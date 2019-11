Forfait mobile : RED by SFR, Prixtel et SFR, lequel prendre ce WE ?

Si les fêtes de fin d’année ne sont pas encore là, plusieurs opérateurs télécoms prennent de l’avance et lancent des offres sur leurs forfaits mobiles. Les poids lourds du marché français, représentés par RED by SFR, Prixtel, B&YOU et SFR, cassent les prix de leurs abonnements mobiles mensuels, ce qui vous permettra de réaliser de belles économies. Mais attention, certaines de ces promotions expirent dès ce soir, c’est donc le moment d’en profiter.

Le forfait mobile de RED by SFR

RED by SFR a su s’imposer comme un des acteurs incontournables du marché français au fil du temps grâce à des forfaits mobiles de qualité. Dans les faits, l’opérateur français propose une offre unique sur laquelle vous pouvez venir greffer plusieurs options en fonction de vos besoins. Son système est donc particulièrement simple et adapté à tous grâce aux gigas d’Internet que vous pouvez ajouter. En somme, ce forfait mobile est facile d’utilisation et aisément compréhensible.

Voir l’offre RED by SFR

L’offre de RED by SFR concerne une très belle offre sur son forfait mobile qui comprend les appels, les SMS et MMS illimités, 60 Go d’Internet et 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM à 12 euros par mois au lieu de 15 euros. Vous bénéficierez aussi de 100 Go de Cloud chez SFR gratuitement. L’offre est garantie à vie et sans engagement, cela signifie que vous n’aurez aucune surprise sur le prix de votre forfait mobile. Vous pouvez aussi quitter l’opérateur à tout moment si vous voyez une meilleure offre ailleurs. Sachant que le forfait mobile coûte habituellement 15 euros, vous réaliserez de belles économies à long terme. L’offre proposée par RED by SFR se termine dans quelques jours à peine.

Voici le forfait mobile de RED by SFR basique sur lequel il est possible d’ajouter des options. Plutôt que d’avoir 60 Go d’Internet, vous pouvez en avoir 100 pour 20 euros par mois (et 10 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM). L’international est une autre option intéressante, car vous pouvez profiter de 60 Go d’Internet en France et de 15 Go à l’international pour 17 euros.

En plus de ses forfaits mobiles, RED by SFR se positionne aussi sur le marché des box Internet. Actuellement, le forfait propose une offre avec la fibre en Très Haut Débit avec 1 Gb/s en téléchargement (au lieu de 200 Mb/s) et 400 Mb/s en envoi (au lieu de 50 Mb/s) pour 22 euros par mois et un mois offert. Les appels vers les fixes en France et plus de 100 destinations sont illimités au même titre que les appels vers les mobiles partout en France, sachant que cette dernière option coûte habituellement 5 euros.

Prixtel et la transparence

Notre liste des meilleurs forfaits mobiles continue avec un autre opérateur qui a plusieurs avantages en plus de sa promotion. Baptisé « Le Complet », l’abonnement de Prixtel se base effectivement sur votre consommation réelle de Go d’Internet. Cela signifie que le prix de ce dernier varie en fonction de votre utilisation et qu’il peut donc évoluer chaque mois. Vous ne payez plus un forfait mobile au même prix tous les mois alors que vous êtes moins allé sur Internet lors de certaines périodes.

Le forfait mobile « Le Complet » coûte actuellement 4,99 euros pour les appels, les SMS et les MMS illimités depuis l’UE et les DOM et 5 Go d’Internet. Ce tarif est valable durant un an puis il passe à 9,99 euros par mois. Cet abonnement comprend aussi un palier qui va de 5 à 15 Go et qui coûte 9,99 euros par mois, tandis que le dernier palier de 15 à 50 Go coûte 14,99 euros par mois. Tous ces tarifs sont valables un an puis évoluent. Pour ceux qui seraient déjà inquiets, sachez que ce forfait mobile est sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez aller voir ailleurs dès que vous le souhaiter si vous découvrez une offre alléchante.

Voir l’offre Prixtel

SFR et son forfait à 0€

SFR est un opérateur plus traditionnel, et il a fait vraiment des efforts pour se positionner face à des acteurs sans engagement et en ligne. Il propose en ce moment des remises sur tous ses forfaits mobiles, depuis la version avec 100 Mo de data jusqu’à l’abonnement complet avec 100 Go de données mobiles par mois. Pour ceux qui sont déjà clients de la box SFR, l’offre est encore plus convaincante, nous ne pouvons que vous inviter à la prendre en compte.

Pour les clients de la box SFR, le premier forfait avec 100 Mo est gratuit pendant la première année, avant de passer à 5€ par mois. Pour les forfaits mobiles avec plus de données internet, les clients de la box peuvent bénéficier entre 5€ et 15€ de remise tous les mois – ce qui commence à être vraiment très intéressant. Pour en savoir plus, voici le lien vers la gamme d’abonnements mobiles SFR :

Voir les offres SFR

B&YOU pour un max de data

B&YOU est aussi un des acteurs du marché qui a réussi à s’imposer comme un poids lourd dans le secteur des forfaits mobiles. La marque dévoilée par Bouygues Telecom propose des abonnements mensuels très axés vers un volume conséquent de Go d’Internet. Ces promotions sauront certainement satisfaire les utilisateurs qui jouent aux jeux vidéo sur mobile ou qui passent beaucoup de temps à regarder des vidéos sur internet. Il faut tout d’abord noter que l’offre mobile de l’opérateur B&YOU est sans engagement et garantie à vie.

Appels et SMS illimités, 50 Go dont 6 Go en UE pour 11,99 euros par mois

Appels et SMS illimités, 50 Go, dont 10 en UE, WE illimité pour 14,99 euros par mois

Appels et SMS illimités, 100 Go dont 6 Go en UE pour 19,99 euros par mois

Vous pouvez découvrir l’offre B&YOU ici :

Voir les offres B&YOU