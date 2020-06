Forfait mobile : RED by SFR et B&YOU ont dégainé un deal ahurissant

Ce week-end, RED by SFR et B&YOU ont mis en place un forfait mobile illimité 100 Go assez hallucinant. Depuis le Black Friday en novembre dernier, on n’avait pas vu de remise aussi généreuse sur leurs offres. Pourquoi sont-ils aussi populaires ? Quel intérêt d’avoir un tel abonnement ? Et quelles sont les conditions d’éligibilité ? Voici toutes les réponses à vos questions.

La première chose à savoir est que ces offres sont accessibles aux nouveaux clients des opérateurs télécoms. Avec ce forfait mobile, ils espèrent ainsi gonfler leur base de clients en attirant des français de la concurrence. Il faut considérer cela au niveau du groupe : si vous êtes clients des marques SFR ou RED by SFR, vous ne pourrez pas profiter de l’offre spéciale ci-dessous. Pareil chez B&YOU où les clients de la maison-mère Bouygues Telecom ne peuvent prétendre à cette formule.

RED by SFR, toujours le premier à dégainer

C’est vendredi soir que RED by SFR a démarré les hostilités. Le géant des télécoms a décidé d’offrir un forfait mobile illimité sur les appels, SMS et MMS avec 100 Go de data pour 12€ par mois. Cette offre n’est vraiment pas passée inaperçue puisqu’elle est 40% moins chère que la normale. Par défaut, l’abonnement 100 Go est disponible au prix de 20€ chaque mois chez RED by SFR. Et déjà à ce prix-là, il est considéré comme excellent.

Pour découvrir ce forfait mobile, c'est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR est né en 2012 avec pour principe d’offrir uniquement des forfaits mobiles sans engagement. C’est toujours le cas aujourd’hui – y compris pour cette offre spéciale. Autrement dit, même si vous n’étiez à un moment plus trop satisfait du service (ou du réseau), vous pouvez résilier à tout instant.

L’opérateur ne vous bloque jamais, il devra donc rester au niveau tout du long. Certes, le prix n’est pas garanti à vie, mais RED by SFR s’engage à ne pas faire doubler le prix au bout d’un an – comme le font tous ses rivaux. Si vous voulez de la tranquillité avec votre forfait mobile à le long terme, c’est un excellent choix.

Petite subtilité – et c’est là que RED by SFR se distingue de B&YOU : la data à l’étranger. En l’occurrence, chaque mois, RED by SFR rajoute une enveloppe de 8 Go en plus que l’on peut consommer avec ce forfait mobile dans l’Union Européenne et les DOM. La différence avec B&YOU est que ce dernier s’accompagne de 10 Go (sur les 100 Go au total) sur cette même zone. Au final, RED by SFR vous propose jusqu’à 108 Go par mois contre 100 Go maximum pour B&YOU.

On rappellera que RED by SFR a complètement supprimé les autres forfaits mobiles de son site internet : cette offre 100 Go à 12€ par mois les rendait tous obsolètes, cela ne servait donc à rien de les garder à l’affiche. Mais attention, ce forfait expire déjà demain matin – il faut donc se dépêcher pour ne pas passer à côté.

B&YOU, un forfait mobile irréprochable

B&YOU a immédiatement mis à jour son site en apportant la réponse à son rival : les appels, SMS et MMS en illimité et 100 Go de data sont à 11,99€ par mois. C’est donc presque la même offre au même moment, avec la même date et heure d’expiration. Les deux opérateurs se livrent une guerre sans merci depuis des années – et c’est l’occasion de faire des économies réelles. Ici aussi, vous faites 40% d’économies par rapport au tarif de base.

Comme son homologue, le forfait mobile B&YOU est sans engagement – et le tarif affiché n’a pas de limite de validité. La marque appartient au groupe Bouygues Telecom, qui est connu pour avoir un réseau physique d’antennes légèrement meilleur que SFR selon l’ARCEP (régulateur des télécoms). Même si vous ne remarquerez aucune différence dans les villes (en 3G ou 4G), il y a des zones dans les campagnes où la qualité du signal peut varier très légèrement. Cela dit, les différences entre les deux sont minimes.

Dans tous les cas, que vous choisissiez le forfait mobile B&YOU ou RED by SFR, vous ne serez pas déçus. D’un point de vue tarifaire, ce sont les meilleures offres du moment, loin devant les concurrents. Là où les 2 opérateurs télécoms sont vraiment très forts, c’est que le prix ne grimpe pas en flèche après un an. De plus, au niveau de la souplesse de la formule, vous serez gâtés.

Lequel recommander entre les deux ? Tout dépend chez qui vous êtes en ce moment. En l’occurrence, si vous êtes chez B&YOU, vous ne pourrez pas migrer vers l’offre B&YOU – et il en va de même pour RED by SFR. Il semblerait cependant que le support de RED by SFR soit moins réactif que si vous êtes chez B&YOU. Cela dit, votre forfait mobile ne devrait pas avoir de difficulté, cela ne pèse donc pas vraiment dans la balance.

Pour voir ce forfait mobile B&YOU, c'est ici :

Voir l’offre B&YOU