Forfait mobile : RED by SFR revient avec une offre à vie !

Cette année, RED by SFR continue de présenter ses plus belles offres sans engagement, que ce soit pour la box internet, ou pour le forfait mobile. D’ailleurs, RED by SFR propose actuellement l’une des plus belles offres de l’année, pendant une période limitée.

Un forfait mobile flexible à très petit prix

Depuis son lancement en 2011, RED by SFR se concentre principalement sur son offre mobile. De ce fait, le forfait mobile RED by SFR est rapidement devenu l’un des plus appréciés par les utilisateurs. Il faut dire que la communication de RED by SFR est impeccable.

En effet, l’offre est présentée de manière très claire, sans présence de doute, si bien que le consommateur comprend en quelques secondes les détails de l’offre. C’est cette transparence alliée à des caractéristiques intéressantes qui ont permis à RED by SFR de conquérir le coeur des Français.

De plus, le simple fait qu’il n’est qu’un seul forfait proposé permet encore une fois de voir très clairement à quel produit nous avons à faire. Le réel avantage de cet unique forfait est la possibilité d’ajouter des options résiliables tous les mois. En ce moment, RED by SFR propose une offre à ne louper sous aucun prétexte. Cette offre mélange la flexibilité du forfait, avec des caractéristiques et un prix très attrayant. Jugez par vous même : pour 10€ par mois, RED by SFR propose les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 40 Go de data sur le territoire français, et 5 Go dans l’ensemble de l’Union européenne.

Le prix indiqué est garanti à vie, c’est à dire que le client ne paiera jamais plus pour les caractéristiques sélectionnées à l’achat du forfait durant cette offre.

Imaginons que vous ayez succombé à cette offre, et bien figurez vous que votre forfait est sans engagement, de plus vous pouvez le moduler comme bon vous semble à chaque début de mois. Le système d’options proposé par RED by SFR permet de passer de 40 Go à 60 Go pour 5€ supplémentaire, ou encore d’élargir son forfait à 15 Go pour les États-Unis, ainsi que dans l’Union européenne. Ces options permettent de personnaliser entièrement son offre sans avoir à changer de forfait tous les mois.

Sans trop se mouiller, il est évident que l’offre de RED by SFR fasse partie des meilleurs forfaits mobiles du moment !

Si toutefois, malgré toutes ses qualités le forfait mobile RED by SFR ne vous a pas conquis, elle est sans engagement, vous pouvez donc résilier votre contrat à tout moment. Cependant, nous sommes prêts à parier que comme un grand nombre de français RED by SFR va réussir à vous séduire. Pour profiter de cette offre exceptionnelle, il faut se dépêcher puisqu’elle disparaîtra dans quelques jours.

Ce n’est pas tout, RED by SFR casse les prix de sa box

Exactement comme elle l’a fait avec le forfait mobile, l’offre RED by SFR a réussi à vulgariser le marché de la box internet. En principe, ce sont des produits difficiles à comprendre, et surtout à installer, pourtant RED by SFR a réussi à rendre l’installation d’une box internet accessible pour tous. Cette recette a, comme les forfaits mobiles, rapidement conquis les utilisateurs.

En plus d’avoir réussi à réconcilier les français avec leur box internet, RED by SFR propose actuellement la meilleure offre du marché : pour 22€ par mois, RED by SFR propose la Fibre à très haut débit (1 Gb/s en download et 400 Mb/s en upload), ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles.

Encore une fois, RED by SFR reproduit le modèle des forfaits mobiles en proposant plusieurs options supplémentaires. Pour 2€ supplémentaires vous pourrez avoir accès à 35 chaînes TV, et pour 4€ ce n’est pas 35, mais bien 100 chaînes qui seront disponibles ! Sans engagement, cette offre propose également le premier mois gratuit.

Pour faire simple, cette offre est unique, vous ne la retrouverez chez aucun des concurrents du marché. RED by SFR se démarque grâce à ces deux avantages : il s’agit d’une offre sans engagement, et surtout avec un tarif garanti à vie. Habituellement, les opérateurs proposent un tarif alléchant pour la première année, en augmentant les tarifs l’année suivante. De plus, la possibilité de modeler à sa guise son abonnement est une option non négligeable.

Si vous souhaitez souscrire à cette promotion exceptionnelle, il ne vous reste que quelques jours, puisque l’offre ci-dessus n’est valable que jusqu’au 16 septembre. Ce serait bête de passer à côté d’une telle promotion, si vous désirez en connaître davantage, c’est par ici :

