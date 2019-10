Forfait mobile : RED by SFR, B&YOU, Prixtel, SFR – qui choisir ? 🔥

On se rapproche de la fin du mois d’octobre, et changer de forfait mobile peut rester vraiment tr√®s convaincant. Alors que les meilleures offres ont lieu en g√©n√©ral √† la rentr√©e, quelques op√©rateurs prouvent le contraire – √† l’instar des B&YOU, RED by SFR ou encore de l’op√©rateur mobile virtuel Prixtel. Ne vous y m√©prenez pas, les offres sp√©ciales se terminent toutes les quatre dans les 3 jours qui suivent, c’est donc l’occasion de la derni√®re chance.

C’est probablement du bon sens, mais on le rappelle quand m√™me : pour profiter de ces g√©n√©reuses promotions sur forfait mobile, il faut √™tre un nouveau client de l’op√©rateur. Les clients existants ne peuvent pas juste demander de migrer vers une offre promotionnelle. L’objectif pour les op√©rateurs est d’attirer un maximum de nouveaux clients. Il faut donc changer d’op√©rateur, mais cela se fait tr√®s facilement aujourd’hui, directement au moment de remplir le formulaire chez le nouvel op√©rateur.

RED by SFR, un forfait mobile qui expire demain

Ce nom vous est probablement familier, et c’est normal : RED by SFR est devenu un incontournable pour quiconque souhaite changer de forfait mobile (ou m√™me de box internet). Depuis quelques mois, c’est vraiment lui qui a pris le lead sur le bal des promotions, et son offre sp√©ciale est vraiment tr√®s comp√©titive. Il faut savoir qu’il a simplifi√© au courant du mois de septembre sa gamme, pour ne retenir plus qu’un seul forfait mobile – auquel on peut ensuite rajouter des options de mani√®re tr√®s flexible.

Pour ce dimanche, l’offre sp√©ciale en cours est la suivante : appels, SMS et MMS illimit√©s ainsi que 60 Go de donn√©es internet en France et 8 Go en Europe pour 12‚ā¨ par mois. Ce forfait mobile de base est factur√© en temps normal 15‚ā¨ par mois, l’√©conomie est donc importante – et surtout, elle est r√©alis√©e ¬ę¬†√† vie¬†¬Ľ. Les clients auront ce tarif aussi longtemps qu’ils resteront chez RED by SFR, et √ßa c’est une garantie tr√®s confortable. D√©j√† que le forfait est comp√©titif sans remise, cette r√©duction suppl√©mentaire le rend encore meilleur. Elle inclut d’ailleurs gratuitement une option (factur√©e 3‚ā¨ en temps normal) avec SFR S√©curit√© et SFR Password.

Si RED by SFR a limit√© son offre √† un seul forfait mobile, il est possible ensuite d’ajouter des options ¬ę¬†au mois¬†¬Ľ, sans engagement. Par exemple, on peut b√©n√©ficier de 100 Go de donn√©es internet pour 5‚ā¨ en plus par mois (pratique pour les gros consommateurs), ou de 15 Go de donn√©es internet √† l’√©tranger (y compris aux √Čtats-Unis) pour 5‚ā¨ par mois. Cela permet d’adapter son offre √† tout moment, depuis son application mobile RED by SFR, et selon ses besoins.

Prixtel s’appuie sur les r√©seaux Orange et SFR

Prixtel est un op√©rateur mobile virtuel fran√ßais qui a vraiment pris son envol ces derni√®res ann√©es. Il faut dire que sa promesse est convaincante : un forfait mobile personnalis√© qui s’appuie sur les r√©seaux d’antennes Orange et SFR pour les t√©l√©communications. Il collabore ainsi avec deux des meilleurs op√©rateurs selon l’ARCEP pour fournir une prestation de qualit√© √† ses clients.

