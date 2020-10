Forfait mobile : RED by SFR casse ses prix sur la formule 100 Go 🔥

D’une semaine Ă l’autre, les opĂ©rateurs peuvent montrer un visage très diffĂ©rent. Si vous changez de forfait mobile, il faut donc bien analyser le marchĂ© pour savoir oĂą sont les offres Ă ne pas manquer. En ce moment mĂŞme, c’est RED by SFR qui affiche un abonnement Ă un prix très avantageux. Cela concerne son offre mobile… mais aussi sa box internet.

Voir l’offre RED by SFR

Comme vous pouvez l’imaginer, cette offre spĂ©ciale sur son forfait mobile et sa box ont pour objectif d’attirer de nouveaux clients : si vous ĂŞtes un client existant, vous ne pourrez pas demander Ă migrer vers ce forfait (Ă prix avantageux). Changer d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com s’est considĂ©rablement simplifiĂ© dans les dernières annĂ©es, vous pouvez tout faire via le formulaire de souscription chez RED by SFR.

Un forfait mobile référence en France

Depuis sa crĂ©ation il y a quasiment 10 ans, RED by SFR est un acteur reconnu pour son forfait mobile. Aujourd’hui, c’est lui qui dirige le marchĂ© : dès lors qu’il avance une offre, la concurrence essaie de rĂ©pondre tant bien que mal. Il se place toujours parmi les plus compĂ©titifs au niveau du prix – et c’est encore le cas avec cette offre spĂ©ciale.

Si vous y souscrivez dans les quelques jours Ă venir, ce forfait mobile vous donnera accès aux appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 80 Go en France pour 14€ par mois (au lieu de 17€). Cet abonnement inclut Ă©galement 10 Go de donnĂ©es mobiles ainsi que l’application SFR TV. Comme toujours depuis le dĂ©but, ce forfait est sans engagement pour les clients.

RED by SFR a la spĂ©cificitĂ© de n’offrir qu’un seul et unique forfait mobile. Cela dit, il propose de la personnalisation via des options facultatives. Chacun peut donc le designer pour qu’il rĂ©ponde Ă des attentes plus ciblĂ©es. Par exemple, une option « internationale » (5€ par mois) permet d’avoir 15 Go de data dans une zone qui comprend aussi les États-Unis ou le Canada.

Voir l’offre RED by SFR

Une seconde option qui permet de faire monter son forfait mobile Ă 100 Go par mois en France est Ă 2€ de plus. Au final, vous pouvez donc obtenir les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 100 Go en France pour 16€ par mois (au lieu de 20€). C’est tout simplement la meilleure offre que vous puissiez avoir aujourd’hui. On garde toujours la mĂŞme base, il reste sans engagement pour le client.

Quand on sait que RED by SFR est dĂ©jĂ très compĂ©titif avec son forfait mobile sans remise, cette offre tombe Ă pic. Vous pouvez donc faire une Ă©conomie de 20% en plus par rapport Ă ses tarifs de base. Vous allez difficilement pouvoir trouver un meilleur rapport qualitĂ© prix ailleurs. Il figure d’ailleurs au top de notre classement comparateur de forfaits. Par ailleurs, ce prix ne doublera pas après un an, comme le font beaucoup de MVNO.

Une box internet Ă la pointe

Si vous ĂŞtes en quĂŞte d’une meilleure connexion internet pour vos soirĂ©es en couvre-feu, RED by SFR a la solution. Il propose le meilleur rapport qualitĂ© prix du moment, avec une souplesse que l’on a nulle part ailleurs. Si vous cherchez de la transparence, de la simplicitĂ© et un bon prix, sa box internet saura vous convenir Ă merveille.

Alors que le marchĂ© des box a longtemps Ă©tĂ© vraiment très opaque, RED by SFR y a apportĂ© de la transparence. Il reprend les mĂŞmes arguments que pour son forfait mobile et il l’applique Ă sa RED Box.

Ainsi, elle est par dĂ©faut sans engagement pour les clients – un argument que l’on ne retrouve pas chez la concurrence. Si vous vous rendez compte que la box ne fonctionne pas bien, vous serez bloquĂ© chez eux. En revanche, l’opĂ©rateur RED by SFR vous laisse la possibilitĂ© de rĂ©silier Ă tout moment, quelle que soit la raison.

Ensuite, le rapport qualitĂ© prix est imbattable grâce Ă la promotion actuelle : la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi) et les appels illimitĂ©s (fixes et mobiles) sont Ă 23€ par mois. C’est 30% de rĂ©duction par rapport au prix habituel, qui est de 33€. Vous pouvez donc faire une Ă©conomie de 10€ par mois sur une box qui est ultra-souple. Que rĂŞver de plus ?

Voir l’offre RED by SFR

Il faut bien garder en tĂŞte que cette box internet (comme le forfait mobile) affichent des prix stables dans la durĂ©e. RED by SFR le prĂ©cise partout : il ne doublera pas le prix comme le font ses concurrents. En effet, sur le marchĂ© des box internet, ses rivaux ont tendance Ă baisser le prix sur la première annĂ©e – avant de le faire grimper en flèche après cette pĂ©riode. Si vous cherchez de la tranquillitĂ© sur le long terme, RED by SFR sera la solution.

Comme pour le forfait mobile, la RED Box propose des services « à la carte ». C’est le cas par exemple de l’option TV – qui n’est pas intĂ©grĂ©e par dĂ©faut dans l’offre. Il faudra souscrire Ă l’option 35 chaines (pour 2€ par mois) ou 100 chaines TV (pour 4€). Le coĂ»t est dĂ©risoire, et il permet surtout Ă ceux qui ne veulent pas de la TV de ne pas y souscrire d’office.

Pour en savoir plus sur le forfait mobile et la box, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR