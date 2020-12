Forfait mobile : RED by SFR sacrifie le prix des 200 Go (Big RED) 🔥

Cette annĂ©e, RED by SFR a Ă©tĂ© moins gĂ©nĂ©reux en matière de promotions sur son forfait mobile. En effet, il a Ă©tĂ© contraint de limiter les offres en raison du dĂ©ploiement de la 5G qui est un investissement lourd pour tous les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms. En cette fin d’annĂ©e, il nous fait quand mĂŞme la surprise de dĂ©voiler un forfait Big RED Ă prix mini.

Voir l’offre RED by SFR

Le forfait mobile Big RED est toujours très populaire. Le principe est toujours le mĂŞme : pendant quelques jours, l’opĂ©rateur sabre de prix de son abonnement avec une remise ultra sĂ©duisante. Aucun rival n’arrive Ă rivaliser avec cette offre. En ce moment, et jusqu’Ă ce dimanche minuit, il y a une promotion choc sur cet abonnement.

Un forfait mobile 200 Go à prix cassé

Si vous cherchez de la data Ă profusion, ce forfait mobile Big RED saura vous convaincre. En effet, il contient les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 200 Go de data pour 15€ par mois. En temps normal, cet abonnement est disponible pour 25€ mensuel. Vous avez donc 40% de remise immĂ©diate sur ce forfait aujourd’hui, ce qui est vraiment très gĂ©nĂ©reux. Depuis le dĂ©but de cette annĂ©e, on ‘avait pas vu une telle remise.

Ce qu’on peut apprĂ©cier chez RED by SFR, c’est tout d’abord que son forfait mobile est sans engagement pour le client. A tout moment, s’il veut rĂ©silier, il peut. L’opĂ©rateur ne demande aucun prĂ©avis, c’est donc très simple de passer ailleurs. Ensuite, il faut savoir que ce forfait ne voit pas son tarif doubler après une annĂ©e. En effet, les opĂ©rateurs (surtout les MVNO) le doublent, voire triplent, après 6 ou 12 mois. Ici, vous ĂŞtes tranquilles dans la durĂ©e.

Pour ceux qui hĂ©sitent encore Ă franchir le pas avec ce forfait mobile Big RED, voici quelques points importants. Tout d’abord, il faut savoir qu’en temps normal (c’et Ă dire, encore ce jeudi), vous deviez uniquement vous contenter de 70 Go pour ce mĂŞme tarif (15€ par mois). Cette offre est la meilleure jamais observĂ©e depuis le dĂ©but de l’annĂ©e pour 200 Go, tous opĂ©rateurs confondus.

Pour voir le deal Big RED, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

Outre son excellent forfait mobile, RED by SFR est Ă©galement gĂ©nĂ©reux sur d’autres produits ce week-end. On retrouve par exemple sa box internet qui perd 30% par rapport Ă son prix d’origine. Vous pouvez donc obtenir la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et les appels en illimitĂ© pour 25€ (au lieu de 35€). A noter que le premier mois est gratuit avec son offre. C’est tout simplement le meilleur deal du moment.

Enfin, on peut citer les promotions sur les derniers iPhone 12. En effet, l’opĂ©rateur vous permet de faire une Ă©conomie de 150€ sur les appareils Apple. C’est tout simplement jamais vu depuis la dernier de ces nouveaux tĂ©lĂ©phones, il y a deux mois. Pour avoir la rĂ©duction maximale, il faudra souscrire Ă un forfait mobile. Avec le Big RED, vous avez vraiment tout gagnĂ©. Une telle occasion ne se reprĂ©sentera pas d’aussi tĂ´t.

B&YOU, un forfait mobile alternatif

B&YOU est le rival historique de RED by SFR, et c’est une marque du groupe Bouygues Telecom. Ce week-end, il a aussi dĂ©cidĂ© de lancer un forfait mobile en forte promotion. Les deux acteurs se suivent de près, mais leur stratĂ©gie et leur offre a un peu changĂ© sur les derniers mois. En l’occurrence, B&YOU propose deux forfaits en forte promotion. C’est gĂ©nĂ©reux, surtout quand on sait qu’il a aussi Ă©tĂ© discret tout au long de cette annĂ©e 2020.

En ce moment, vous pouvez choisir entre les deux forfaits mobiles suivants. Tout d’abord, il y a une offre avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Go de data pour 13,99€ par mois. Si vous ne consommez pas autant de data que le forfait Big RED 200 Go, c’est une bonne solution pour payer un peu moins cher. Si vous voulez en revanche encore plus de data, il faudra se tourner vers la deuxième alternative chez B&YOU.

Voir l’offre B&YOU

En l’occurrence, c’est le forfait mobile le plus gĂ©nĂ©reux en data de tout le marchĂ©. Jusqu’Ă ce dimanche soir, vous pouvez profiter des appels, SMS et MMS en illimitĂ©, de 100 Go de data en semaine… et de la data illimitĂ©e le week-end pour 15,99€ par mois. Si vous consommez plein de data, ce forfait B&YOU est une vraie pĂ©pite. C’est aussi le meilleur forfait que l’on ait pu voir chez l’opĂ©rateur dans la dernière annĂ©e.

Prixtel, une solution moins chère

Si vous utilisez votre tĂ©lĂ©phone assez peu souvent, le Big RED avec 200 Go ou les offres de B&YOU seront peut-ĂŞtre de trop. Un forfait mobile beaucoup moins cher (mais aussi sĂ©duisant) est celui de Prixtel. Cet opĂ©rateur utilise le rĂ©seau Orange ou SFR pour son offre, le client a le choix au moment de la souscription. En plus d’avoir un excellent forfait, les prix sont aussi très avantageux.

Prixtel vous permet de payer uniquement ce que vous avez rĂ©ellement utilisĂ© en matière de data. En l’occurrence, les appels, SMS et MMS sont tous illimitĂ©s. C’est le volume de data utilisĂ© chaque mois qui influence le prix final mensuel. Pour simplifier sa grille tarifaire, l’opĂ©rateur a mis en place un forfait mobile avec trois paliers de data. Chacun de ces paliers est associĂ© Ă un tarif. Mois après mois, vous allez Ă©voluer entre chacun des paliers.

Comme RED by SFR et B&YOU, Prixtel est un opĂ©rateur sans engagement pour le client. Vous pouvez donc souscrire Ă son forfait mobile sans ĂŞtre bloquĂ©. Au niveau du prix, vous ne trouverez pas mieux sur le petit niveau de data (5 Go Ă 4,99€). Si vous voulez rĂ©aliser des Ă©conomies pour la nouvelle annĂ©e, c’est un très bon choix.

Pour en savoir plus sur ce forfait mobile, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel