Forfait mobile : RED by SFR, son offre grandiose fait son retour 🔥

Les opĂ©rateurs proposent assez rĂ©gulièrement des promotions sur leur forfait mobile respectif. Cette semaine, ce sont RED by SFR, Prixtel et Free qui dĂ©voilent (ou prolongent) des abonnements Ă tout mini prix. C’est le moment de changer pour faire de belles Ă©conomies sur une dĂ©pense mensuelle inĂ©vitable – le tout avec une offre qui conviendra au mieux Ă votre consommation rĂ©elle. Attention, plusieurs des remises listĂ©es ci-dessous se terminent dans quelques heures Ă peine, n’hĂ©sitez pas Ă ĂŞtre rapide pour Ă©viter les dĂ©ceptions.

Si vous souhaitez changer de forfait mobile, sachez que vous devez obligatoirement ĂŞtre nouveau client chez l’opĂ©rateur qui vous intĂ©resse. Dans le cas oĂą vous ĂŞtes dĂ©jĂ abonnĂ© chez RED by SFR ou sa maison mère le groupe SFR, vous n’avez pas droit Ă la promotion en cours. Si vous n’ĂŞtes pas engagĂ© chez un opĂ©rateur, vous avez tout le loisir de changer d’abonnement pour vous orienter vers un meilleur forfait mobile. Pas d’inquiĂ©tude, les dĂ©marches pour faire le changement sont simples et ne prennent que quelques minutes.

RED by SFR, un forfait mobile équilibré

RED by SFR a rĂ©cemment revu son forfait mobile afin que ses caractĂ©ristiques soient les plus attrayantes possible pour les utilisateurs. Ce que l’opĂ©rateur n’a pas changĂ©, c’est le fait que le prix de son forfait est garanti Ă vie. Une bonne nouvelle, car cela veut dire que votre forfait ne sera soumis Ă aucune augmentation surprise dans les mois ou annĂ©es Ă venir. Celui-ci est Ă©galement sans engagement de durĂ©e, ce qui vous laisse la possibilitĂ© d’aller voir ailleurs Ă tout moment si vous trouvez mieux.

Cette promotion de RED by SFR concerne un forfait mobile Ă 14 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go de data mobile et 8 Go de data depuis l’UE et les DOM. Dans ces mĂŞmes zones gĂ©ographiques, les appels, les SMS et MMS sont aussi illimitĂ©s, ce qui constitue Ă©videmment un avantage de choix. Si c’est loin d’ĂŞtre le meilleur forfait mobile de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com depuis sa crĂ©ation, il a l’avantage de vous Ă©conomiser des sommes d’argent assez consĂ©quentes au fil des mois qui passent. Surtout si on le compare Ă d’autres abonnements en vigueur sur le marchĂ© en ce moment.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR ne propose qu’un seul forfait mobile, mais vous pouvez ajouter des options supplĂ©mentaires sur celui-ci. Pour 6 euros de plus, vous bĂ©nĂ©ficiez par exemple de 100 Go de data mobile. Vous pouvez aussi choisir de profiter de 15 Go de data Ă l’Ă©tranger (dans l’UE, les DOM ainsi que le Canada ou les USA) pour 5 euros de plus. Nul doute que cet abonnement et ses options vous permettront de trouver votre bonheur Ă un prix très petit.

Prixtel se base VRAIMENT sur la consommation

Prixtel est un opĂ©rateur dont le forfait mobile prĂ©sente quelques diffĂ©rences (et avantages) par rapport aux abonnements habituels. En effet, son offre « Le complet » se base uniquement sur votre consommation rĂ©elle, ce qui veut dire que vous ne payez que ce que vous avez vĂ©ritablement utilisĂ© chaque mois. Cet opĂ©rateur dit virtuel s’appuie sur les excellents rĂ©seaux physiques de SFR et Orange. En somme, vous ĂŞtes facturĂ© en toute transparence et l’abonnement est sans engagement pour vous.

Le forfait mobile de Prixtel embarque logiquement les appels, SMS et MMS en illimitĂ©s. Ce sont les gigas de data mobile consommĂ©s chaque mois qui dĂ©finiront le prix final de votre facture. Si vous consommez entre 0 et 5 Go de data mobile par mois, le montant sera de 4,99 euros pendant un an puis 9,99 euros. Entre 5 et 15 Go de data mobile, la facture sera de 9,99 euros pendant un an – puis ensuite 14,99 euros. Puis entre 15 et 50 Go d’Internet, le montant est de 14,99 euros pendant un an puis 19,99 euros ensuite.

Les tarifs du forfait mobile sont particulièrement séduisants, comme vous avez pu le voir. Pour ceux qui utilisent peu de gigas de data, il est même possible de payer moins de 5 euros par mois pour un abonnement téléphonique, ce qui est ultra concurrentiel.

Après 12 mois, les tarifs en vigueur restent encore très attractifs. En plus de pouvoir quitter l’opĂ©rateur quand vous le souhaitez si vous trouvez mieux ailleurs, vous avez la libertĂ© de choisir entre SFR et Orange. Pendant un voyage ou lors d’un dĂ©mĂ©nagement, vous pouvez choisir le rĂ©seau le plus adaptĂ© et Ă©viter les difficultĂ©s habituellement liĂ©es aux antennes physiques en profitant des meilleurs du marchĂ©.

Voici le forfait mobile de Prixtel. Attention, l’offre se termine quelques jours :

Voir l’offre Prixtel

Free, deux offres mobiles Ă mini prix

Cette liste des meilleurs forfaits mobiles prend fin avec les deux offres de Free, un opĂ©rateur qui a su s’imposer sur le marchĂ© en proposant des tout petits prix pour des abonnements très sĂ©duisants. Au fil des annĂ©es, le gĂ©ant français n’a pas changĂ© de positionnement et ses rĂ©ductions se rĂ©vèlent toujours aussi sĂ©duisantes. Deux abonnements sont actuellement en forte promotion.

Pour 2 euros par mois, vous pouvez profiter de 2 heures d’appel, les SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 50 Mo de data mobile. L’offre est similaire depuis l’UE et les DOM. Pour ce qui est de la sĂ©rie Free, le forfait mobile revient d’abord Ă 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 50 Go de data mobile et 4 Go de data mobile depuis l’UE et les DOM. L’offre est valable un an puis elle revient ensuite Ă 19,99 euros par mois.

Voir l’offre Free