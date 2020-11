Forfait mobile : RED by SFR sacrifie son prix à Black Friday 🔥

Le Black Friday est le moment oĂą on peut faire de vraies Ă©conomies sur tous types de produits. Si vous voulez changer de forfait mobile, vous pouvez tomber sur une offre Ă©clair irrĂ©sistible de l’un ou l’autre opĂ©rateur. Pour cette Ă©dition, c’est RED by SFR qui baisse le prix de son abonnement avec une offre que l’on ne voit nulle part ailleurs. Au niveau de la souplesse, du prix et de la qualitĂ©, on ne trouvera pas mieux.

Depuis sa création en 2011, RED by SFR a toujours avancé deux promesses : un forfait mobile à petit prix, et un forfait sans engagement. Contrairement aux opérateurs traditionnels, il table sur une relation 100% dématérialisée pour baisser les coûts et proposer un abonnement de qualité à prix réduit. Pour le Black Friday, RED by SFR va encore plus loin.

Le meilleur forfait mobile en 2020 ?

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, les opĂ©rateurs sont assez frileux en matière de promotions. En l’occurrence, tous doivent composer avec les lourdes dĂ©penses pour le dĂ©ploiement de la 5G. Ils ont par consĂ©quent relevĂ© doucement les tarifs de leurs forfaits mobiles et ils ont rĂ©duit le rythme des promotions. Pour le Black Friday, RED by SFR offre toutefois un (dernier ?) bon plan.

Pour en venir maintenant Ă l’offre spĂ©ciale, ce forfait mobile contient les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 100 Go de data en France et 10 Go dans l’UE au prix de 15€ par mois. En temps normal, il faut compter 20€ par mois pour ce mĂŞme abonnement, vous avez donc 5€ de rĂ©duction directe (20%).

Pour voir le forfait mobile de RED by SFR, c'est ici :

LĂ oĂą RED by SFR se distingue de ses rivaux, c’est que « le prix ne double pas après un an ». Très souvent, quand on voit des promotions sur un forfait mobile, elles ne durent que les 6 ou 12 premiers mois pour attirer le client. Chez RED by SFR, on s’engage Ă ne pas monter brutalement le prix après cette pĂ©riode, pour garder le client le plus longtemps possible.

Sur le marché, aucun concurrent ne propose un forfait mobile équivalent à ce tarif-là . Vous pouvez regarder dans notre comparateur de forfaits, personne ne fait aussi bien. Par ailleurs, RED by SFR fait partie de ces opérateurs télécoms qui ont toujours misé sur le « sans engagement ». Vous pouvez donc résilier à tout instant si cela ne vous convient plus.

Pour ceux qui sont amenĂ©s Ă voyager de temps en temps, une option internationale est disponible. Si vous rajoutez 5€ par mois, vous aurez le droit Ă 15 Go de data dans une zone gĂ©ographique Ă©largie. Celle-ci comprend par exemple l’Andorre, la Suisse, les États-Unis ou le Canada. Quand on connaĂ®t le prix d’un forfait mobile dans ces zones-lĂ , c’est vite rentabilisĂ© chez RED by SFR.

Une box internet digne d’un grand Black Friday

En plus de son forfait mobile spĂ©cial Black Friday, RED by SFR a Ă©galement une promotion sur sa box internet. Si vous voulez faire des Ă©conomies sur le Wi-Fi, il y a ici une excellente raison de changer d’opĂ©rateur. En l’occurrence, vous pouvez avoir la fibre optique avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et tous les appels en illimitĂ© (fixes et mobiles) pour 23€ par mois.

Pourquoi est-ce une offre Ă ne pas rater ? Parce que par dĂ©faut, cette offre est vendue au prix de 33€ par mois. Dans le dĂ©tail, il faut normalement compter 5€ pour l’option « très haut dĂ©bit » (sinon il est de 300 Mo/s) et il faut rajouter 5€ pour les appels illimitĂ©s vers les appareils mobiles. Quand on sait que l’offre par dĂ©faut est dĂ©jĂ très compĂ©titive, cette box internet de RED by SFR sera un carton.

Comme pour le forfait mobile, la box internet de l’opĂ©rateur vient sans engagement de durĂ©e pour le client. Alors que les FAI nous ont habituĂ© Ă minimum 12 mois de contrat et d’engagement, RED by SFR est donc encore une fois prĂ©curseur. Cette souplesse sur le forfait et la box, c’est ce qui plaĂ®t aux clients. L’opĂ©rateur doit donc se montrer constamment irrĂ©prochable pour ne pas risquer de voir les clients partir.

Ă€ noter que le premier mois est offert. Attention, cette offre pour le Black Friday prend fin dĂ©jĂ le 30 novembre. C’est la mĂŞme chose pour le forfait mobile que nous avons dĂ©taillĂ© plus haut.

Un téléphone pour compléter le forfait ?

Si vous optez pour ce forfait mobile Ă prix rĂ©duit, vous avez peut-ĂŞtre envie de changer de smartphone ? Ă€ l’occasion de cet avant Black Friday, RED by SFR a dĂ©cidĂ© de tomber le prix de rĂ©fĂ©rences très premium. C’est par exemple le seul acteur Ă proposer une remise sur les derniers iPhone 12. Alors qu’ils sont sortis il y a environ un mois, ils sont dĂ©jĂ en (petite) promotion.

En optant pour un iPhone 12 (ou 12 Pro) avec 50 euros de remise chez RED by SFR, vous n’ĂŞtes pas engagĂ©. Cela implique que vous n’avez pas besoin de souscrire Ă un forfait mobile de l’opĂ©rateur. Cela dit, avec la promotion que nous avons Ă©voquĂ© plus haut, cela pourrait ĂŞtre très intĂ©ressant.

Que ce soit le forfait mobile, la RED Box ou encore ces offres sur smartphones, elles sont toutes Ă durĂ©e limitĂ©e. Si vous ne voulez pas risquer de passer Ă cĂ´tĂ©, mieux vaut en profiter au plus vite. Ces offres spĂ©ciales vont vite disparaĂ®tre, comme cela avait Ă©tĂ© le cas pour Black Friday prĂ©cĂ©dent. Si vous voulez faire des Ă©conomies lors de cette opĂ©ration, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

Pour voir les offres de l'opĂ©rateur, c'est ici :

