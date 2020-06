Forfait mobile : RED by SFR publie son nouveau deal explosif 🔥

Alors que son offre prĂ©cĂ©dente vient tout juste d’expirer hier soir, RED by SFR annonce une nouvelle promotion sur son forfait mobile. Si vous avez envie de mieux maĂ®triser votre budget avant l’Ă©tĂ©, cet abonnement mobile Ă prix prĂ©fĂ©rentiel vous permettra de le faire. L’opĂ©rateur est connu pour ĂŞtre l’un des meilleurs sur son crĂ©neau, et ce n’est pas une grande surprise s’il se place en n°1 de notre comparatif.

Un forfait mobile (enfin) compréhensible

Alors que certains opĂ©rateurs multiplient les formules (quitte Ă perdre leur public), RED by SFR a choisi de ne proposer qu’un seul forfait mobile dans sa gamme. Il est cependant possible de rajouter des options facultatives qui permettent de le personnaliser dans une certaine mesure. Au final, cela facilite nettement sa lisibilitĂ© de son offre et la transparence des tarifs.

Pour soutenir le nombre de souscriptions depuis le dĂ©confinement, RED by SFR affiche un prix très sĂ©duisant sur son unique forfait mobile. En l’occurrence, vous pouvez profiter de tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de data pour 12€ par mois (au lieu de 15€). En bonus, vous avez aussi 100 Go de stockage dans SFR Cloud qui sont offerts. Si le tarif par dĂ©faut est dĂ©jĂ parmi les meilleurs du marchĂ©, cette offre spĂ©ciale Ă©loigne encore un peu plus la concurrence.

Par dĂ©faut, ce forfait mobile inclut aussi 8 Go de donnĂ©es internet que l’on peut utiliser dans l’Union EuropĂ©enne et les DOM. Si vous avez prĂ©vu de voyager plus loin dans les mois Ă venir, il y a une option « internationale » qui est au prix de 5€ par mois. Elle vous offre 15 Go de donnĂ©es mobiles dans l’UE, les DOM mais aussi les États-Unis, le Canada ou encore la Suisse. Une seconde option pour 100 Go de donnĂ©es internet en France (Ă 4€) est aussi disponible.

Ci-dessous, voici un aperçu du simulateur disponible sur le site de RED by SFR. Vous pouvez dĂ©placer les curseurs pour visualiser le coĂ»t du forfait mobile de base en y rajoutant des options. La structure est très simple, et le prix affichĂ© Ă vocation Ă rester le mĂŞme sur le long terme. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com prĂ©cise que ce forfait vient « sans prix qui double au bout d’un an » et lance un pic Ă ses concurrents qui n’hĂ©sitent pas Ă le faire.

Le dernier avantage de ce forfait mobile RED by SFR est qu’il est sans engagement de durĂ©e. Pour le client, cela lui rend toute sa libertĂ©. A tout moment, s’il n’est plus satisfait du service offert par l’opĂ©rateur, il peut rĂ©silier son abonnement sans aucun prĂ©avis. C’est un bon moyen de forcer RED by SFR Ă rester toujours très compĂ©titif et ne pas profiter de cette situation.

Comme vous pouvez le voir dans notre avis sur RED by SFR, l’opĂ©rateur a vraiment rĂ©volutionnĂ© le marchĂ© dans les 10 dernières annĂ©es. Initialement pensĂ© comme une rĂ©ponse Ă Free Mobile (par SFR), RED by SFR s’est très vite imposĂ© comme une rĂ©fĂ©rence. Aujourd’hui, c’est le meneur du marchĂ© des tĂ©lĂ©coms sur les offres de forfait mobile – loin devant tous les autres acteurs.

Mieux que le forfait, sa box internet

Depuis un mois, RED by SFR avance aussi un deal incroyable sur sa box internet. Il est proportionnellement encore plus convaincant que son forfait mobile. Sur un marché qui est pourtant très opaque, la RED Box se différencie de par sa transparence, sa souplesse et son prix. En ce moment, vous ne pouvez pas trouver mieux que cette offre spéciale.

Jusqu’au 15 juin, vous pouvez obtenir la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et tous les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles pour 23€ par mois. C’est plus de 35% de rĂ©duction par rapport au prix par dĂ©faut (36€ par mois) de l’abonnement. Cette offre inclut deux options qui normalement sont facturĂ©es : l’option « Très Haut DĂ©bit » et l’option « Appels illimitĂ©s vers les Mobiles ».

Seule une option n’est pas incluse dans cette box internet Ă la carte : la TV. Il est possible de souscrire Ă un dĂ©codeur + 35 chaines TV pour 2€ par mois. Une seconde option avec 100 chaines TV est au prix de 4€ mensuel. Cela dit, mĂŞme avec ce petit supplĂ©ment, vous vous en sortez mieux que chez la concurrence. Il faut aussi rappeler que RED by SFR ne doublera pas ses prix comme le font (systĂ©matiquement) les FAI classiques après un an.

Comme le forfait mobile, cette box internet est sans engagement. Encore une fois, les opĂ©rateurs classiques exigent tous un minimum d’une annĂ©e de souscription pour pouvoir couvrir leurs frais. Avec RED by SFR, vous avez donc une solution idĂ©ale si vous ne voulez prendre aucun risque (ou si vous avez besoin d’une box temporaire). A noter que l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com s’engage aussi Ă vous rembourser jusqu’Ă 100 euros de frais de rĂ©siliation si vous quittez un rival.

