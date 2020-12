Forfait mobile : RED by SFR prolonge son 200 Go à prix cassé 🔥

Ce week-end, RED by SFR a annoncé une promotion choc sur son forfait mobile. C’était le retour du Big RED, qui devait initialement se terminer dimanche soir à minuit. Comme souvent, l’opérateur a décidé de prolonger son deal de 24 heures pour séduire les derniers clients. Il faut dire que cette offre est assez folle, surtout quand on connait le contexte actuel.

Le Big RED est une opération spéciale que l’on retrouve deux ou trois fois par an chez l’opérateur. Pour cette nouvelle édition, c’est le meilleur deal qu’on ait pu voir pendant toute l’année chez l’opérateur. C’est tout simplement l’un des meilleurs deals de l’année 2020, même devant celui de Black Friday. Pour ceux qui utilisent leur téléphone de manière assidue, c’est LA promo à ne pas manquer en 2020.

Un forfait mobile inédit et choc

Pour en venir maintenant au contenu de l’offre Big RED, il s’agit d’un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS en illimité, 200 Go de data en France, 15 Go dans l’UE pour 15€ par mois. La réduction est géante puisque cet abonnement est disponible en général pour 25€. Autrement dit, jusqu’à ce lundi soir minuit, vous pouvez faire 40% d’économie sur le forfait.

Pour vous donner un peu plus de perspective, un forfait mobile à 15€ chez RED by SFR est en général vendu avec 60 (ou 80) Go de data. Vous pouvez donc avoir une quantité triplée pour le même prix. Et contrairement aux opérateurs mobiles virtuels (MVNO) qui cassent les prix sur une petite durée (6 ou 12 mois), ce deal Big RED s’inscrit dans la durée. Le tarif ne doublera pas après la première année.

Pendant l’année, septembre et décembre sont généralement les mois les plus généreux pour changer de forfait mobile. Cette année, septembre a pourtant été particulièrement calme en promotions. Il faut dire que le contexte actuel n’est pas favorable aux réductions. Le déploiement de la 5G est un vrai fardeau pour tous les opérateurs – qui ont tendance à relever les prix de leur forfait.

Chez RED by SFR, la tendance a également été à des remises plus discrètes. Cela dit, il semblerait que l’opérateur veuille faire de son forfait mobile spécial Noël la nouvelle référence de l’année. Aucun concurrent n’a réussi à rivaliser avec lui, c’est simplement la meilleure offre que vous pourrez trouver ce lundi. C’est aussi probablement la meilleure offre que vous aurez d’ici à la fin de l’année.

Une box internet à un prix attrayant

Jusqu’à ce soir minuit, RED by SFR se montre aussi compétitif sur une box internet. Sa fameuse RED Box est à prix réduit avant ces fêtes de Noël. C’est aussi presque 30% de remise immédiate que vous pouvez avoir sur ce produit. Si la box internet est souvent assez opaque, l’opérateur a voulu imaginer un produit simple et facile à comprendre par tous.

Ici, vous avez la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s) et les appels en illimité pour 25€ par mois au lieu de 35€. RED by SFR inclut deux options (payantes) dans sa promotion et rajoute le premier mois offert. Pour ceux qui veulent la TV, un décodeur et 35 chaines sont disponibles pour 2€ par mois. En matière de rapport qualité prix, vous ne trouverez pas mieux en ce moment.

Comme pour le forfait mobile, RED by SFR applique des standards élevés pour sa box. En l’occurrence, vous n’êtes jamais engagés et le prix ne double pas après un an. Ce sont deux arguments que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Les autres FAI se montrent contraignants sur le produit, RED by SFR a vraiment réussi à se distinguer à tous les niveaux.

Et quid d’un iPhone 12 avec ce forfait ?

C’est un vrai festival d’économies qui s’abat sur le site de RED by SFR. Son forfait mobile Big RED est évidemment le produit phare, mais il y a de belles opportunités à saisir sur la partie mobile. En effet, l’opérateur télécom possède aussi une section qui vend des smartphones nus, sans aucun engagement. Et depuis quelques temps, il offre de vraies réductions sur ces appareils, dont les derniers iPhone 12.

Si vous vous dépêchez (les ruptures sont nombreuses), il y a jusqu’à 20% de remise à saisir sur les nouveaux iPhone. Il y a d’abord une remise immédiate de 50€ à saisir sur les smartphones, et vous pouvez obtenir 100€ de réduction en plus via un remboursement de facture mobile. Si vous souscrivez à ce forfait mobile Big RED, c’est donc quasiment 7 mois de forfait gratuit que vous aurez.

Pour cette fin d’année, RED by SFR a décidé de pousser très fort. L’opérateur se montre le plus convaincant sur son forfait mobile, sa box internet mais également les smartphones. Quel que soit le téléphone que vous prenez, vous pouvez avoir une remise dessus. Au final, vous pouvez donc avoir une remise entre 20 et 40% sur tous les produits.

Quand on sait que RED by SFR a été très discret cette année sur les promotions pour son forfait mobile, c’est une vraie opportunité. L’opérateur a voulu frapper fort une dernière fois cette année. Il est peu probable qu’en 2021 on voit des tarifs similaires. Le déploiement de la 5G a forcé bon nombre d’acteurs à relever le prix de leurs abonnements (même pour leurs anciens clients), ce qui suscite la grogne. Ce deal Big RED avec 200 Go à 15€ apparait comme un OVNI dans le paysage des télécoms.

