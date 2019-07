Forfait Mobile : profitez de la promo de Prixtel à 6,99€ sur les réseaux Orange et SFR

La Série Spéciale de Prixtel : un forfait mobile bien pensé

Prixtel propose un forfait mobile ajustable qui permet aux clients de payer le juste prix chaque mois, sans les brider dans leur consommation de data. Le forfait mobile Série Spéciale est en effet ajustable. Cela signifie que vous disposez d’une enveloppe de 10 Go de data pour 6,99 € par mois au lieu de 12,99 € grâce à la promotion en cours. Si vous souhaitez consommer davantage de data, c’est possible avec un ajustement du tarif qui passe à 12,99€ au lieu de 18,99 € par mois jusqu’à 50 Go, ou à 18,99 € au lieu de 24,99 € par mois jusqu’à 100 Go. Votre facture mensuelle prend en compte les données réellement consommées et vous pouvez très facilement suivre votre encours mensuel en grâce à l’application mobile de Prixtel.

En ce qui concerne les appels, SMS et MMS de ce forfait mobile, ils sont illimités en France sur fixe et mobile. Puisque nous entrons en période de vacances, mentionnons également que lorsque vous vous déplacez en Europe, vous disposez de de 7,4 Go de data et des appels, SMS et MMS illimités (depuis l’UE et les DOM, vers la France, l’UE et les DOM). La promotion sur ce forfait mobile spécial Prixtel est valable 12 mois. Ne tardez pas si vous souhaitez en profiter !

Orange ou SFR, bénéficiez du meilleur réseau mobile à prix mini

Prixtel s’appuie sur les réseaux de ses deux partenaires : Orange et SFR. Et ça tombe bien car le réseau Orange est le grand champion des réseaux mobiles en France selon les mesures de l’ARCEP en 2018 (l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes).

Il arrive ainsi en première position sur la navigation web et la qualité des appels voix et SMS en zones d’habitation et dans les transports, sur les débits montants et descendants, sur le streaming vidéo et sur le transfert des fichiers. Si vous avez opté pour un réseau mais que vous déménagez ou partez en vacances pour une longue durée, là encore Prixtel est flexible sur son forfait mobile : vous pouvez demander à en changer depuis votre espace client.

Comment bénéficier de la promotion ?

Pour bénéficier de l’offre à tarif réduit de Prixtel, rendez-vous sur cette page et cliquez sur le bouton « choisir ». Vous aurez un court formulaire à remplir. La première question portera sur la conservation de votre numéro de téléphone. Si vous ne souhaitez pas changer de numéro, Prixtel s’occupera du transfert de votre ligne gratuitement. Une fois le formulaire renseigné, vous devrez vous acquitter de 10 € pour recevoir votre nouvelle carte SIM. Quelques jours plus tard, votre ligne Prixtel sera activée et vous pourrez profiter de votre forfait Série Spéciale.

