Forfait mobile : RED by SFR chamboule le marché avec ce deal à prix cassé 🔥

Pour la rentrée, RED by SFR fait toujours de gros efforts sur son forfait mobile et sa box internet. Cette année, c’est encore le cas : l’opérateur a décidé de baisser les prix sur ses deux produits phares. Si vous aviez l’intention de réaliser des économies sur ces postes de dépenses obligatoires, son offre spéciale va vous intéresser. Elle ne dure plus que quelques jours, il faudra être vif pour en profiter.

Comme à chaque fois, RED by SFR organise ces offres spéciales sur le forfait mobile et la box pour gonfler sa base de clients. Autrement dit, les clients qui sont déjà chez lui (ou chez sa maison-mère SFR) ne peuvent pas prétendre à ce prix barré. En revanche, si vous êtes chez un autre acteurs télécom, vous avez vraiment tout intérêt à regarder ce deal spécial pour la rentrée.

RED by SFR sublime son forfait mobile

En moins d’une décennie, RED by SFR a inondé le marché du forfait mobile. La marque, spécialisée sur le sans engagement, a réussi à attirer des millions de clients avec une offre simple, transparente et peu chère. Souvent, on retrouve des ventes éclair qui permettent de souscrire à un forfait à moindre coût. En ce moment, pour la rentrée, l’opérateur télécom se montre vraiment très généreux.

Pour simplifier son offre de forfait mobile, il n’y en a qu’un seul et unique. Ce dernier est en forte promotion, et il se décompose de cette manière : appels, SMS et MMS en illimité, 80 Go de data en France, 10 Go de data dans l’UE/DOM pour 14€ par mois – au lieu de 17€ en temps normal. L’économie est de 20% par rapport au prix d’origine, qui est déjà considéré comme un excellent prix. Au final, RED by SFR s’améliore encore un peu pour cette rentrée.

Il s’agit ici du forfait mobile par défaut, auquel souscrivent une grande partie des clients. Cela dit, il y a quelques options facultatives qui permettent de l’adapter selon ses besoins spécifiques. Par exemple, on peut souscrire à une option internationale (pour de la données mobiles à l’étranger) ou encore une option 100 Go en France. Ce sont des petits avantages qui permettent de répondre à des utilisations spécifiques.

Au delà de cette fiche technique convaincante, RED by SFR se différencie sur son forfait mobile avec sa souplesse. En effet, l’opérateur a toujours laissé ses clients libres de leur choix. Son forfait est sans engagement de durée, personne n’est bloqué chez lui. Cela l’oblige aussi par la même occasion à tenir le meilleur service possible, pour que les clients restent chez lui.

Enfin, on rappellera que RED by SFR se distinguent de beaucoup par son confort. En effet, son forfait mobile ne verra pas son prix doubler après un an, comme le font beaucoup de MVNO. Autrement dit, si vous optez pour RED by SFR, vous pouvez vraiment vous engager dans le temps. Vous ne verrez pas le prix grimper en flèche, et c’est plutôt confortable.

Une box internet très convaincante

Le forfait mobile de RED by SFR est le produit le plus populaire de la marque. Cela dit, sa box internet connait elle aussi un vif succès. Depuis son lancement, elle a largement contribué à chambouler le marché. Elle a repris les codes de son forfait mobile pour l’appliquer ensuite au marché du fixe : flexibilité, transparence, prix mini – autant de caractéristiques qui vont à l’encontre du marché historique de la box.

En plus de cette promesse, le FAI met en avant un deal exclusif pour la rentrée. Si vous aviez l’intention de changer de box internet, c’est vraiment maintenant qu’il faut en profiter. On retrouve la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en upload) et tous les appels en illimité pour 23€ par mois. Par défaut, il faut payer 33€ par mois pour cette même formule, l’économie est donc géante. Par ailleurs, le géant RED by SFR rajoute 100 Go de stockage dans le Cloud ainsi que le premier mois offert.

Sur les deux dernières années, jamais l’offre sur la box internet de RED by SFR n’a été aussi généreuse. Concernant le forfait mobile, l’opérateur est également très compétitif. Si on le compare à la concurrence, il reste encore dans le peloton de tête. Si vous voulez multiplier vos économies, RED by SFR propose aussi un pack pour la rentrée où vous pouvez souscrire aux 2 produits. Si vous emménagez, c’est peut-être la solution la plus simple, tant au niveau de l’administratif que du prix.

Si vous voulez changer de forfait mobile ou de box pour passer chez RED by SFR, il ne vous reste plus trop de temps. Cette offre spéciale concerne la rentrée (Back to School), elle ne va pas durer longtemps. La date de fin est déjà fixée à dans quelques jours. Si vous avez un peu de temps devant vous, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

