Forfait mobile : RED by SFR casse les prix avec ce deal 100 Go 🔥

RED by SFR n’en finit plus avec les offres sur son forfait mobile. L’op√©rateur vient d’annoncer cette semaine un excellent deal pour faire des √©conomies. Que ce soit son deal 80 Go ou la version √† 100 Go, vous pouvez baisser votre facture de fa√ßon drastique. Attention, cette offre flash expire tr√®s bient√īt, il faudra √™tre rapide pour ne pas la manquer.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR a pris moins de 10 ans √† devenir un poids lourd dans le secteur du forfait mobile. Son offre se veut accessible, qualitative et souple ‚ÄĒce qui explique son succ√®s. Les prix de l’op√©rateur sont tr√®s comp√©titifs et bien meilleurs que la majorit√© du march√©. Si vous avez envie de r√©aliser des √©conomies en toute simplicit√©, son deal va vous convenir √† la perfection.

Un forfait mobile sans engagement

Choisir un nouvel op√©rateur tous les ans pour payer son forfait mobile moins cher peut vite devenir p√©nible, car la majorit√© des formules sont int√©ressantes sur 12 mois seulement. Si vous souhaitez trouver une formule √† long terme dont le tarif reste contenu, c’est du c√īt√© de RED by SFR qu’il faut vous tourner. La flexibilit√© est de mise, que ce soit avec son forfait ou sa box Internet.

Pour ce qui est du forfait mobile, RED by SFR propose une offre unique √† 14 euros par mois au lieu de 17 euros pour les appels, les SMS et MMS en illimit√©, 80 Go en France ainsi 10 Go dans l‚ÄôUE. Avec cette offre, vous √©conomisez directement 20% par rapport au prix de base d√©j√† tr√®s agressif. C’est une excellente offre √† ne pas rater en cette p√©riode de rentr√©e, sachant qu’elle est meilleure que la majorit√© des concurrents de l’op√©rateur.

Avec ce forfait mobile, vous faites le choix de la souplesse. Dans un premier temps, il faut savoir que vous n’√™tes pas soumis √† un engagement de dur√©e aupr√®s de l’op√©rateur. Quand vous le souhaitez, vous pouvez choisir de quitter RED by SFR en envoyant un simple courrier, le tout sans frais suppl√©mentaires. D’autre part, le prix ne doublera pas au bout d’un an, ce qui vous assure de profiter du meilleur tarif durant toute la p√©riode o√Ļ vous √™tes client de RED by SFR. Vous √™tes tranquille m√™me apr√®s les 12 premiers mois.

Voir l’offre RED by SFR

Oui, RED by SFR ne propose qu’un seul forfait mobile. Ce n’est pas pour autant qu’il ne s’adapte pas √† vos besoins, car il s’accompagne d’options en suppl√©ment que vous pouvez choisir pour composer votre offre personnalis√©e. Vous pouvez profiter d’une option √† l’internationale avec 15 Go d’Internet √† l’√©tranger ‚ÄĒdont les USA et le Canada. Vous pouvez aussi choisir l’option avec 100 Go de data en France pour 2‚ā¨ de plus. Il s’agit l√† aussi de la meilleure offre √† court comme √† long terme.

Avec cette formule √† 80 Go, RED by SFR se positionne √† la premi√®re place de notre comparateur de¬†forfaits mobiles. La seconde offre avec l’option √† 100 Go de data co√Ľte actuellement 16 euros par mois au lieu de 20 euros, elle comprend logiquement les appels, SMS et MMS en illimit√©. C’est le meilleur deal du moment, car les 20 Go d’Internet suppl√©mentaire reviennent √† seulement 2 euros de plus par mois. C’est tout simplement le meilleur rapport qualit√© prix du march√© fran√ßais.

La RED box, notre box internet préférée

Si SFR et Bouygues Telecom ne proposent plus de deals sur leur box depuis la rentr√©e, ce n’est pas le cas de RED by SFR. Actuellement, la RED Box de l’op√©rateur affiche un excellent deal qui vous permet de b√©n√©ficier d’un prix vraiment cass√©. La majorit√© des options sont incluses de base dans cette offre flash aujourd’hui, ce qui n’est pas toujours le cas.

Comme le forfait mobile, la box Internet de RED by SFR est sans engagement de dur√©e. C’est encore assez rare sur un tel produit et ce n’est pas le cas chez la plupart des autres acteurs comme Orange, SFR ou encore Bouygues Telecom. Tous demandent une p√©riode d’engagement de 12 mois au minimum. La box de RED by SFR se veut aussi performante en plus d’√™tre flexible et accessible au plus grand nombre.

Découvrir la RED Box

Avec ce deal, la box Internet revient à 23 euros par mois au lieu de 36 pour la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement, 500 Mb/s en envoi) et les appels illimités vers les fixes et les mobiles. Avec le forfait mobile, vous économisez 20% par rapport au prix de base. La promo est encore meilleure ici et vous permet de faire des économies de 30% dès la souscription.

Chez la majorit√© des concurrents, les offres sont assez similaires √† celle de RED by SFR, sauf que le prix augmente (beaucoup) apr√®s la premi√®re ann√©e au point qu’il peut √™tre multipli√© par 2 voire 3. L’op√©rateur se positionne diff√©remment avec un prix qui ne double ni n’augmente apr√®s une p√©riode d√©termin√©e. Vous √™tes assur√© d’√™tre serein √† long terme avec cette excellente box Internet ou ce forfait mobile tout aussi comp√©titif.

Si vous souhaitez changer de box Internet, mais que vous avez des frais de r√©siliation, sachez que RED by SFR peut prendre jusqu’√† 100 euros de ces derniers √† sa charge. Cela n’est pas le cas avec le forfait mobile, o√Ļ le fonctionnement est assez diff√©rent. Pour changer de box ou de forfait, RED by SFR propose une proc√©dure en ligne qui ne prendra que quelques minutes.

Pour en savoir plus sur le forfait mobile de RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR