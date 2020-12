Forfait mobile : RED by SFR dégaine un deal XXL pour Noël 🔥

Noël est souvent une période propice pour changer de forfait mobile. Pour la fin d’année, il arrive parfois que des opérateurs cassent leur prix pour atteindre leur objectif annuel. C’est le cas en ce moment de RED by SFR qui vient de dévoiler un deal XXL sur son abonnement mobile. Vous pouvez faire de belles économies, sans pour autant vous engager.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR est un opérateur incontournable en matière de forfait mobile. Avec plusieurs millions de clients à son actif, la marque verte est devenue une référence en France. Par défaut, il faut dire que son abonnement mobile est à un prix très avantageux. Avec cette offre spéciale Noël, vous pouvez réaliser une économie en plus qui le rend imbattable.

Un forfait mobile à prix mini

Il y a presque 10 ans, RED by SFR arrivait sur le marché en réponse à Free. Ces dernières années, il a clairement pris le dessus avec un forfait mobile ultra compétitif et une flexibilité qui est de mise. Régulièrement, on voit des promotions chez lui – pour tomber encore plus le tarif de base. Aujourd’hui, vous avez une opportunité pour saisir le meilleur deal observé cette année.

Depuis quelques heures, vous pouvez obtenir un forfait mobile chez RED by SFR avec les appels, SMS et MMS en illimité, 80 Go en France et 10 Go dans l’UE pour 15€ par mois. C’est une remise de 2€ par rapport au tarif habituel. Pour ceux qui veulent, il y a aussi une version avec 100 Go pour 20€ par mois. Là encore, vous avez le meilleur tarif du marché.

Voir l’offre RED by SFR

Aujourd’hui, la tendance est à la hausse en matière de prix sur un forfait mobile. En effet, les opérateurs ont de lourds investissements devant eux pour le déploiement du réseau 5G. Ils sont donc dans l’obligation d’augmenter les tarifs pour financer ce dernier. Il ne faudra donc pas s’attendre à voir des tarifs plus bas pour l’année 2021 – bien au contraire. C’est probablement la meilleure affaire que l’on puisse avoir avant très longtemps, mieux vaut en profiter.

Encore une fois, il est important de rappeler les fondamentaux autour de ce forfait mobile. Au delà du prix et de la quantité de data, ce dernier vient avec une vraie souplesse à tous les niveaux. On peut citer d’abord le forfait mobile en lui-même qui est sans engagement. Autrement dit, à tout moment, vous pouvez résilier si vous avez une meilleure offre ailleurs (ou pour toute autre raison).

Ensuite, il est important de souligner que RED by SFR ne doublera pas ce prix après un an. En effet, les MVNO ont pris l’habitude de doubler (voire plus) le prix de leur forfait mobile en promotion après 6 ou 12 mois. Au final, l’économie est donc de courte durée chez eux. Avec RED by SFR, vous êtes assurés de ne pas voir de gros bond dans la durée. Par les temps qui courent, c’est un vrai atout.

Comme vous pouvez le voir sur le site officiel de l’opérateur, ce forfait mobile en promotion se termine dans quelques jours. Si vous ne voulez pas manquer une dernière opportunité pour faire des économies avant Noël, c’est maintenant qu’il faut y aller.

La box de RED by SFR en forte chute

En plus du forfait mobile, vous pouvez aussi faire des économies sur l’excellente RED Box. La box internet de RED by SFR est en forte promotion jusqu’au 21 décembre. C’est l’une des meilleures offres que l’on ait pu voir durant cette année 2020, et elle est proposée sans engagement. C’est un point fort chez ce FAI qui ne bloque jamais ses clients.

Pour en venir au contenu de l’offre spéciale, cette box vient avec la fibre et l’option très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels illimités vers les fixes et les mobiles pour 25€ par mois. Encore mieux qu’avec le forfait mobile, cela représente une réduction immédiate de 30% par rapport au prix d’origine. En guise de bonus, RED by SFR rajoute également un mois d’abonnement gratuit.

Là où l’opérateur fait fort, c’est parce qu’il applique tous ses secrets du forfait mobile à sa box internet. Il dépoussière ainsi l’industrie avec une RED Box qui est sans engagement et dont le prix ne double pas après un an. Ce sont deux principes auxquels il faudra vous habituer si vous allez chez n’importe quel autre opérateur concurrent. Vous avez donc une vraie souplesse et une transparence qui ne peut être qu’appréciée.

Avec le forfait, un nouvel iPhone 12 ?

Le forfait mobile RED by SFR sera un carton pour cette fin d’année, c’est clair. Aucun concurrent ne fait aussi bien, il se place comme une vraie référence. Cela dit, depuis quelques mois, il réaffirme son intention de devenir une référence aussi sur la vente de smartphones nus. Il a développé une boutique e-commerce qui vend des téléphones, sur le même principe qu’Amazon ou Cdiscount.

Et pour cette fin d’année, il vous permet de décrocher le gros lot sur les iPhone 12. En l’occurrence, vous pouvez obtenir 150€ de réduction sur les derniers nés du géant Apple. Ainsi, un iPhone 12 avec 64 Go de stockage vous reviendrait à 759€ au lieu de 909€, soit une remise de quasiment 20%. Aucun cyber-marchand ne s’est encore lancé dans des promotions sur les nouveaux iPhone, c’est totalement inédit.

Cette remise sur les iPhone 12 se décompose en deux parties. Il y a tout d’abord une réduction de 50€ immédiate sur le produit, sans condition. Ensuite, ce sont 100€ supplémentaires qui sont offerts sous forme de remboursement de facture. Il faut donc avoir un forfait mobile chez RED by SFR pour en profiter. Si vous combinez cet iPhone 12 avec le forfait mentionné plus haut, vous êtes doublement gagnant.

Pour voir ce deal, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR