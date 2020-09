Forfait mobile : RED by SFR dégaine un deal 100 Go à prix cassé

Si vous hésitez toujours à prendre un nouveau forfait mobile, RED by SFR a la solution. L’opérateur qui capitalise sur le « sans engagement » a décidé de faire de très belles réductions sur ses abonnements mobiles pour la rentrée. Il vous reste encore quelques jours pour faire de belles économies sur un forfait qui, par défaut, est déjà compétitif.

Chaque année, les opérateurs font des efforts pour proposer leurs meilleures offres à la rentrée. Pour ce mois de septembre, on a finalement vu assez peu de deals très généreux. Cela dit, RED by SFR reste toujours l’une des références – et son abonnement à prix réduit (jusqu’à lundi prochain) est un must. Si vous cherchez un confort à long terme, cette offre devrait vous convaincre.

Un forfait mobile très compétitif

Vous avez besoin de faire des économies sur votre budget ? Changer de forfait mobile peut vous faire économisez quelques dizaines (voire centaines) d’euros par an. Pour cela, il faut bien évidemment trouver le bon opérateur, pour être tranquille à long terme. C’est le cas de RED by SFR qui se distingue depuis 2011 sur le forfait mobile – et la box internet.

En optant pour son forfait mobile, vous avez le droit à plusieurs garanties : vous ne serez jamais engagé avec RED by SFR, vous aurez un excellent rapport qualité prix et vous ne verrez pas le tarif doubler après un an. A cela, vous avez le droit à une offre qui est transparente et simple à comprendre.

Actuellement, le forfait mobile bénéficie de l’offre suivante : les appels, SMS et MMS sont illimités, 80 Go sont inclus en France et 10 Go dans l’UE/DOM pour 14€ par mois. C’est une remise de 20% par rapport au tarif habituel, qui est lui-même déjà avantageux. En bonus, RED by SFR rajoute 100 Go de stockage dans SFR Cloud, ce qui vous permet de stocker en ligne (sur tous vos appareils) un grand nombre de documents.

Si RED by SFR se place aussi haut dans notre comparateur de forfaits, c’est parce qu’il offre toute la flexibilité que l’on attend d’un tel abonnement. En l’occurrence, vous pouvez ajouter plusieurs options pour personnaliser ce forfait. Par exemple, en optant pour l’option illimitée avec 100 Go de data, cela vous reviendra à tout juste 16€ par mois (au lieu de 20). Au final, pour 2€ en plus chaque mois, vous avez donc 20 Go de data en plus : c’est selon nous la meilleure formule.

Si la crise sanitaire actuelle ne facilite pas les voyages à l’étranger, RED by SFR a toutefois une option internationale très intéressante. Cela peut vous servir plus tard : en rajoutant 5€ par mois, vous pourrez utiliser 15 Go de data dans une zone géographique plus large qui inclut les USA et le Canada. Si vous y allez pour quelques jours, semaines ou mois, il sera très vite rentabilisé. Dans ces pays, un forfait mobile similaire coûte entre 50 et 100€ par mois, cela vaut le coup de passer par RED by SFR pour faire des économies.

Une box internet à tomber RED dingue

Pardonnez-nous le jeu de mots, mais RED by SFR a une offre à tomber raide dingue sur sa box. En quelques années, il a opéré une vraie révolution sur ce produit, en offrant de la transparente, des prix corrects et une souplesse encore jamais vu. Très rapidement, la RED Box est devenue une incontournable du marché, aux côtés d’acteurs historiques vieillissants.

Si vous cherchez à vous équiper d’une nouvelle box à moindre frais, RED by SFR a la solution : la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels en illimités (fixes et mobiles) est à 23€ par mois. C’est une économie de 30% par rapport au prix de base (33€). Mieux encore, vous bénéficiez de 100 Go de stockage dans SFR Cloud offert, et du premier mois gratuit.

Comme pour son forfait mobile, RED by SFR offre une box internet…sans engagement. Alors que tous les FAI traditionnels exigent de leurs clients qu’ils restent au moins une année, RED by SFR est plus souple. C’est une marque de confiance qui permet à quiconque de garder sa liberté, et c’est un vrai point fort. A noter qu’il rembourse aussi jusqu’à 100€ sur d’éventuels frais de résiliation que factureraient des concurrents en cas de rupture de contrat.

Sur le forfait mobile et la box internet, RED by SFR est vraiment très avantageux. Il vous suffit de comparer ces deux offres avec votre abonnement actuel : vous risquez d’être très surpris. Attention, pour profiter de ces offres, il faudra être rapide. L’opérateur les a renouvelé pour quelques jours, mais elles vont expirer. Vous ne trouverez probablement pas de meilleur deal avant les fêtes de Noël, septembre est en général le mois le plus généreux de l’année.

Enfin, on précisera que pour le forfait mobile comme pour la box, vous n’êtes pas engagés. De plus, ces tarifs sont valables à long terme, et pas juste la première année. En optant pour RED by SFR, vous êtes donc tranquille sur la durée. Vous ne verrez pas le prix remonter drastiquement au bout d’un an, comme le font (de manière très visible) certains concurrents. Vous n’aurez donc pas de mauvaise surprise, vous pouvez être tranquille.

