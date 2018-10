✅ Un forfait mobile RED by SFR, B&You et La Poste toujours en promo

Il serait dommage de partir pour un forfait mobile sans pour autant chercher à obtenir une réduction. En effet, plusieurs opérateurs proposent actuellement de belles remises sur leurs abonnements téléphoniques : RED by SFR, B&You, Free Mobile ou encore La Poste ont quelques bons plans sur leur forfait mobile. Attention, certaines offres se terminent déjà ce soir.

Obtenir un forfait mobile en promotion

Les opérateurs mentionnés ci-dessus proposent des opérations spéciales sur leur forfait mobile. Pour autant, elles ne concernent que les nouveaux clients de ces opérateurs, et non les clients existants. Ces derniers ne pourront pas solliciter le support client pour leur demander de migrer vers les offres promotionnelles actuelles.

Il faudra donc obligatoirement être un nouveau client de l’opérateur pour être éligible à l’offre de forfait mobile – et ainsi acheter une nouvelle carte SIM (généralement, il faut compter entre 5 et 10 euros de frais). A noter qu’il est tout à fait possible de changer d’opérateur en conservant son numéro : c’est facile et gratuit.

RED by SFR : 2 abonnements en réduction

Depuis le mois de septembre, RED by SFR est dans une phase d’acquisition de clients agressive, et elle offre des forfaits mobiles en forte réduction. Le premier inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 40 Go de données internet par mois. C’est donc 40 fois plus de données mobiles qu’en temps normal, hors période promotionnelle. Pour ceux qui sont amenés à voyager, ce forfait assure également 3 Go de données internet en Europe. Son prix ? 10 euros par mois.

Le deuxième forfait mobile RED by SFR est lui aussi en appels, SMS et MMS illimité et il inclut cette fois-ci 60 Go de données internet. C’est donc 4 fois plus de données mobiles qu’en temps normal, hors période promotionnelle. En plus de cela, il rajoute 15 Go de données internet en Europe, au Canada et aux Etats-Unis. Son prix ? 15 euros par mois.

Avant d’en venir aux conditions, voici le comparatif des forfaits RED by SFR :

Il y a maintenant plusieurs choses à connaître sur ce forfait mobile RED by SFR. En l’occurrence, on appréciera que le forfait est sans engagement. Le client n’est donc jamais bloqué avec l’opérateur et il peut à tout moment le quitter s’il n’est pas satisfait par le service. Deuxième point : les tarifs annoncés ci-dessus sont valables à vie. C’est donc l’opérateur qui s’engage à ce que le tarif ne varie pas pour cette offre – aussi longtemps que le client restera client.

A noter que RED by SFR s’appuie sur le réseau de SFR pour les communications et les données internet. L’ARCEP a reconnu le réseau comme étant l’un des tous meilleurs en France avec un taux de couverture du territoire supérieur à 99% pour la 3G, et plus de 97% pour la 4G.

Ces deux offres de forfait mobile RED by SFR sont valables jusqu’au 29 octobre :

Choisir une box RED by SFR sans engagement ?

Pour ceux qui auraient l’intention de changer de box internet, RED by SFR se positionne également sur le créneau avec une offre hautement compétitive. Jusqu’au 5 novembre prochain, l’opérateur propose sa box avec la Fibre avec un débit gonflé (1 GB/s en téléchargement, 200 MB/s en envoi) à 20 euros par mois. Cela inclut également les appels vers les fixes en France et vers 100 destinations. Pour ceux qui ne sont pas éligibles à la Fibre, une version avec l’ADSL est disponible pour 15 euros par mois.

La Poste Mobile et son forfait mobile qui finit ce soir

Certes, La Poste Mobile n’est pas aussi connue qu’un RED by SFR, il n’empêche qu’elle propose actuellement une très belle offre de forfait mobile en illimité. En l’occurrence, le client recevra les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données internet pour seulement 9,99 euros par mois. Comme chez RED by SFR, ce tarif est valable à vie, et il vient sans engagement. Pour proposer cette offre, La Poste Mobile s’appuie également sur le réseau SFR (en tant qu’opérateur de réseau mobile virtuel) pour servir ses clients. En temps normal, cette offre est commercialisée pour 18,99 euros par mois.

Cette offre de forfait mobile La Poste est valable jusqu’à ce soir, 22 octobre :

B&You garde son offre illimitée à 30 Go par mois

B&You a rivalisé pendant toute la période avec RED by SFR. Son offre de forfait mobile est toujours valable, bien qu’elle se positionne légèrement en dessous : ce sont les appels, SMS et MMS qui sont en illimité et il vient avec 30 Go de données internet dont 3 Go peuvent être utilisées en Europe. Certes, cela fait 10 Go de moins que chez RED by SFR, mais le forfait B&You reste gigantesque – et 30 Go de données, c’est déjà énorme. A noter que le réseau Bouygues sur lequel s’appuie l’offre B&You est aussi l’un des meilleurs en France, ce qui mérite d’être souligné. Son prix ? 9,99 euros par mois.

Ce forfait mobile B&You s’accompagne également de tous les avantages des forfaits mentionnés plus haut : tarif valable à vie, et aucun engagement. Le client conserve toute sa liberté, et un tarif réduit. Hormis La Poste Mobile et RED by SFR, aucun autre opérateur n’est en mesure de faire une offre aussi compétitive actuellement.

Cette offre de forfait mobile B&You s’arrête le 24 octobre :

Free Mobile cantonne son offre à la première année

Free Mobile est un opérateur connu pour la compétitivité de ses prix. En l’occurrence, son offre inclut actuellement les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données internet pour seulement 8,99 euros par mois. Sur la première année, c’est donc le meilleur opérateur. Attention cependant parce que le tarif remonte après 12 mois et passe à 19,99 euros par la suite.

Heureusement, le client Free Mobile n’est pas bloqué puisqu’il n’y a aucun engagement de la part de ce dernier : il peut résilier à tout moment.

Ce forfait Free Mobile est valable jusqu’au 23 octobre :

