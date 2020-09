Forfait mobile : RED by SFR créé la surprise, 80 Go à prix cassé

RED by SFR est l’un des acteurs de référence en matière de forfait mobile sans engagement. Chaque année, il se montre très généreux au mois de septembre pour réduire sa facture au moment de la rentrée. En ce moment, il propose 2 deals exceptionnels sur son forfait et sur sa box internet. Attention, il ne reste plus beaucoup de temps avant que ces offres n’expirent.

En une décennie, RED by SFR a construit une belle réputation. Entre la qualité, la souplesse et l’accessibilité de son offre, il a tout pour plaire. Avec des tarifs que l’on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs, l’opérateur a le vent en poupe. Si vous voulez faire des économies sur votre abonnement, il est fort probable qu’il soit la solution.

Un forfait sans engagement

Changer tous les ans d’opérateur pour profiter des meilleurs prix (via des promotions sur 12 mois) est pénible. Si vous cherchez à vous poser pour avoir un forfait mobile sur le long terme, RED by SFR offre actuellement une très belle opportunité. Que ce soit d’ailleurs sur le forfait ou sa box internet, les conditions et la flexibilité son les mêmes.

Pour commencer par l’offre sur le forfait mobile de RED by SFR, il contient les appels / SMS / MMS en illimité, 80 Go en France et 10 Go dans l’UE pour 14€ par mois au lieu de 17€ (-20%). Si vous suivez l’opérateur depuis quelques temps, vous savez probablement qu’il est déjà reconnu pour sa compétitivité sans remise : c’est donc une affaire à ne pas manquer. En bonus, il rajoute aussi 100 Go de stockage dans SFR Cloud.

En optant pour ce forfait mobile, vous avez de la souplesse à tous les niveaux. La première, c’est que vous n’êtes pas engagé sur une quelconque période. A tout moment, vous pouvez donc résilier votre abonnement en envoyant un courrier classique. La deuxième, c’est que vous ne verrez pas le prix remonter après 12 mois. Vous êtes donc tranquille à long terme, sans avoir de saut tarifaire après un an

Certes, RED by SFR ne propose qu’un seul forfait mobile. Cela dit, il propose (en supplément) des options qui vous permettent de personnaliser au mieux l’abonnement. Par exemple, vous avez une option internationale qui vous rajoute de la data à l’étranger (y compris aux États-Unis). Vous avez une autre option qui vous gonfle la data en France (100 Go). Selon votre profil, l’abonnement vous ressemblera.

Dans notre comparateur de forfaits, RED by SFR occupe la première place avec son abonnement illimité 80 Go. Cela dit, la seconde offre (en incluant une option) qui inclut les appels / SMS / MMS en illimité + 100 Go de data en France à 16€ (au lieu de 20€) est notre deal préféré du moment. Pour 2€ en plus, vous avez le droit à 20 Go en supplément. C’est le meilleur rapport qualité prix pour une telle quantité de données mobiles.

La RED Box, une pépite de la rentrée

Alors que SFR et Bouygues Telecom ont terminé leurs offres de la rentrée, la RED Box est toujours en réduction. La célèbre box internet de l’opérateur bénéficie d’une très belle remise qu’il faudra vite saisir. Alors que les options sont en général « à la carte », il propose actuellement un deal qui les inclus (quasiment) toutes pour un prix très bas.

La première chose à savoir sur cette box internet est qu’elle est sans engagement, comme le forfait mobile. C’est plutôt rare sur ce produit, puisque tous les SFR, Bouygues Telecom et Orange exigent un minimum de 12 mois pour souscrire à leur produit. Mieux encore, la box de RED by SFR est ultra performance et elle se place même devant ses rivales.

Découvrir la RED Box

Pour en venir au détail, elle inclut la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement, 500 Mb/s en envoi) et les appels illimités vers les fixes et les mobiles pour 23€ par mois – au lieu de 36€. Ici aussi, comme pour le forfait mobile, RED by SFR rajoute 100 Go de stockage dans SFR Cloud en bonus. Si vous pouviez économiser 20% sur l’abonnement mobile, vous pouvez faire 30% d’économie avec la box internet. Sachez par ailleurs que le premier mois est offert.

Si vous regardez la plupart des offres de la concurrence, la structure est la même : la première année, cela vous coûte très peu cher – et ensuite le prix est multiplié par 2 ou 3 après 12 mois. Chez RED by SFR, la stratégie est différence. Vous avez tout le temps le même prix, et aucun saut brutal n’est à constater. Vous êtes donc serein à long terme – que ce soit sur la box internet ou le forfait mobile.

Pour ceux qui ont des frais de résiliation sur leur box internet, RED by SFR s’engage à prendre jusqu’à 100€ à sa charge. Ça n’est pas le cas sur le forfait mobile, qui n’a en général pas de type de coût associé. Cela dit, RED by SFR vous aide à facilement changer d’opérateur (forfait ou box) grâce à une procédure très simple qui se fait 100% en ligne.

C’est le moment de faire des économies. RED by SFR ne va pas tenir ces offres spéciales sur le forfait mobile (et la box) pendant très longtemps encore. Il s’agit d’une mise en avant spéciale pour la rentrée, l’opérateur ne va donc pas tarder à la mettre en pause. Il faudra alors attendre la fin de l’année pour espérer voir revenir de nouvelles offres. D’ici là, il faudra prendre son mal en patience.

