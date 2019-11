Forfait mobile : RED by SFR chamboule le marché avec sa nouvelle offre

La fin de l’année approche, et vous êtes sûrement en train de regarder quel opérateur propose la meilleure offre pour un forfait mobile et une box internet. Sans plus attendre, RED by SFR propose l’un des meilleurs compromis. Depuis plusieurs mois, RED by SFR met les bouchées doubles pour engranger les abonnés. Mais attention, la plupart de ses offres se terminent dans les jours à venir.

Quel que soit le forfait mobile ou la box internet que vous choisirez, elles sont sans engagement de durée. A cela, RED by SFR offre la garantie à vie, c’est-à-dire que le prix affiché restera le même pendant toute la durée de l’abonnement. Donc si un abonné décide de rester à vie chez RED by SFR, le prix affiché pendant ces promotions ne changera jamais. Aucun autre acteur du secteur n’est capable de rivaliser face à un tel avantage.

Avant de se pencher plus en détail sur l’offre de box internet et celle du forfait mobile RED by SFR, il faut savoir qu’elles sont disponibles à une seule condition : il faut obligatoirement être un nouveau client, soit pour la box, soit pour le forfait mobile. Si vous êtes déjà client RED by SFR vous ne pourrez donc pas profiter de ces promotions. Changer d’opérateur peut paraître contraignant, pourtant c’est très simple et vous ne vous occupez de rien. Si l’on peut vous aiguiller, l’offre en cours vaut le coup de passer chez RED by SFR, surtout qu’avec la garantie à vie vous n’aurez plus à penser de passer chez la concurrence puisque le tarif restera le même pour toujours.

RED by SFR : le forfait mobile qu’il vous faut

Comme vous le voyez, nous insistons sur le fait qu’il faille se dépêcher pour bénéficier de cette offre sur forfait mobile et box internet. C’est tout simplement parce que RED by SFR a décidé de mettre un terme à ces promotions d’ici quelques jours. Dès la semaine prochaine, l’opérateur a le droit de modifier son offre promotionnelle et il se pourrait que le tarif habituel soit de retour. Il serait donc très dommage de rater une telle occasion si vous souhaitez changer de forfait dans les prochains jours.

Venons-en au vif du sujet qui le détail des offres. Le forfait mobile RED by SFR en réduction inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de données internet en France, et 8 Go à l’étranger pour 12€ par mois. Pour 8€ supplémentaires vous pouvez profiter de 100 Go de données internet en France, et en ajoutant 5€ vous bénéficiez de 15Go dans l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA, le Canada.

Nous le répéterons jamais assez, en plus de profiter de temps de critères pour une dizaine d’euros, il est important de rappeler que le forfait RED by SFR est sans engagement (c’est assez classique) et surtout que le tarif affiché est garanti à vie (ce qui l’est beaucoup moins). Cela signifie qu’il n’y a aucune crainte de voir le prix grimper à nouveau au bout d’un an, comme on peut le voir chez de nombreux concurrents avec leurs promotions. En optant pour ce forfait aujourd’hui, vous pouvez dire que vous réalisez des économies sur le long terme, l’argent économisé pourra donc être réinjecté ailleurs. Ce qui est aussi le cas pour l’offre actuelle sur la box internet RED by SFR que nous allons vous présenter.

Box internet : l’achat inévitable

En apparence, il est plus compliqué de souscrire à une box internet plutôt qu’à un forfait mobile, pourtant RED by SFR a réussi à rendre cela tout aussi simple. Sur le marché français RED by SFR possède de loin la meilleure offre. Habituellement, les box internet sont réputées pour être très peu flexibles, pourtant une nouvelle fois RED by SFR casse les codes en affichant des tarifs vraiment convaincants. Si vous trouvez que vous payez trop cher, et que vous voulez changer de box internet, c’est le bon moment pour changer, car l’offre de RED by SFR expire dans quelques jours.

En l’occurrence, la box internet RED by SFR qui est en promotion jusqu’à ce soir inclut la Fibre avec le très haut débit (1 GB/s en téléchargement, 400 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles à seulement 22€ par mois. Pour ce prix, c’est tout simplement imbattable, en temps normal la box internet de l’opérateur est déjà être très compétitive, mais lorsqu’elle est en promotion elle survole la concurrence. Cette promotion qui expire dans les jours qui arrivent permet d’économiser 10€ par mois par rapport au prix normal de la box internet, soit 120€ par an.

En plus d’être qualitative, cette offre est également très flexible : elle est évidemment sans engagement, et le tarif est garanti à vie. Ces deux options cumulées ne sont présentes chez aucun autre opérateur du marché, vous pouvez aller le constater par vous-même. Les économies réalisées sont énormes sur la durée, vous ne pourrez pas être déçus. Et si vous l’étiez, vous avez toujours la possibilité de résilier à tout moment.

