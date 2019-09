Forfait mobile Prixtel : appels, SMS illimités + 10 Go à 4,99€ / mois 🔥

Pour fêter le retour à l’école et la rentrée, Prixtel propose une très belle offre sur son forfait mobile « Série Spéciale ». L’opérateur français a la particularité de s’appuyer sur les réseaux SFR et Orange, ce qui permet une couverture efficace selon de votre emplacement. Attention cette promotion expire dans les prochains jours, il faudra vous activer si vous voulez saisir cette opportunité exceptionnelle.

Zéro engagement, 10 Go de data, 4,99€ / mois

Prixtel s’impose au fil du temps comme un acteur important du marché des forfaits mobiles. Sa grande particularité vis à vis de ses concurrents est son abonnement qui peut évoluer au fil des mois, en fonction de vos besoins. Déjà pratique en l’état, ce forfait mobile devient encore plus intéressant avec cette promotion pour la rentrée, et les utilisateurs peuvent payer un montant minimum pour un maximum de données.

Baptisé « Série Spéciale », ce forfait mobile Prixtel comprend les appels, MMS et SMS illimités (depuis la France, les DOM et l’Europe). De son côté, le niveau de données mobile est évolutif (il va de 10 à 100 Go), et fera varier le prix du forfait mensuellement.

Pour faciliter la compréhension et l’utilisation de son offre au jour le jour, l’opérateur Prixtel propose à tous ses clients une application mobile (disponible sur iOS et Android). Cette dernière permet aux utilisateurs de connaître leur consommation de données, et de s’adapter en fonction pour gérer leur budget. Les trois niveaux sont les suivants :

Ces prix sont ceux appliqués par Prixtel sur son forfait mobile « Série Spéciale » durant la première année, grâce à cette offre spéciale pour la rentrée. Passés les douze premiers mois, le tarif habituel est réappliqué. Ce forfait mobile est sans engagement, vous être donc libre de résilier à tout moment, mais les tarifs classiques Prixtel sont très compétitifs vis à vis de leurs homologues.

Un forfait mobile s’appuyant sur les réseaux Orange et SFR

Pour l’intégralité des forfaits mobiles mis en avant chez Prixtel, l’opérateur français s’appuie sur deux réseaux historiques, Orange et SFR. Les clients Prixtel bénéficient donc de la qualité du réseau des premiers et troisièmes réseaux d’antennes de France. Que ce soit pour les appels, les MMS, les SMS ou la data, cela vous permet d’avoir la couverture optimale, où que vous soyez.

Cette très belle offre de rentrée est l’occasion pour Prixtel de faire essayer son forfait mobile à des nouveaux utilisateurs. L’opérateur télécom est convaincu qu’elle plaira, comme il ne fixe aucun engagement, chacun est donc libre de juger de la qualité du service global. Il ne vous reste que peu de temps (jusqu’au 10 septembre) pour profiter de cette offre, avant son expiration. Pour découvrir l’offre Série Spéciale de l’opérateur télécom français, c’est par ici que ça se passe :

