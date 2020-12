Forfait mobile : RED by SFR explose ses prix à Black Friday 🔥

Comme chaque annĂ©e, RED by SFR participe activement au Black Friday sur tous les produits. Aujourd’hui, on retrouve des prix cassĂ©s sur son excellent forfait mobile, sa box internet ou encore ses smartphones nus. Son abonnement voit son prix chuter en flèche, c’est une bonne opportunitĂ© pour faire de belles Ă©conomies.

Au delĂ du Black Friday, le forfait mobile de RED by SFR est toujours apprĂ©ciĂ© pour ses caractĂ©ristiques. Il faut savoir que c’est une formule sans engagement de durĂ©e pour le client et le prix n’a pas vocation Ă doubler après 12 mois. Autrement dit, si vous cherchez un partenaire pour avoir du confort sur la durĂ©e, c’est un très bon opĂ©rateur.

Le forfait mobile 100 Go est à prix bradé

RED by SFR s’est toujours montrĂ© très agressif sur les prix de son forfait mobile. Pour simplifier la lisibilitĂ© de ses offres, il les a volontairement toujours limitĂ©s. En ce moment, il y a des remises sur chacun des abonnements – vous pouvez faire de belles Ă©conomies. Quand on sait que les forfaits voient pour la majoritĂ© leur prix augmenter sur cette dernière annĂ©e, c’est une opportunitĂ© Ă ne pas rater.

Pour en venir maintenant Ă ce forfait mobile en promotion, il inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Go de data Ă 15€ par mois. En temps normal, il faut compter 30% de plus pour le mĂŞme abonnement, soit 20€ par mois. Vous pouvez donc faire une belle Ă©conomie immĂ©diate – en sachant que celle-ci s’inscrit sur le long terme.

Dans la dernière annĂ©e, les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ont augmentĂ© le tarif de leur forfait mobile. Pourquoi ? Parce que le dĂ©ploiement de la 5G leur coĂ»te beaucoup. C’est donc une consĂ©quence naturelle de cet investissement. Il faut donc savoir encore plus faire attention aux promotions qui tombent. Clairement, si vous voulez ĂŞtre tranquille pour les annĂ©es Ă venir, ce forfait mobile spĂ©cial Black Friday est la bonne solution.

Par ailleurs, vu que RED by SFR ne vous demande aucun engagement sur ce forfait mobile, vous pouvez rĂ©silier Ă tout instant. Cela vous permet donc de garder de la libertĂ© si jamais vous trouvez mieux ailleurs. Ce qui est clair, c’est qu’aucun acteur des tĂ©lĂ©coms ne fait aussi bien que lui en ce moment. RED by SFR se montre toujours parmi les plus compĂ©titifs sur le Black Friday, et c’est encore une fois le cas.

Attention, cette offre spĂ©ciale prend dĂ©jĂ fin le 7 dĂ©cembre. Il ne faut donc pas tarder pour obtenir ce forfait mobile de Black Friday Ă prix rĂ©duit. Si vous avez un peu de temps en ce vendredi, mieux vaut sauter sur l’opportunitĂ© au plus vite. On ne sait jamais, l’opĂ©rateur se garde le droit de mettre en pause sa promotion si celle-ci est prise d’assaut.

Les RED Box sont à prix cassés

Et si en plus de votre forfait mobile, vous preniez une nouvelle box internet ? Chez RED by SFR, on retrouve aussi une offre spĂ©ciale pour le Black Friday. Si vous voulez faire de belles Ă©conomies, ce produit est vraiment un point clĂ©. En effet, souvent, les opĂ©rateurs sont assez opaques sur ce produit – et ils n’hĂ©sitent pas Ă bloquer les clients.

Cela dit, chez RED by SFR, on fait dans la simplicitĂ©. Comme pour le forfait mobile, la box est sans engagement de durĂ©e – et le prix ne double pas après un an. A titre de comparaison, les concurrents obligent en gĂ©nĂ©ral de souscrire pour une annĂ©e au minimum, après quoi le prix double (ou triple). C’est donc une bonne solution pour avoir une connexion Wi-Fi chez soi avec un maximum de flexibilitĂ©.

Par ailleurs, le prix est Ă©videmment l’argument choc de RED by SFR. En ce moment, il y a une offre de la qualitĂ© de celle du forfait mobile. En l’occurrence, avec la RED Box, vous pouvez avoir la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et tous les appels en illimitĂ© pour 23€ par mois. Par dĂ©faut, pour cette mĂŞme box, cela vous coĂ»terait 33€ par mois, soit presque 50% en plus.

Dans cette box, il n’est pas question de vous vendre une option TV par dĂ©faut. Si vous regardez la tĂ©lĂ©, vous pouvez quand mĂŞme souscrire Ă une option TV pour 2€ ou 4€ par mois (respectivement 35 ou 100 chaines). C’est optionnel, cette box internet Ă la carte vous permet d’avoir une vraie flexibilitĂ©. C’est le mĂŞme principe que sur le forfait mobile, oĂą vous pouvez rajouter des options.

Le forfait et un iPhone 12 pour aller avec ?

En plus du forfait mobile, et si vous changiez de tĂ©lĂ©phone ? Justement, RED by SFR propose aussi un excellent deal sur les derniers iPhone. Depuis le dĂ©but du Black Friday, aucun acteur ne s’est lancĂ© dans une telle promotion. Ni Amazon, ni personne ne propose de remise sur les iPhone 12 / 12 Pro. Depuis la sortie de l’appareil au mois d’octobre, c’est le meilleur deal qu’on ait pu voir.

En l’occurrence, RED by SFR vous permet de faire une Ă©conomie de 50 euros sur la majoritĂ© des modèles de la gamme. En allant sur le site de l’opĂ©rateur, vous allez voir qu’il n’y a plus beaucoup de modèles en stock. Il faut donc ĂŞtre vif pour rĂ©ussir Ă obtenir un iPhone 12 Ă prix rĂ©duit. Il est clair que cette offre ne va pas passer ce vendredi, il faut se dĂ©pĂŞcher.

Que ce soit pour le forfait mobile ou tous les autres produits de l’opĂ©rateur, les offres sont restreintes. Il ne faut donc plus tarder.

