Forfait mobile : quelles sont les offres à 5€ pour ce week-end ? 🔥

Si vous changez de forfait mobile, c’est pour obtenir un meilleur service ou un prix plus convaincant qu’auparavant – ce qui est logique. Ce week-end, pour la rentrée des classes, les opérateurs ont fait des efforts pour faire chuter le prix de leurs abonnements téléphoniques mobiles.

Plusieurs d’entre eux avancent une remise inférieure à moins de 5€ par mois, et cela vaut le coup d’y jeter un oeil. Pour ceux qui sont prêts à mettre un peu plus, d’autres opportunités très convaincantes se présentent à eux.

Quel que soit le forfait mobile pour lequel vous craquez, il faut savoir que les promotions des opérateurs ne sont disponibles que pour les nouveaux clients. Autrement dit, si vous avez simplement l’intention de changer en interne chez le même opérateur, vous ne pourrez pas prétendre aux promotions détaillées ci-dessous. L’objectif de ces remises est justement d’attirer de nouveaux clients, et non les clients existants.

Cdiscount et un forfait mobile à 2,99€

Parmi les petits prix, il sera difficile de faire mieux que le forfait mobile que l’on retrouve ce week-end chez Cdiscount Mobile. En effet, l’opérateur mobile virtuel qui s’appuie à la fois sur les antennes physiques Orange, Bouygues Telecom et SFR a décidé de casser les prix pour la rentrée en septembre. Il espère par la même occasion séduire les clients à venir faire leurs courses pour la rentrée sur sa plateforme marchande, d’où le prix aussi intéressant pour son forfait mobile.

Pendant quelques jours, le forfait mobile de Cdiscount est en forte promotion avec les appels, SMS et MMS illimités, 30 Go de données en France et 3 Go en Europe pour 2,99€ par mois.

Le prix est vraiment incroyable pour ce niveau de services, mais on regrettera juste qu’il ne que valable pendant une période de 6 mois. Heureusement, le prix au delà reste très abordable : 12€ par mois, et sans engagement. Le client peut donc décider de partir quand il veut.

Pour voir l’offre de Cdiscount, c’est par ici :

Voir l’offre Cdiscount

Prixtel, la surprise de la rentrée

Prixtel est également un opérateur mobile virtuel, et lui s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour son offre. Pour la rentrée, il sort vraiment le grand jeu avec un forfait mobile qui est modulable et qui s’adapte à chacun de ses clients.

En l’occurrence, si tous les appels, SMS et MMS sont illimités avec cette Série Spéciale Prixtel, le prix final du forfait mobile dépend de la consommation de données internet. Ci-dessous, les paliers mis en avant – dont un qui permet d’avoir un forfait à 4,99€ par mois.

Chez Prixtel, on avance plusieurs arguments solides – au delà du prix. En l’occurrence, le forfait mobile est sans engagement, ce qui permet au client de partir dès lors qu’il n’est plus satisfait. Cela lui permet aussi de tester cet abonnement mobile et cet opérateur sans aucun risque, ce qui est plutôt agréable.

Ensuite, le fait que Prixtel s’appuie sur le meilleur réseau de France (Orange) permet d’assurer une qualité de réception à la hauteur. A noter que les tarifs affichés ci-dessus en promotion sont valables pour les 12 premiers mois, après quoi les prix standards sont à nouveau valables. Cela reste encore très compétitif, pas de doutes.

Pour découvrir toute l’offre de Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

RED by SFR, à considérer vivement

Pour ceux qui hésiteraient sur leur forfait mobile, il est vraiment indispensable de regarder tous les opérateurs. En effet, certains sont légèrement plus chers que les 5€ par mois, mais ils apportent vraiment des avantages solides et une qualité de service intéressante. C’est le cas par exemple de RED by SFR qui est le seul opérateur à offrir un abonnement avec un prix en promotion « garanti à vie ».

Autrement dit, la promotion actuellement en cours sur son forfait mobile ne s’arrête pas au bout de 6 ou 12 mois comme les deux opérateurs ci-dessus, mais elle est valable aussi longtemps que le client restera chez lui.

Ainsi, vous pouvez bénéficier encore durant quelques jours de l’offre suivante : appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go de données en France et 5 Go en Europe pour 10€ par mois. Au final, sur le long terme, c’est le forfait mobile le plus intéressant de tous.

Dans tous les cas, ce forfait RED by SFR est lui aussi sans engagement, ce qui vous permet de vous rétracter à tout moment. A noter que ce n’est pas le seul produit en promotion chez cet opérateur puisqu’il y a aussi une très belle box internet qui est disponible et qui est ultra convaincante.

C’est probablement la meilleure offre du marché que l’on a pu voir dans la dernière année. Pour voir le forfait mobile RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Quel que soit le forfait mobile que vous avez choisi ci-dessus – Cdiscount, Prixtel ou encore RED by SFR – sachez que les offres spéciales ne durent pas très longtemps. Tous les acteurs arrêtent leur offre dès ce lundi, il faut donc être réactif pour en profiter.

Si vous avez l’occasion de vous y pencher aujourd’hui, c’est le meilleur moyen de ne pas être dans la précipitation au moment de l’expiration de ces forfaits mobiles en promotion.