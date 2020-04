Forfait mobile : RED by SFR casse ses prix (depuis quelques heures) 🔥

RED by SFR n’en finit plus de nous surprendre avec son forfait mobile et sa box internet. Pour rĂ©pondre aux offres spĂ©ciales de certains opĂ©rateurs, RED by SFR pousse ses promotions encore plus loin avec des rĂ©ductions qui sont toujours plus gĂ©nĂ©reuses. Si vous aviez l’intention de prendre un nouvel abonnement fixe ou mobile, c’est vraiment le moment d’en profiter !

Par ailleurs, toutes les offres Ă©voquĂ©es sur le forfait mobile et la box internet ci-dessous sont « garanties Ă vie ». Cela veut dire que vous n’aurez aucune mauvaise surprise sur votre facture mensuelle – que ce soit dans les mois ou les annĂ©es qui vont venir. Durant toute la pĂ©riode oĂą vous ĂŞtes client chez RED by SFR, le prix restera le mĂŞme.

En bonus, tous les produits de RED by SFR sont sans engagement. Donc mĂŞme si vous optez pour ce forfait mobile Ă prix cassĂ© (ou pour la box internet), vous avez toujours le droit de quitter l’opĂ©rateur si vous n’ĂŞtes plus satisfaits – ou si vous trouvez mieux ailleurs. Pour dĂ©couvrir toutes les dernières offres RED by SFR, c’est par ici :

Un forfait mobile unique pour tout le monde

En quelques annĂ©es, RED by SFR s’est imposĂ© comme un des opĂ©rateurs incontournables du marchĂ© français avec son excellent forfait mobile. Le fait que ce dernier soit flexible et transparent explique le succès de l’abonnement mensuel. Comme expliquĂ© plus haut, celui-ci est sans engagement et son prix est garanti Ă vie. C’est grâce Ă ces avantages que l’opĂ©rateur RED by SFR a hissĂ© son abonnement au rang des meilleurs forfaits mobiles en France. Grâce Ă cette promo en cours, vous pouvez rĂ©aliser des Ă©conomies consĂ©quentes sur ce poste de dĂ©pense.

Lorsqu’il n’est pas en promotion, le forfait mobile de RED by SFR est dĂ©jĂ très sĂ©duisant pour les personnes intĂ©ressĂ©es, alors autant dire que la rĂ©duction se prĂ©sente comme la vraie cerise sur le gâteau. Actuellement, l’abonnement mobile revient donc Ă 12 euros par mois au lieu de 15 euros pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go d’Internet en France, 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM ainsi que SFR TV inclus. Il y a quelques heures, ce mĂŞme abonnement Ă©tait encore Ă 14 euros par mois, et il n’incluait pas SFR TV.

On le rappelle, ce forfait mobile signĂ© RED by SFR dispose de deux avantages stratĂ©giques, c’est-Ă -dire le fait d’ĂŞtre sans engagement et de bĂ©nĂ©ficier d’un tarif garanti Ă vie. Au bout de 12 mois, le prix n’augmente donc pas ni dans les mois et les annĂ©es qui suivent. De la souscription Ă votre dĂ©part —ou non, de chez l’opĂ©rateur, le tarif reste le mĂŞme ce qui en fait un forfait mobile pas cher. En somme, vous n’aurez pas de mauvaise surprise pendant toute cette pĂ©riode.

Attention, la promotion sur ce forfait mobile se termine dans quelques jours Ă peine. N’hĂ©sitez pas Ă en profiter dès maintenant, faute de quoi elle risquerait de vous passer sous la main. Elle prendra fin dans moins d’une semaine (14/04), vous ĂŞtes prĂ©venus. Pour accĂ©der Ă tous les dĂ©tails de l’offre spĂ©ciale en cours, c’est par ici :

L’excellente offre sur la box Internet de RED by SFR

Si RED by SFR est connu pour son excellent forfait mobile, l’opĂ©rateur dispose aussi d’une excellente offre sur sa box Internet. La marque de la maison-mère SFR est connue pour ĂŞtre le meilleur du marchĂ© dans le domaine. Comme pour son abonnement tĂ©lĂ©phonique, RED by SFR axe son positionnement sur la transparence et la simplicitĂ©. Beaucoup d’opĂ©rateurs du marchĂ© ont plutĂ´t tendance Ă avoir des promos assez opaques et moins comprĂ©hensibles que celle de ce leader.

La box Internet de RED by SFR est actuellement Ă 23 euros par mois pour la fibre en très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, 500 Mb/s en envoi) avec tous les appels vers les fixes et les mobiles en France en illimitĂ©. Sinon, la promo spĂ©ciale pour l’ADSL revient Ă 16 euros par mois. C’est Ă©galement la meilleure offre du marchĂ©. Au mĂŞme titre que son forfait mobile, le prix est garanti Ă vie. Encore une fois, vous n’aurez pas de mauvaise surprise dans les semaines, les mois et les annĂ©es Ă venir. La rĂ©duction en cours est Ă©galement sans engagement, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de partir chez un rival si vous trouvez mieux ailleurs. Ceci est un autre Ă©lĂ©ment assez rare sur le marchĂ© français des box Internet.

Actuellement, l’offre de RED by SFR s’accompagne d’un mois gratuit sur sa box Internet. En plus d’ĂŞtre intĂ©ressante dès le court terme, cette promotion est Ă©galement très rentable Ă plus long terme bien sĂ»r. Il est certain que vous ferez d’excellentes Ă©conomies. Comme pour son forfait mobile, cette rĂ©duction Ă prix cassĂ© se termine dans quelques jours Ă peine. Profitez en dès maintenant pour rĂ©duire ce poste de dĂ©pense mensuelle.

