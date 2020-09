Forfait mobile : RED by SFR offre un deal bluffant, 100 Go à prix mini 🔥

Chaque annĂ©e, la rentrĂ©e est animĂ©e par les opĂ©rateurs qui font des offres sur leur forfait mobile. Parmi eux, il y a le gĂ©ant RED by SFR qui se distingue… toujours. La marque est rĂ©putĂ©e pour offrir des forfaits sans engagement – et surtout des tarifs qui sont très avantageux. Alors que le mobile est un poste de dĂ©pense quasiment obligatoire, vous avez lĂ une belle opportunitĂ© de faire des Ă©conomies.

Voir l’offre RED by SFR

En effet, pour la rentrée, RED by SFR a voulu avancer un deal choc. Vous pouvez faire des économies sur toute sa gamme de forfait mobile, via le simulateur qui est disponible sur son site internet. Au passage, il en va de même pour sa box internet, dont le prix baisse (très) lourdement pour cette période de Back to School. Il faut faire attention, car ces offres spéciales se finissent déjà dans quelques jours.

Un forfait mobile qui excelle

RED by SFR est avant tout rĂ©putĂ© pour son forfait mobile. Au fil des annĂ©es, la marque rĂ©duit sa gamme pour n’en conserver qu’un seul. Cela dit, il est personnalisable grâce Ă des options (facultatives). Le simulateur permet de voir combien vous coĂ»tera prĂ©cisĂ©ment votre abonnement – sans engagement. Pour la rentrĂ©e, tous les prix baissent et vous pouvez les dĂ©couvrir sur le site officiel.

Pour rentrer dans le dĂ©tail des promotions disponibles, voilĂ ce qu’il en est. Le forfait mobile avec les appels, les SMS et les MMS en illimitĂ© et 80 Go de data en France est Ă 14€ par mois (au lieu de 17€). Il s’accompagne aussi 10 Go de data dans l’Union EuropĂ©enne (et aussi dans les DOM) tous les mois.

LĂ oĂą RED by SFR est très gĂ©nĂ©reux, c’est que cette offre spĂ©ciale s’inscrit dans la durĂ©e. Il n’est donc pas question que le prix double (comme le font les concurrents) après un an. Au final, cette rĂ©duction de 20%, vous la rĂ©alisez sur le long terme. Donc si vous cherchez le confort d’un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com et d’un forfait mobile, ce sera le choix que vous devrez privilĂ©gier.

Voir l’offre RED by SFR

Vous pouvez ensuite ajouter des options Ă ce forfait mobile pour le customiser selon vos besoins. Par exemple, il est possible d’avoir une offre avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 100 Go de data en France pour 16€ par mois (au lieu de 20€). S’il fallait faire un choix entre celui de 80 Go et celui de 100 Go, c’est clairement vers ce dernier que irions. Encore une fois, RED by SFR ne doublera pas le prix après un an, ce qui est un vrai atout.

Ensuite, il y a une autre option qui permet d’avoir davantage de donnĂ©es Ă l’international. Moyennant 5€ par mois, vous pouvez avoir 15 Go que vous pouvez utilisez dans une zone Ă©tendue, qui comprend notamment les États-Unis, le Canada et la Suisse. Si l’actualitĂ© n’est pas propice au voyage, c’est un bon forfait mobile. C’est d’autant plus le cas qu’un forfait amĂ©ricain ou canadien va vite coĂ»ter plus de 60 Ă 70€ par mois.

La RED Box, une belle pépite

Après avoir atteint le sommet sur le forfait mobile, RED by SFR a Ă©galement dĂ©voilĂ© une box internet. Elle reprend les mĂŞmes principes que le forfait, ce qui n’a pas manquĂ© de provoquer une onde de choc sur le marchĂ© des box. Une box qui est transparente, simple, sans engagement et surtout peu chère, ça n’existait pas. Avec la rentrĂ©e, RED by SFR a dĂ©cidĂ© d’amĂ©liorer encore son produit.

Outre l’offre sur le forfait mobile, voici celle sur la box internet : la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles et 100 Go de stockage dans SFR Cloud est Ă 23€ par mois, au lieu de 36€ par mois. LĂ encore, il faut le rappeler : ce prix ne doublera pas après 12 mois, vous ĂŞtes donc sur une Ă©conomie rĂ©elle Ă long terme.

Mais RED by SFR ne s’arrĂŞte pas lĂ avec sa box internet. Au delĂ du prix rĂ©duit, vous bĂ©nĂ©ficiez aussi du premier mois offert. Et en bonus, le fournisseur d’accès internet vous rembourse aussi jusqu’Ă 100€ de frais de rĂ©siliation chez votre ancien opĂ©rateur tĂ©lĂ©com. On vous laisse comparer cette offre avec votre formule actuelle, vous allez ĂŞtre surpris par la diffĂ©rence de prix. Selon nous, c’est l’une des meilleures box internet en 2020.

Si vous voulez faire des Ă©conomies – sur un forfait mobile ou une box – RED by SFR est en bonne posture. LĂ oĂą l’opĂ©rateur marque des points, c’est qu’il ne demande jamais un engagement. Au final, c’est donc Ă lui de dĂ©montrer en permanence que son service vaut le coup, au risque de voir ses clients rĂ©silier leur offre. Vous avez donc la garantie qu’il fait un maximum d’efforts pour rester au meilleur niveau.

Pour profiter de ces deals gĂ©nĂ©reux sur le forfait mobile ou la box, il faudra ĂŞtre vif. En effet, RED by SFR arrĂŞte dĂ©jĂ son opĂ©ration spĂ©ciale de la rentrĂ©e en dĂ©but de semaine prochaine. C’est donc le moment ou jamais de consulter son offre et de franchir un nouveau cap.

Pour en savoir plus sur la box internet, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR