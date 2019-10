Forfait mobile : RED by SFR et B&YOU, qui a la meilleure offre ? 🔥

Alors que la fin du mois d’octobre arrive, plusieurs opĂ©rateurs proposent de belles promotions sur leur forfait mobile. Les baisses des prix des abonnements de RED by SFR, B&YOU mais Ă©galement Prixtel montrent que les meilleures offres n’ont pas seulement lieu Ă la rentrĂ©e. Attention, elles se terminent toutes dans les prochaines heures ou dans quelques jours, c’est donc la dernière chance de faire une affaire.

Attention tout de mĂŞme, il faut nĂ©cessairement ĂŞtre nouveau client pour bĂ©nĂ©ficier de ces promotions sur chacun de ces meilleurs forfaits mobiles. Si vous ĂŞtes engagĂ© chez un autre opĂ©rateur tĂ©lĂ©com, vous devez suivre les dĂ©marches en ligne au moment de l’inscription afin de pouvoir profitez de ces tarifs. Rassurez-vous, le processus en ligne est assez facile Ă suivre et se fait directement lorsque vous remplissez le formulaire de votre nouvel opĂ©rateur.

RED by SFR, un forfait mobile unique à prix cassé

Incontournable du moment, RED by SFR casse les prix le temps d’une promotion sur ses offres pour les forfaits mobiles. Le français s’est imposĂ© comme un des leaders du marchĂ© avec un abonnement vraiment très intĂ©ressant et compĂ©titif. Rappelons que l’opĂ©rateur a simplifiĂ© ses forfaits pour ne proposer qu’une seule offre claire et transparente. Il est possible de rajouter des options en fonctions de vos prĂ©fĂ©rences, ce qui rend ce forfait très flexible.

Pour cette offre flash en cours, le forfait mobile de RED by SFR inclus les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 50 Go d’Internet pour 12 euros par mois. Il comprend aussi 8 Go d’Internet depuis l’Union europĂ©enne et les DOM avec appels, SMS et MMS illimitĂ©s. D’ordinaire, l’abonnement coĂ»te 15 euros par mois, ce qui reprĂ©sente une Ă©conomie consĂ©quente dans le temps, sachant que cette promotion est valable Ă vie. Vous payerez donc 12 euros sur toute la pĂ©riode oĂą vous gardez RED by SFR comme opĂ©rateur.

Voir l’offre RED by SFR

Une autre offre vous permet de bĂ©nĂ©ficier des mĂŞmes avantages avec 100 Go par mois et 10 Go depuis l’Union europĂ©enne et les DOM pour 20 euros par mois (soit 8€ de plus que l’offre plus haut). Vous pouvez aussi choisir une option avec 15 Go dans l’UE, les DOM, mais aussi la Suisse, Andorre, les USA et le Canada pour 17 euros au lieu de 20 euros. Grâce Ă cette offre simple, vous pouvez profiter d’un forfait mobile particulièrement simple Ă comprendre et adaptĂ© Ă la consommation de chacun. Pour quelques euros de plus, les gros consommateurs pourront donc profiter facilement de Go supplĂ©mentaires.

RED by SFR propose aussi une unique offre box Internet Ă 22 euros par mois pour la fibre en très haut dĂ©bit Ă 200 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement et 50 Mb/s en envoi. L’opĂ©rateur offre actuellement les appels illimitĂ©s vers les mobiles en France depuis votre box, une option qui coĂ»te actuellement 5 euros.

B&YOU, des forfaits mobiles qui font le plein de data

B&YOU est le deuxième opérateur de notre sélection de forfaits à proposer des offres flash intéressantes. La marque du groupe Bouygues Telecom propose aussi de très belles offres qui conviendront particulièrement à ceux qui ont une grande consommation de données mobiles. Si vous regardez beaucoup de films et de vidéos ou que vous jouez beaucoup, ces promotions sur ce forfait mobile sont faites pour vous.

Avec les forfaits mobiles de B&YOU, vous ne devriez donc plus vous prĂ©occuper de savoir oĂą vous en ĂŞtes dans votre consommation de donnĂ©es mobiles. Comme chez RED by SFR, les forfaits mobiles de B&YOU sont sans engagement et garantis Ă vie. Les deux opĂ©rateurs sont les seuls du marchĂ© Ă proposer des promotions aussi intĂ©ressantes dans l’hexagone.

Voici les offres mobiles de B&YOU :

Une fois de plus, les forfaits mobiles de B&YOU sont sans aucun engagement de durĂ©e et reste garanti Ă vie, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de changer d’opĂ©rateur si jamais vous trouvez mieux ailleurs. Ceux qui voudront avoir l’illimitĂ© le week-end ou 100 Go de donnĂ©es mobiles devraient donc indĂ©niablement se tourner vers les offres flash de cet opĂ©rateur. Une fois de plus, ces promotions se terminent bientĂ´t.

Voir l’offre B&YOU

Prixtel, un forfait mobile transparent et juste

Prixtel est le troisième opĂ©rateur et vient clĂ´turer ce classement avec certaines particularitĂ©s très intĂ©ressantes. Le français a l’avantage de se baser sur les rĂ©seaux d’Orange ou de SFR, un choix qui dĂ©coule du fait que Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel. Il est possible de passer de l’un Ă l’autre très facilement dans le cas oĂą vous changez de rĂ©gion.

L’opĂ©rateur mobile a aussi l’avantage de proposer des forfaits mobiles basĂ©s sur votre rĂ©elle consommation de donnĂ©es mobiles. Comme ça, vous payez que ce que vous avez consommĂ© et non un tarif similaire chaque mois mĂŞme si vos usages changent. Prixtel est peut-ĂŞtre moins connu que les deux premiers mastodontes de ce classement, mais il a tout aussi d’avantages et est sans engagement. Il est important de noter que ces prix sont valables pendant douze mois. Par exemple, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier des appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 5 Go de donnĂ©es internet pour 4,99€ par mois pendant un an (puis 9,99€ par mois ensuite).

Voici l’offre Prixtel :

Voir l’offre Prixtel