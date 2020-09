Forfait mobile : RED by SFR et B&YOU cassent les prix pour ce WE

La rentrée est toujours propice à trouver un nouveau forfait mobile. En effet, les opérateurs font des offres sur leurs abonnements à ce moment pour renouveler leur base de clients. En ce début de week-end, on retrouve plusieurs pépites en or : RED by SFR, B&YOU mais également Prixtel font des promotions assez folles.

Comme vous pouvez l’imaginer, ces acteurs ne proposent ces prix mini qu’aux nouveaux clients. Il faut donc venir de la concurrence pour profiter de ces prix réduits sur leur forfait mobile. Cela dit, changer d’opérateur se fait simplement (sous condition de ne pas être engagé), et cela vaut largement le coup. Les prix que l’on voit actuellement sont très compétitifs, les économies sont assez colossales.

RED by SFR, le champion du mobile

Vous connaissez très probablement RED by SFR, cet opérateur qui a bouleversé le marché des télécoms sur les dernières années. Il s’affiche partout dans les rues, et son forfait mobile (et sa box) est un carton. Il faut dire qu’il a mixé tous les ingrédients pour offrir un abonnement téléphonique de grande qualité. S’il offre déjà un excellent rapport qualité prix sans remise, cette réduction pour la rentrée est la cerise sur le gâteau.

On retrouve ainsi son forfait mobile de base avec les appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go de données mobiles en France pour 14€ par mois (au lieu de 17€ en temps normal). Dans ce forfait, il faut aussi rajouter 10 Go de data que l’on peut utiliser dans l’Union Européenne et les DOM.

En plus de ce forfait mobile, vous avez aussi quelques petites options qui permettent de personnaliser l’offre. Par exemple, vous pouvez ajouter une option 100 Go ou une option internationale moyennant quelques euros en plus. Selon le profil de chaque client, cela permet d’adapter un peu le forfait pour qu’il réponde à ses besoins. En ne mettant qu’un seul forfait dans sa gamme mobile, RED by SFR a voulu faire le choix de la simplicité.

Ce forfait mobile est également très souple. En effet, RED by SFR a décidé de ne pas imposer de durée minimum à ses clients. Cet abonnement est donc sans engagement de durée, et il permet donc d’annuler à tout instant. Cela force aussi l’opérateur a rester excellent pour ne pas décevoir – au risque de perdre ses clients au profit de la concurrence.

Prixtel, le forfait mobile qui s’adapte

Prixtel est un opérateur qui utilise les réseaux Orange et SFR pour son offre. Il a imaginé un forfait mobile très différent, dont le prix s’ajuste selon la consommation de chacun des clients. Au final, on ne paie donc que ce qu’on utilise réellement et cela permet d’éviter tout risque de gaspillage. Pour simplifier son offre, les appels, SMS et MMS sont sans limite : c’est la data qui influence le prix mensuel de l’abonnement.

Pour encore simplifier son offre, il a mis en place 3 paliers de data – qui sont chacun associés à un prix. Dans le cas de son offre « Le complet », il y a un palier de 5 Go, de 15 Go et de 50 Go. Ils sont chacun associés à un prix. D’un mois à l’autre, le coût du forfait mobile peut donc baisser, selon l’utilisation de chaque client. C’est un bon moyen de gérer son abonnement de manière optimale, sans trop payer.

Prixtel est vraiment excellent sur les prix, la qualité du réseau et la souplesse : il est sans engagement pour le client. Il faut quand même savoir que chacun de ces paliers voit son prix augmenter de 5€ après les 12 premiers mois. Si par exemple, si un utilisateur consomme entre 0 et 5 Go par mois après la première année, cela lui reviendra à 9,99€ sur la période.

A noter que Prixtel a également introduit un second forfait mobile, avec des paliers plus élevés. Baptisé Giga Série, il offre des paliers de 50 Go, 100 Go et 200 Go qui sont respectivement à 9,99€, 14,99€ et 19,99€ par mois durant la première année. Il vous suffit de comparer avec les paliers du forfait « Le complet » ci-dessus, la Giga Série s’avère beaucoup plus convaincante sur les paliers de 15 et 50 Go.

B&YOU, le grand rival de RED by SFR

B&YOU est une marque de Bouygues Telecom qui rivalise en direct avec RED by SFR. Ce forfait mobile sans engagement est aussi en forte promotion pour la rentrée. Les deux acteurs se marquent de près, les réductions sont les mêmes chez les deux. La seule petite différence est que le réseau est très légèrement meilleur chez Bouygues Telecom. Cela dit, si vous êtes dans un centre-ville, cela ne changera strictement rien.

Pour en venir maintenant au forfait mobile de B&YOU, le premier qui est en promotion inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 80 Go de data pour 13,99€ par mois. Dans cette enveloppe de 80 Go, il y en a 10 Go qui peuvent être utilisés dans l’UE/DOM : c’est une petite différence avec RED by SFR, qui rajoute la date européenne en plus de l’enveloppe de 80 initiale.

Si vous voulez davantage de data, B&YOU est également très compétitif sur son forfait mobile 100 Go. Ce dernier, qui comprend aussi les appels, SMS et MMS en illimité est au prix de 15,99€ par mois, ce qui est excellent. En temps normal, il faut compter 19,99€ mensuel pour cet abonnement, c’est donc 20% d’économie directe.

Que ce soit RED by SFR ou B&YOU, les opérateurs se vantent de ne pas doubler le prix après un an. Vous pouvez donc être serein à long terme, sans voir votre facture augmenter brutalement avec le temps. C’est l’un confort de privilégier l’un de ces acteurs télécoms au détriment des MVNO, qui ont souvent pris l’habitude de doubler (voire tripler) leur prix après seulement 6 mois.

