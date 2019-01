Forfait mobile RED by SFR, B&You, Free : 3 promos à ne pas rater 🔥

Alors que 2018 avait terminĂ© en beautĂ© pour les forfaits mobiles, l’annĂ©e 2019 s’annonce aussi très bonne pour les clients : RED by SFR, B&You ou encore Free Mobile maintiennent leurs promos pendant quelques jours encore, avec des remises vraiment exceptionnelles sur leur forfait mobile. Les promos prĂ©sentĂ©es ci-dessous sont sans aucun engagement pour le client, pour un maximum de flexibilitĂ©.

Comme vous pourrez le constater par vous-mĂŞme, les promotions sur forfait mobile qui sont annoncĂ©es ci-dessous sont vraiment très compĂ©titives, et c’est pour cela qu’elles sont aussi très rares. On en a peu souvent vu des aussi gĂ©nĂ©reuses, mais il y a une condition spĂ©ciale pour ĂŞtre Ă©ligible Ă ces dernières : ne pas ĂŞtre client existant de l’opĂ©rateur. Ainsi, un client RED by SFR (ou SFR) ne pourra pas souscrire Ă l’offre RED by SFR ci-dessous. Les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com veulent ainsi attirer des nouveaux clients de l’externe avec des promotions sur leur forfait mobile.

RED by SFR : 3 offres mobiles Ă ne pas manquer

Le forfait mobile a toujours Ă©tĂ© l’une des grandes forces de RED by SFR. En ce moment, et jusqu’au 7 janvier, l’opĂ©rateur est très gĂ©nĂ©reux avec ses clients avec des offres qui n’ont que rarement Ă©tĂ© vues chez lui. Ce n’est pas une, mais bien trois promotions que l’on peut voir en ce moment chez RED by SFR. A cela s’ajoute aussi une remise vraiment exceptionnelle sur sa box internet.

Le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS + 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois. Cette offre est valable Ă vie (le tarif reste le mĂŞme tant que le client reste chez RED by SFR) et il est sans engagement (libertĂ© de partir Ă tout moment). A cela, le client bĂ©nĂ©ficie aussi des appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 3 Go de donnĂ©es internet par mois Ă travers toute l’Union EuropĂ©enne.

Le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS + 60 Go de donnĂ©es internet pour 15€ par mois. Cette offre est Ă©galement valable Ă vie et elle n’impose aucun engagement de la part du client. En ce moment, RED by SFR rajoute en plus 15 Go de donnĂ©es internet qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es tous les mois dans l’Union EuropĂ©enne, la Suisse, l’Andorre, le Canada et les Etats-Unis.

Le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS + 50 Go de donnĂ©es internet + RMC Sport Ă 25€ par mois. RMC Sport, qui diffuse la Ligue des Champions en exclusivitĂ© en France, est offert sur tous les supports – tĂ©lĂ©vision y compris. C’est encore une fois un abonnement sans engagement et avec un tarif valable Ă vie. Cette promotion sur ce forfait mobile qui est associĂ© Ă une chaĂ®ne de la maison mère de SFR (Altice) est toute nouvelle.

Ces offres sur forfait mobile RED by SFR expirent le 7 janvier. Pour les voir, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Forfait mobile B&You : 2 promos exceptionnelles

Certes, RED by SFR offre des promotions très sĂ©duisantes, mais il n’est pas le seul. En effet, B&You est lui aussi au taquet pour cette nouvelle annĂ©e et ses promotions sont aussi très gĂ©nĂ©reuses. Il est aussi un grand adepte du « tarif valable Ă vie » et des forfaits sans engagement. Le client possède ainsi la plus grande libertĂ©, et des tarifs très avantageux. B&You s’appuie sur le rĂ©seau de sa maison-mère Bouygues Telecom, qui est connu pour ĂŞtre l’un des meilleurs rĂ©seaux physiques de France, ce qui assure une qualitĂ© de rĂ©ception exceptionnelle (en 4G, taux de couverture de 98%).

Voici les deux promotions sur le forfait mobile B&You :

Le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS + 40 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Offre sans engagement avec un tarif qui est valable Ă vie. Le client bĂ©nĂ©ficie de 4 Go de donnĂ©es internet (sur les 40 Go totales) qu’il peut utiliser dans l’Union EuropĂ©enne et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont aussi illimitĂ©s dans ces rĂ©gions.

Le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS + 60 Go de donnĂ©es internet pour 14,99€ par mois. Cet abonnement est aussi sans engagement de la part du client, et l’offre est valable Ă vie : tant qu’il reste client de B&You, il n’a aucun risque de voir le tarif Ă©voluer. A noter qu’il bĂ©nĂ©ficie aussi de 6 Go de donnĂ©es internet (sur les 60 Go) qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es dans l’Union EuropĂ©enne et dans les DOM.

Ces offres sont valables jusqu’au 15 janvier. Voici comment en profiter :

Voir l’offre B&You

Free Mobile est toujours lĂ avec son offre

Quand on voit les offres de B&You et de RED by SFR, il est difficile de faire beaucoup mieux. Free Mobile adopte une stratĂ©gie diffĂ©rente, sans aucun « tarif valable Ă vie ». La promotion en cours, qui dure jusqu’au 8 janvier 2019, est uniquement valable sur la première annĂ©e suivant la souscription Ă l’offre. En l’occurrence, le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS + 50 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 8,99€ par mois – pendant la première annĂ©e.

Sur la première annĂ©e, c’est donc la meilleure offre (sous condition que vous soyez dans une rĂ©gion oĂą Free capte bien) au niveau des services et du tarif. Cependant, au delĂ des douze premiers mois, le tarif remonte Ă 19,99€ par mois – ce qui la rend moins compĂ©titive. Heureusement, Free Mobile n’impose pas non plus d’engagement sur son forfait mobile, et il est donc possible de rĂ©silier dès lors qu’on n’est plus satisfait.

Ce forfait mobile Free expire le 8 janvier. Pour en savoir plus, c’est ici :

Voir l’offre Free