En ce moment, il propose aussi une remise exceptionnelle – qui finit toutefois dans 3 jours d√©j√†. En l’occurence, le forfait mobile de Prixtel n’est pas fixe comme ses concurrents, mais son prix est d√©pendant de la consommation de donn√©es internet mensuelle des clients (en sachant que les appels, SMS et MMS sont tous illimit√©s). Un syst√®me de paliers permet de r√©guler et de ma√ģtriser les prix sans aucune difficult√©.

Pendant les 12 premiers mois, Prixtel offre en ce moment une belle r√©duction sur tous les paliers (voir ci-dessous). En sachant que son offre est sans engagement, il est possible de changer √† tout moment si l’on trouve ensuite une meilleure offre ailleurs.

Pour vous prendre un exemple plus parlant, un client qui aurait choisi le forfait mobile Prixtel et qui consomme jusqu’√† 5 Go de donn√©es internet par mois se verra facturer 4,99‚ā¨ sur la p√©riode pendant la premi√®re ann√©e. Vous pouvez le comparer √† tous les concurrents, la plupart n’ont pas d’offre pour des petits consommateurs de donn√©es internet : Prixtel se positionne vraiment sur un bon cr√©neau, et il enregistre un vif succ√®s.

SFR : illimit√© 60 Go, d√®s 10‚ā¨ par mois !

SFR est un op√©rateur traditionnel qui sait √©galement de rendre tr√®s comp√©titif sur sa gamme de forfaits mobiles. En ce moment, il propose de tr√®s belles promotions qui rivalisent avec toutes les marques sans engagement sur internet. On peut citer par exemple le forfait illimit√© sur les appels, SMS et MMS avec 60 Go de donn√©es internet qui est disponible pour 10‚ā¨ par mois (pendant un an, puis 25‚ā¨ par mois ensuite) pour les clients de box SFR. Pour ceux qui ne sont pas client de la box, il est possible d’obtenir ce m√™me forfait √† 20‚ā¨ par mois pendant la premi√®re ann√©e, puis 35‚ā¨ par mois ensuite – en sachant qu’une p√©riode de 12 mois d’engagement est appliqu√©e.

En ce moment, il y a √©galement les Jours Plus SFR – qui permettent de toucher un bonus original pour toute souscription √† l’une des Options Plus de l’op√©rateur : les nouveaux clients mobiles ou box qui souscription √† l’une de ces derni√®res (SFR Presse, SFR Cin√© S√©ries, SFR RMC Sport ou SFR Napster) auront le droit √† une exp√©rience offerte – qui va d’un entrainement de rallye jusqu’√† des places de concerts ou de cin√©ma.

B&YOU : la data, la data, la data

Si vous consommez r√©guli√®rement des films, des jeux ou des vid√©os sur votre smartphone, c’est peut-√™tre un forfait mobile B&YOU qui correspondra le mieux √† vos besoins. En ce moment, la marque du groupe Bouygues Telecom propose de tr√®s belles r√©ductions sur ses trois forfaits B&YOU, et cela ne peut pas vous laisser insensible. Comme chez RED by SFR, ils sont sans engagement, et le tarif affich√© en ce moment est garanti √† vie : ce sont les deux seuls op√©rateurs √† faire cela, et c’est tr√®s convaincant. Selon nous, c’est l’un des meilleurs forfaits mobiles de notre comparatif.

Pour en venir maintenant dans le détail des offres, les voici :

Comme chez ses homologues, ces offres sp√©ciales n’ont pas vocation √† durer tr√®s longtemps : Bouygues Telecom a d’ores et d√©j√† annonc√© que ces offres se finiront dans 3 jours (23/10). Autrement dit, si vous voulez un forfait mobile avec beaucoup de donn√©es internet, c’est vraiment maintenant qu’il faut y aller. Pour rappel, Bouygues Telecom est le deuxi√®me meilleur r√©seau de France au niveau de la qualit√©, vous ne pourrez pas √™tre d√©√ßu.

