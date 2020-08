Forfait mobile : RED by SFR dévoile son offre ultime pour la rentrée 🔥

La rentrée est toujours une période clé pour changer de forfait mobile. Souvent, les opérateurs font des mises en avant qui permettent d’économiser sur la facture téléphonique. En ce moment, c’est la référence RED by SFR qui se différencie avec un forfait ultra attractif. Sa box internet bénéficie elle aussi d’une promo qu’il ne faut pas manquer.

Il n’aura pas fallu longtemps à RED by SFR pour dominer le marché du forfait mobile et de la box internet. Il faut dire que l’opérateur est toujours très agressif sur le rapport qualité prix, même lorsqu’il n’y a pas de vraie promotion. Avec le deal mis en place pour la rentrée, vous avez une raison supplémentaire de faire un pas vers lui. Attention, son offre se termine bientôt, il ne faut pas attendre.

Un forfait mobile irrésistible sur la fin août

La période « Back to School » est historiquement un temps fort pour les e-commerçants où les français font leurs courses pour la rentrée. Parmi les incontournables, le forfait mobile occupe une place privilégiée. Les opérateurs télécoms comme RED by SFR ont largement contribué à cette popularité grâce à des promos généreuses. Et en ce moment, les offres devraient vous faire tourner la boule.

Chez RED by SFR, on se distingue avec un excellent rapport qualité prix sur l’unique forfait mobile de sa gamme. Il comprend tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 80 Go en France pour 14€ par mois. C’est plus de 20% de remise directe par rapport au tarif habituel – qui lui-même est déjà défiant toute concurrence. Vous pouvez donc faire une économie supplémentaire pour la rentrée, en toute simplicité.

RED by SFR rajoute quelques petits bonus à ce forfait mobile en promotion. Vous avez par exemple le droit à 10 Go de data que vous pouvez utiliser chaque mois dans l’Union Européenne ou les DOM. A cela, vous avez aussi accès à l’application mobile SFR TV gratuitement. Vous pouvez ensuite rajouter des options payantes, mais sans obligation.

Par exemple, si vous êtes un grand voyageur, l’option internationale de RED by SFR saura vous convaincre. Vous pouvez rajouter au forfait mobile 15 Go de data dans une zone qui comprend les États-Unis, le Canada ou encore la Suisse. Si vous êtes un grand consommateur en France, une option avec 100 Go par mois est aussi à disposition pour 3€ par mois.

Au delà des caractéristiques du forfait mobile, ce qui fait la popularité de RED by SFR, c’est sa flexibilité. A tout moment, le client est libre de résilier son offre. C’est un bon moyen qui force l’opérateur à toujours rester irréprochable, pour ne pas créer de déception. Donc tous ses forfaits sont sans engagement de durée, il est possible d’aller voir ailleurs quand bon vous semble.

Par ailleurs, RED by SFR s’engage à ne pas jouer les montagnes russes avec le prix de son forfait mobile. Après un an, il ne doublera pas comme le font la plupart des concurrents. C’est une garantie supplémentaire pour le confort du client – en sachant que les forfaits mobiles « à vie » ne sont plus d’actualité.

RED by SFR, une box internet à ne pas manquer

RED by SFR reprend tout son savoir-faire sur le forfait mobile pour l’appliquer à sa box internet. On retrouve donc un produit qui est souple sur les conditions, qui offre un prix ultra agressif et qui est très complet. Avec cette promesse, la box internet de RED by SFR a vraiment tout pour réussir. C’est d’autant plus le cas que le marché est assez vieillissant, et qu’il est plutôt très rigide.

Pour en venir directement à cette box internet, elle inclut la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en DL, 500 Mb/s en UL) et les appels illimités vers les fixes et les mobiles pour 23€ par mois. L’économie est gigantesque puisque cette box est facturée en temps normal et avec ces options, 33€ par mois. Vous faites donc 30% d’économie – sur un prix qui était déjà hyper agressif.

Il suffit de regarder et comparer avec votre offre actuelle, vous allez être très surpris. Plus encore que pour le forfait mobile, cette box est ultra compétitive. Vous pouvez facilement économiser 2 à 3 fois sur votre budget actuel. Si les opérateurs sont souvent généreux sur la première année, ils doublent (voire davantage) les prix sur les années suivantes. Encore une fois, ça n’est pas le cas de RED by SFR.

Les amateurs de TV ne seront pas déçus. Il y a deux solution pour rajouter des chaines de télévision dans cette offre de box internet. Pour 2€ par mois, ce sont 35 chaines qui seront mises à disposition. Pour 4€ par mois, c’est 100 chaines qui seront incluses. Comme pour le forfait mobile, c’est un système à la carte qui permet de personnaliser son offre.

Qu’il s’agisse du forfait mobile ou de la box de RED by SFR, les conditions sont toujours les mêmes : il n’y en a pas. Vous pouvez donc aussi résilier à tout moment chez RED by SFR votre box internet. C’est un luxe qu’aucun acteur ne propose sur la première année, sauf lui. Si vous voulez donc vous équiper sur le court terme, c’est un must.

Si le forfait mobile n’implique aucun coût de transfert, ça n’est pas le cas de la box. Il y a parfois des frais de résiliation chez certains FAI peu scrupuleux. Heureusement, RED by SFR vous prend en charge jusqu’à 100€ sur ces frais. Vous avez donc de la flexibilité.

