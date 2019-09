Forfait mobile : RED by SFR illimité 10 Go avec tarif à vie 🔥

RED by SFR continue de proposer de très belles offres sur ses forfaits mobiles et box sans engagement. En ce moment, nous avons droit à deux offres très simples, mais surtout très intéressantes, avec des tarifs garantis à vie.

Un forfait mobile flexible, et pas cher

Depuis sa création il y a huit ans, RED by SFR est surtout connu pour son offre mobile. Il s’est vite fait remarquer, et le forfait mobile RED by SFR est l’un des plus appréciés par les français. La marque redouble d’efforts, tant sur la communication que sur les offres RED by SFR.

Grande nouveau pour cette rentrée, l’offre est présentée très clairement par RED by SFR, ce qui permet en quelques secondes de l’adapter, mais surtout bien en comprendre les détails. C’est une façon de faire très unique, basée autour d’un forfait de base à tarif réduit.

Pour faire simple, ce forfait mobile unique à 10€ par mois permet d’y ajouter des options en fonction des besoins, mais aussi de les résilier chaque mois. Cette offre RED by SFR est limitée jusqu’au 23 septembre, il faut donc vite vous décider ! Les maîtres mots pour ce forfait sont flexibilité, attractivité et bas prix. Pour faire simple, pour 10€ par mois, RED by SFR inclut les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 40 Go de data sur le territoire français, et 5 Go dans l’ensemble de l’Union européenne.

Cerise sur le gâteau, ce tarif est garanti à vie, un nouveau client ne verra donc jamais le prix de son offre forfait augmenter après avoir souscrit.

Deuxième bonus, le forfait mobile RED by SFR est aussi sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment. Les options sont aussi sans engagement, vous pouvez donc en ajouter ou en supprimer chaque mois. Si vous avez besoin de plus de données pour les vacances, vous gagnez 20 Go supplémentaires pour 5€ par mois, vous partez aux États-Unis ? Pour 5€, vous bénéficiez de 15 Go de données supplémentaires à l’étranger.

À l’heure actuelle, c’est tout simplement l’offre la plus intéressante de forfait mobile sur le long terme.

Si vous hésitez à souscrire ce forfait mobile RED by SFR, sachez qu’il est sans engagement. Vous pouvez donc le tester pendant quelques jours, puis changer d’opérateur s’il ne vous a pas conquis. Si vous voulez profiter de cette offre RED by SFR, il nous vous reste que très peu de temps pour en profiter, comme elle expirera dans quelques jours.

La box internet RED by SFR aussi en promo

Après avoir conquis le marché du forfait mobile, RED by SFR a mis un gros focus sur celui des box internet. Classiquement, les offres sont assez opaques, ce que RED by SFR veut simplifier au maximum, pour conquérir de nouveaux clients. Cette simplicité de compréhension est un vrai plus pour conquérir des nouveaux utilisateurs, comme pour les forfaits mobiles.

En plus d’avoir réussi à simplifier les offres box internet, RED by SFR propose actuellement la meilleure offre du marché : pour 22€ par mois, RED by SFR propose la Fibre à très haut débit (1 Gb/s en download et 400 Mb/s en upload), ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles.

Comme pour le forfait mobile RED by SFR expliqué en début d’article, cette box propose plusieurs options simples. Pour 2€, vous avez droit à 35 chaînes TV en bonus, et pour 4€, 100 chaînes. Autre argument de poids en faveur de cette offre RED by SFR, le premier mois est offert, et l’offre est sans engagement !

Vous pouvez donc tester l’offre pour voir si elle vous convient, et elle propose un tarif garanti à vie. Quand la plupart des box sont largement au-dessus des 40€ de base, c’est une excellente affaire si vous voulez changer de box internet. RED by SFR fait de ce prix à vie un vrai avantage, comme la plupart des opérateurs augmentent leurs tarifs à la fin de la première année.

Si vous souhaitez souscrire à cette offre exceptionnelle, vous n’avez que quelques jours pour en profiter, puisque l’offre ci-dessus n’est valable que jusqu’au 30 septembre. Si vous voulez en savoir plus sur cette offre box internet et souscrire, c’est par ici que ça se passe :

