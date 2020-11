Forfait mobile : RED by SFR explose le prix de la formule 100 Go 🔥

Comme beaucoup d’autres marchands, RED by SFR a dĂ©cidĂ© d’anticiper le Black Friday. Il dĂ©voile ce mardi soir une nouvelle offre sur son forfait mobile avec 100 Go de stockage Ă prix rĂ©duit. Alors que les opĂ©rateurs relèvent progressivement les tarifs pour financer le coĂ»t du dĂ©ploiement de la 5G, RED by SFR reste toujours aussi compĂ©titif. Sa promo actuelle devrait vous convaincre.

Si RED by SFR connait un tel succès pour son forfait mobile, c’est parce qu’il rĂ©pond Ă toutes les attentes du grand public. Il est sans engagement, son coĂ»t est très faible et il propose un enveloppe de data gĂ©nĂ©reuse. Avec une plutĂ´t bonne qualitĂ© de rĂ©seau, cet opĂ©rateur tĂ©lĂ©com a rĂ©ussi son pari. Aujourd’hui, ce sont des millions de clients qui ont souscrit Ă son offre.

Pourquoi choisir un forfait mobile 100 Go ?

Si RED by SFR est aussi populaire en ce moment, c’est parce que c’est un forfait mobile qui est simple Ă comprendre. Dans son offre, on ne retrouve qu’une seule formule – qui peut ĂŞtre agrĂ©mentĂ©e d’une option si besoin. Cela permet d’Ă©viter les gammes Ă rallonge qui font perdre en transparence.

En ce moment, le seul forfait mobile de l’opĂ©rateur comprend les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 100 Go de data en France et 10 Go dans l’UE pour 15€ par mois (au lieu de 20€ par mois). On rappellera que ce forfait est en temps habituel au prix de 20€ par mois. Vous faites donc une Ă©conomie immĂ©diate de 25%, qui s’inscrit aussi dans la durĂ©e.

En l’occurrence, quand vous prenez un forfait mobile chez RED by SFR, vous avez des garanties dans la durĂ©e. Alors que certains MVNO doublent (voire triplent) le prix des abonnements après la première annĂ©e, RED by SFR s’engage Ă ne pas le faire. Si le prix n’est pas garanti pour la vie (ce qui n’est plus possible), l’opĂ©rateur ne va pas doubler le prix après une annĂ©e.

Attention, ce forfait mobile est en promotion – et cette offre n’a pas vocation Ă durer dans le temps. L’opĂ©rateur a mis une date de fin pour le 30 novembre. RED by SFR a annoncĂ© cette offre spĂ©ciale ce mardi soir et il la prolonge jusqu’Ă lundi. Cela correspond aux dates de Black Friday tel qu’il devait se tenir avant son report au 4 dĂ©cembre 2020. Si vous voulez rĂ©aliser des Ă©conomies, c’est une belle opportunitĂ© Ă saisir.

Une option pour personnaliser son forfait

MalgrĂ© cette promotion, vous pouvez aussi souscrire Ă une option en plus. Si vous voyagez souvent Ă l’international, vous pouvez toujours opter pour une formule avec davantage de data Ă l’Ă©tranger. En l’occurrence, si vous rajoutez 5€ par mois, vous pouvez obtenir 15 Go de data dans une zone gĂ©ographique Ă©largie. Elle inclut notamment les États-Unis, le Canada ou encore la Suisse.

Sachez par ailleurs que RED by SFR offre en plus de son forfait mobile diffĂ©rents smartphones Ă prix avantageux. C’est le cas par exemple en ce moment des iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Les derniers tĂ©lĂ©phones Apple voient leur prix chuter de 50 euros, ce qui est tout simplement inĂ©dit. Aucun autre site e-commerce ne permet d’avoir une telle remise, mieux vaut en profiter avant qu’elle ne se termine.

