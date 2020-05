Forfait mobile : RED by SFR dégaine une offre spéciale hallucinante 🔥

Changer de forfait mobile pendant le déconfinement pour mieux gérer son budget, quoi de mieux ? Si vous avez l’intention de reprendre les choses en main, vous pouvez vraiment faire de belles économies sur votre abonnement. RED by SFR vient d’annoncer une offre assez folle qui ne devrait pas vous laisser de marbre. Elle est valable quelques jours seulement, dépêchez-vous de profiter de cette pépite !

Un forfait mobile simple et basique

Il n’aura fallu que quelques années à RED by SFR pour devenir une référence sur le marché du forfait mobile en France, alors même que celui-ci est très concurrentiel. Pour se hisser parmi l’élite, l’opérateur a su inspirer la confiance en proposant des offres simples et transparentes pour tous les utilisateurs de ses services. Actuellement, son abonnement se situe tout bonnement parmi les meilleurs forfaits mobiles en France, rien que ça.

Déjà intéressant hors promotion, le forfait mobile de RED by SFR chute de 15 euros à 12 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de data mobile en France, 8 Go de data mobile depuis l’UE et les DOM. Il y a encore quelques jours, cette promotion faisait baisser le forfait à 14 euros, ce qui était déjà intéressant – mais moins bien qu’en ce moment. Vous pouvez le voir dans notre avis RED by SFR, cet opérateur propose les meilleurs tarifs par défaut, même sans vraie remise.

Ce n’est pas tout, car certaines options du forfait mobile de RED by SFR profitent aussi d’une chute des prix. D’ordinaire, les 100 Go de data mobile reviennent à 8 euros supplémentaires par rapport au tarif de base – là où ils coûtent actuellement 4 euros de plus seulement. Pour 16 euros par mois, vous avez donc droit aux appels, SMS et MMS illimités ainsi qu’aux 10 Go de data mobile à l’étranger. Il est également possible de choisir une option avec 15 Go dans une zone plus large de pays étrangers comme le Canada ou les USA, le tout pour quelques euros en plus.

Ces options viennent s’ajouter aux avantages de base du forfait mobile de RED by SFR, à savoir le fait que l’abonnement est sans engagement de durée et que son prix est garanti sur le long terme. Au bout d’un an, le prix reste le même et « ne double pas », précise l’opérateur sur son site web. Cela fait de l’offre un forfait mobile particulièrement abordable et très efficace côté data mobile.

Clairement, sur la flexibilité de son forfait mobile, RED by SFR n’a pas vraiment d’égal sur le marché. La seule condition pour profiter de ce prix cassé est d’être un nouveau client chez l’opérateur. Si vous êtes déjà chez lui (ou chez SFR), vous ne pourrez malheureusement pas en bénéficier. Si vous êtes ailleurs, nous n’avons qu’un seul conseil : foncez !

RED by SFR a box Internet imbattable

En plus de son forfait mobile, RED by SFR a aussi bouleversé en profondeur le marché de la box Internet. Une fois de plus, quelques années ont suffi à l’opérateur pour que son offre devienne incontournable. Comme pour son abonnement mobile, celui de la box se veut simple et transparent… et profite des mêmes avantages ! Il est assez rare d’avoir une offre de box Internet claire et lisible à ce point, et le secteur conserve encore une vraie opacité.

Actuellement, la box Internet de RED by SFR est à 23 euros par mois pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) et tous les appels vers les fixes et les mobiles en France en illimité. En temps normal, ce produit est vendu 36€ par mois. Vous économisez donc 13€ chaque mois, soit plus de 30%. Et ce tarif est garanti au delà de la première année.

Si vous ne bénéficiez pas de la fibre dans votre logement, la version ADSL de cette offre coûte 16 euros par mois. Il s’agit là de la meilleure offre du marché à ce jour (que ce soit pour l’offre Fibre ou ADSL) car aucun des concurrents de RED by SFR ne propose un prix aussi bas pour un produit aussi complet. Comme pour le forfait mobile de l’opérateur, cette box Internet est sans engagement et son tarif ne bougera pas.

Cerise sur le gâteau, la box Internet actuellement en promotion vous permet de profiter du premier mois offert, en plus de 100€ de frais de résiliation qui seront remboursés. Ainsi, vous commencez à faire des économies dès que vous choisissez ce nouvel abonnement, suite à quoi les économies deviennent de plus en plus conséquentes au fil des mois qui passent. Attention, l’offre se termine également sous peu, soyez rapide pour ne pas risquer de rater cette offre spéciale.

Pour voir le forfait mobile et la box, c'est ici :

