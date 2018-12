Forfait mobile : les promos B&You, Prixtel, RED by SFR expirent ce soir

Les opérateurs se sont montrés très généreux ces dernières semaines pour les nouveaux clients de forfait mobile : B&You, Prixtel ou encore RED by SFR et Free ont offert des remises exceptionnelles sur la plupart de leurs abonnements téléphoniques. Certaines d’entre elles finissent déjà ce soir et il faut se dépêcher d’en profiter avant qu’il ne soit trop tard.

Alors qu’on se rapproche de Noël, les opérateurs terminent leurs promotions sur forfait mobile. Attention, celles-ci ne sont réservées qu’aux nouveaux clients de ces derniers. Les clients existants ne peuvent donc pas demander à changer pour ces forfaits en promotion. Les opérateurs veulent ainsi étoffer leur base, avec des offres qui sont très compétitives. Par exemple, pour obtenir la promotion ci-dessous chez RED by SFR, il ne faut être ni client existant RED by SFR, ni client SFR.

Prixtel achève son offre de forfait mobile ce soir

Le client chez Prixtel peut choisir le réseau qu’il souhaite utiliser : Orange ou SFR. Au niveau de l’offre, celle-ci se décompose en deux parties : il y a tout d’abord les appels, SMS et MMS qui sont dans tous les cas en illimité, et il y a ensuite une partie variable sur la consommation de données internet.

En l’occurrence, Prixtel propose en ce moment une promotion sur les 6 premiers mois de l’abonnement : 2,99€ (au lieu de 9,99€) par mois pour 5 Go de données, 7,99€ (au lieu de 14,99€) pour 15 Go de données, et 12,99€ (au lieu de 19,99€) pour 50 Go de données. Il ne faut pas choisir entre les différentes offres, le tarif du forfait mobile s’adapte chaque mois à la consommation – ce qui est plutôt intéressant.

Pour obtenir ces 6 mois de remise, il faut utiliser le code promo STAR au moment de la commande.

Cette offre se termine ce soir :

RED by SFR : 3 offres immanquables

RED by SFR est un poids lourd des forfaits mobiles, et sa promotion actuelle en fera chavirer plus d’un. En l’occurrence, on retrouve pas moins de 3 offres en réduction en ce moment chez l’opérateur – qui s’appuie sur le réseau de sa maison mère SFR pour son offre. S’il peut être aussi compétitif au niveau des tarifs, c’est parce que toute la gestion de l’abonnement se fait en ligne, sans boutique physique.

Voici les 3 forfaits en promotion :

Le premier forfait mobile RED by SFR en promotion est la version avec les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 40 Go de données internet qui est disponible à 10€ par mois, sans engagement et avec un tarif valable à vie. L’opérateur rajoute également 3 Go de données internet mensuelles qui peuvent être utilisées à travers toute l’Union Européenne.

Le deuxième forfait mobile RED by SFR en réduction inclut aussi les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de données internet pour 15€ par mois. Il est aussi sans engagement, le tarif est valable à vie, et l’utilisateur reçoit aussi 15 Go de données qu’il peut utiliser dans l’Union Européenne, en Suisse, en Andorre, au Canada et aux Etats-Unis.

Enfin, la dernière offre concerne un abonnement mobile avec l’application RMC Sport qui est incluse sur tous les supports : mobile, TV et ordinateur. RMC Sport est le seul diffuseur français de tous les matches de Champions League et de l’Europa League, les amateurs de football apprécieront. Cette offre inclut donc cette application, les appels, SMS et MMS en illimité et 50 Go de données internet pour 25€ par mois. Elle est aussi san engagement et le tarif est valable à vie.

B&You : 2 promos sur forfait mobile

En ce moment, B&You a une offre absolument exceptionnelle sur ses forfaits. En effet, l’opérateur en ligne de Bouygues Telecom n’offre pas un forfait mobile en promotion, mais bien deux ! Une telle opération n’a pas été vue depuis très longtemps, pour le plus grand plaisir des nouveaux clients.

Free : dernière chance pour sa réduction

Evidemment, on ne pourrait pas oublier Free Mobile. L’opérateur se positionne toujours sur le forfait mobile avec une offre qui a été prolongée jusqu’à demain soir. En l’occurrence, c’est le forfait illimité SMS, MMS et appels ainsi que 60 Go de données internet pour 8,99€ par mois pendant 12 mois. Contrairement aux opérateurs comme RED by SFR ou B&You, l’offre Free Mobile voit son tarif remonter après cette période à 19,99€ par mois. Cependant, étant donné que le forfait mobile Free reste sans engagement, le client peut changer à tout moment.

Cette offre expire demain soir :

