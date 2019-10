Forfait mobile : RED by SFR étoffe son offre flash avec ces 2 options 🔥

Si vous cherchez la qualitĂ© et la quantitĂ© pour un forfait mobile, vous ĂŞtes bien tombĂ©s chez RED by SFR. En effet, l’offre sans engagement de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com bĂ©nĂ©ficie en ce moment d’un tarif très avantageux qui permet de rĂ©duire sa facture tout en bĂ©nĂ©ficiant d’un niveau de service et de qualitĂ© d’un grand opĂ©rateur tĂ©lĂ©com. Il faut toutefois savoir que cette offre est uniquement rĂ©servĂ©e aux nouveaux clients : clients actuels, s’abstenir !

RED by SFR, star du forfait mobile illimité

Pour construire son succès, RED by SFR a dĂ©cidĂ© de simplifier un maximum ses deux produits : le forfait mobile et la box internet. Dans les deux cas, il a limitĂ© volontairement sa gamme Ă un seul produit – ce qui facilite la lisibilitĂ© des offres. Les clients peuvent ensuite choisir de rajouter quelques options qui permettent ensuite de s’adapter aux besoins de chacun. En ce moment, les forfaits et les box sont soumis Ă des remises gĂ©nĂ©reuses – parce que RED by SFR veut faire le plein de clients avant la fin de l’annĂ©e.

Pour ce qui concerne le forfait mobile, il y a en ce moment une rĂ©duction choc qui a encore Ă©tĂ© renforcĂ©e hier avec une option incluse et gratuite. Vous pouvez ainsi bĂ©nĂ©ficier des appels, SMS et MMS illimitĂ©s, de 60 Go de data en France et 8 Go en UE pour 12€ par mois au lieu de 15€. Jusqu’au 21 octobre, RED by SFR inclut aussi gratuitement les options SFR SĂ©curitĂ© et Password (avec un antivirus, protection de mots de passe etc) Ă vie. Ces options sont facturĂ©es en gĂ©nĂ©ral 3€ par mois, et elles sont gratuites en ce moment.

Pour dĂ©couvrir l’offre RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Si cette offre correspond au forfait mobile de base, il est possible de rajouter des options facultatives qui peuvent ĂŞtre souscrites ou rĂ©siliĂ©es tous les mois. Cela se contrĂ´le depuis l’application mobile en quelques clics, et cela permet vraiment d’avoir de la flexibilitĂ© sur le forfait standard. Par exemple, il est possible de prendre une option avec 100 Go de data en France pour 5€ par mois en plus. Il y a aussi une option avec de la data Ă l’international (États-Unis…) pour 5€ par mois.

Très clairement, il s’agit lĂ de l’un des meilleurs forfaits mobiles du moment – et ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ©. Deux spĂ©cificitĂ©s Ă l’offre de RED by SFR : le forfait est sans engagement de durĂ©e pour le client, et le prix affichĂ© est garanti Ă vie. Il n’y aura donc pas de mauvaise surprise sur le tarif dans le futur. Et si la qualitĂ© de l’offre venait Ă se dĂ©grader, le client aurait la possibilitĂ© de partir sans aucun prĂ©avis.

Une box internet incroyable chez RED by SFR

En plus de son excellent forfait mobile, RED by SFR surfe sur la simplicitĂ© et la gĂ©nĂ©rositĂ© avec sa box internet. Alors que ce produit est en gĂ©nĂ©ral assez peu transparent et assez peu flexible, l’opĂ©rateur a voulu dĂ©poussiĂ©rer le marchĂ© avec une offre beaucoup plus simple et accessible. Alors qu’elle est dĂ©jĂ très convaincante sans promotion, elle l’est encore davantage en ce moment.

Ainsi, vous pouvez obtenir la fibre avec le très haut dĂ©bit (200 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les fixes ainsi que 100 Go d’espace de stockage dans le Cloud SFR pour 22€ par mois. En temps normal, cette dernière option n’est pas incluse, et c’est le cas exceptionnellement en ce moment et jusqu’au 23 octobre. A cela, vous pouvez souscrire Ă d’autres options comme des chaines TV, ou un dĂ©bit encore gonflĂ©.

Pour accéder au forfait mobile et à la box RED by SFR :

Voir l’offre RED by SFR