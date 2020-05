Forfait mobile : RED by SFR officialise une offre dingue !

Alors que le confinement devrait bientôt prendre fin en France, RED by SFR continue de nous surprendre avec une nouvelle promotion surprise qui vise son forfait mobile et sa box Internet. Compte tenu du fait que certains de ses concurrents ont dévoilé des petits prix, l’opérateur suit avec des offres de qualités sur ses produits les plus populaires. Avec ces réductions, il y a des chances que vous puissiez réaliser des économies sur ces postes de dépenses mensuelles.

L’un des arguments de taille chez RED by SFR tient dans le fait que son forfait mobile et sa box Internet profitent de prix garantis à vie. Comme le précise l’opérateur, le prix ne risque pas d’augmenter au bout d’un an et il ne subira tout simplement aucune hausse. Que ce soit dans les mois ou les années suivant votre souscription à ce nouvel abonnement, vous n’aurez donc aucune mauvaise surprise sur votre facture durant toute la période où vous êtes client chez l’opérateur. De quoi profiter d’une tranquillité d’esprit satisfaisante en plus des économies immédiates.

L’autre avantage du forfait mobile et de la box Internet de RED by SFR est le fait que ces deux abonnements sont sans engagement. Que vous choisissiez l’une des deux offres ou les deux, vous avez tout à fait le droit de quitter l’opérateur n’importe quand sans frais supplémentaires si vous trouvez une meilleure offre ailleurs. Encore faudrait-il qu’une promotion soit à la hauteur de celles proposées par RED by SFR aujourd’hui.

Un forfait mobile simple et ultra transparent

En quelques années à peine, RED by SFR a réussi à s’imposer sur le marché du forfait mobile, un secteur qui s’avère pourtant particulièrement concurrentiel aujourd’hui. Pour arriver à se hisser parmi les leaders, l’opérateur a misé sur la transparence et la flexibilité de son abonnement téléphonique. Désormais, les abonnements de RED by SFR sont indéniablement parmi les meilleurs forfaits mobiles de France.

S’il est déjà intéressant quand il n’est pas en promotion, le forfait mobile de RED by SFR revient à 12 euros par mois au lieu de 15 pour les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go d’Internet en France, 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM et 100 Go SFR Cloud offerts. Il y a quelques jours, ce forfait était encore à 14 euros par mois, il s’agit ainsi de la meilleure offre de l’opérateur français.

En plus de profiter d’un tarif aussi bas, le forfait mobile de RED by SFR se dote d’options dont les tarifs ont également baissé. Pour 16 euros au lieu de 20 euros par mois, vous avez le droit à 100 Go d’Internet en plus des appels, SMS et MMS illimités, des 100 Go de Cloud et de 10 Go d’Internet à l’étranger. Vous pouvez aussi profiter de 15 Go dans de nombreux pays (UE, DOM, USA, Canada…) pour quelques euros de plus chaque mois.

Ces options viennent s’ajouter au double avantage de base qui fait que l’abonnement est sans engagement et que son prix est garanti à vie. Après 12 mois, le tarif reste le même, ce qui hisse cette offre au rang de forfait mobile pas cher et efficace. Le prix ne bouge pas durant tout le temps où vous êtes client.

La promotion sur le forfait mobile de RED by SFR prend fin dans quelques jours à peine. D’ici le 11 mai, elle ne sera plus disponible, c’est donc le moment de réaliser une bonne affaire dès maintenant afin d’éviter de risquer de manquer cette offre de qualité. Voici les détails du deal en cours chez l’opérateur :

Une box Internet à prix cassé

Si RED by SFR est désormais réputé pour son forfait mobile, il l’est tout autant pour sa box Internet. En effet, la marque de la maison-mère SFR a su proposer les mêmes avantages afin de se faire une place de choix sur un marché également très compétitif, si ce n’est plus. Le principe est le même que pour l’abonnement téléphonique, ce qui veut dire que c’est aussi le cas des avantages. La box Internet de RED by SFR est donc simple à comprendre et l’offre se veut transparente, ce qui est assez rare chez certains fournisseurs d’accès Internet concurrent.

Aujourd’hui, la box Internet de RED by SFR chute à 23 euros par mois pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) et tous les appels vers les fixes et les mobiles en France en illimité. Dans le cas où vous ne profitez pas de la fibre, l’offre ADSL revient à 16 euros par mois. Que ce soit pour l’offre ADSL ou fibre, ce deal est actuellement le meilleur du marché et aucun concurrent le fait mieux que RED by SFR. Aussi, le tarif est garanti à vie comme pour le forfait mobile, ce qui vous évite une fois de plus que les prix puissent augmenter dans les mois et années à venir. Elle est aussi sans engagement de durée, une qualité rare sur le marché des box Internet en France.

De plus, la promotion sur la box Internet de RED by SFR vous donne droit au premier mois offre, ce qui vous permet de faire des économies immédiatement en plus de profiter de ce geste qui est la véritable cerise sur la gâteau. Avec ce deal, vous commencerez donc à dépenser moins dès votre souscription avant de réaliser encore plus d’économies au fil des mois et des années qui passent. Attention, l’offre se termine le même jour que celle sur le forfait mobile de l’opérateur. Soyez rapide pour ne pas risquer de manquer ce deal de choix.

