Forfait mobile : RED by SFR, Prixtel, B&YOU… les offres du 11 novembre 🔥

Septembre commence Ă ĂȘtre loin, et pourtant certains opĂ©rateurs lancent des promotions sur les forfaits mobiles aussi consĂ©quentes que celles de la rentrĂ©e. C’est le cas de RED by SFR, B&YOU et Prixtel, qui proposent tous des prix cassĂ©s sur leurs abonnements respectifs. Attention, certaines d’entre elles se terminent dans quelques jours, voir dans quelques heures Ă peine.

Il faut rappeler que vous devez nĂ©cessairement ĂȘtre nouveau client pour bĂ©nĂ©ficier de ces promotions sur les meilleurs forfaits mobiles. Dans le cas oĂč vous ĂȘtes engagĂ© ailleurs, vous devez suivre les dĂ©marches pour pouvoir en profiter. NĂ©anmoins, celles-ci sont trĂšs faciles Ă suivre et ne prennent que quelques minutes. Le processus s’effectue quand vous remplissez le formulaire en ligne de votre nouvel opĂ©rateur.

RED by SFR, un forfait mobile séduisant

Au fil des annĂ©es, RED by SFR s’est imposĂ© comme un des acteurs incontournables du marchĂ© grĂące Ă ses forfaits mobiles. L’opĂ©rateur mobile propose une offre unique sur laquelle vous pouvez ajouter les options de votre choix. Ce systĂšme a l’avantage d’ĂȘtre simple et clair Ă comprendre pour tous les utilisateurs. Vous avez donc une offre de base que vous pouvez affiner Ă l’aide des options, en choisissant plus ou moins de Go d’Internet par exemple, ce qui le rend trĂšs flexible.

Aujourd’hui, RED by SFR dispose un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go d’Internet ainsi que 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM pour 12 euros par mois au lieu de 15 euros. C’est donc l’offre initiale de l’opĂ©rateur français. Ce dernier a l’avantage de proposer des abonnements sans engagement et garanti Ă vie. Vous n’aurez jamais de surprise sur les tarifs tant que vous restez chez le mĂȘme opĂ©rateur. Le forfait mobile coĂ»te habituellement 15 euros, cette rĂ©duction permet donc de belles Ă©conomies Ă plus long terme, sachant que vous pouvez partir Ă tout moment si vous trouvez mieux ailleurs.

Voir l’offre RED by SFR

Pour 20 euros par mois, vous bĂ©nĂ©ficiez de 100 Go d’Internet au lieu de 60. Si vous voyagez beaucoup Ă travers le monde, vous pouvez aussi choisir de bĂ©nĂ©ficier de 15 Go d’Internet depuis l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada pour 5 euros de plus par mois. Avec quelques euros de plus, vous avez donc la possibilitĂ© de profiter d’un forfait mobile adaptĂ© Ă vos usages.

RED by SFR ne propose pas qu’un forfait mobile, mais aussi des box Internet. Le systĂšme est le mĂȘme que pour les abonnements, vous avez une offre unique et vous pouvez ajouter les options de votre choix. Actuellement, l’offre box comprend la fibre en trĂšs haut dĂ©bit avec 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement (au lieu de 200 Mb/s) et 400 Mb/s en envoi (au lieu de 50 Mb/s) pour 22 euros par mois. Les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles en France sont Ă©galement offerts en ce moment (avec 100 destinations supplĂ©mentaires en plus de la France pour les appels vers les fixes). Une fois de plus, l’offre est garantie Ă vie et sans engagement.

Prixtel mise sur la transparence

L’opĂ©rateur Prixtel n’est pas en reste, car il a la chance de disposer d’un avantage majeur. Avec celui-ci, vous ne payez que ce que vous consommez en termes de Go d’Internet. Avec sa belle promotion sur son forfait mobile « Le Complet », le français casse les prix, des tarifs dĂ©jĂ intĂ©ressants lorsque la promotion n’est pas d’actualitĂ©.

Prixtel a aussi l’avantage d’ĂȘtre un opĂ©rateur virtuel, ce qui veut dire qu’il se base sur des infrastructures qui ne sont pas les siennes. Dans son cas, il s’appuie sur les rĂ©seaux de SFR et Orange, deux opĂ©rateurs qui font partie des leaders du marchĂ©. Vous n’aurez donc pas de problĂšme de rĂ©seau, car vous pourrez choisir votre meilleur rĂ©seau et le modifier quand vous le souhaitez.

Le forfait mobile de Prixtel inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s depuis la France, l’UE et les DOM avec 5 Go d’Internet pour 4,99 euros par mois. Ce tarif est valable durant un an puis il passe Ă 9,99 euros par mois. Une autre version illimitĂ©e avec 15 Go est Ă 9,99€ par mois. Quant Ă la version avec 50 Go, elle est Ă 14,9ç€ par mois pendant un an. L’abonnement est dans tous les cas sans engagement, vous pouvez donc partir quand bon vous semble.

Voir l’offre Prixtel

B&YOU, max de data

Si RED by SFR est un des poids lourds du marchĂ© des forfaits mobiles, c’est Ă©galement le cas de B&YOU. La marque de l’opĂ©rateur Bouygues Telecom dispose de plusieurs abonnements, dont la majoritĂ© propose un nombre consĂ©quent de data mobile. Les utilisateurs qui utilisent leur mobile pour jouer en ligne ou regarder beaucoup de vidĂ©os trouveront certainement leur bonheur au sein des offres de B&YOU.

Comme le premier de ce comparatif, B&YOU propose des forfaits mobiles sans engagement et garantis Ă vie. Une fois de plus, vous ne serez pas surpris par une augmentation inattendue et vous pourrez partir Ă tout moment si vous trouvez mieux ailleurs. Avec RED by SFR, l’opĂ©rateur fait partie de ceux qui disposent des meilleures offres du marchĂ© français.

Voici les différentes promotions de B&YOU :

Toutes ces offres sont sans engagement et garanties Ă vie. Libre Ă vous de choisir l’offre qui vous correspondra le mieux et de quitter B&YOU si vous trouvez moins cher ailleurs.

Voir l’offre B&YOU