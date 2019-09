Forfait mobile : RED by SFR revoie son offre, elle est valable à vie 🔥

En l’espace d’un mois, RED by SFR a complètement changĂ© son offre et sa gamme de forfaits mobiles. L’opĂ©rateur a simplifiĂ© une première fois sa gamme en offrant un seul forfait unique avec diverses options. Depuis quelques heures, sa gamme grand public s’est encore restreinte avec moins d’options – mais plus efficaces. Il est probable que l’opĂ©rateur ait mesurĂ© la performance des options en retirant les moins populaires.

Un forfait mobile toujours en réduction

En ce moment, RED by SFR met en avant une très belle offre sur ce forfait mobile en question. La seule condition pour y ĂŞtre Ă©ligible est de ne pas encore ĂŞtre client de l’opĂ©rateur – ni de SFR qui est sa maison mère. Si tel est le cas (autrement dit, si vous changez d’opĂ©rateur), vous pouvez donc profiter de cet excellent forfait mobile, tant au niveau des caractĂ©ristiques techniques qu’au niveau de la flexibilitĂ©.

En 2012, lorsque RED by SFR a fait ses premiers pas sur le marchĂ© du forfait mobile, il a voulu bouleverser la donne avec un abonnement qui soit sans engagement de durĂ©e, et dont le tarif est valable Ă vie. Aujourd’hui, c’est encore le cas, ce qui permet au client d’avoir le plein pouvoir sur son contrat – et de partir Ă©ventuellement dès lors qu’il trouve mieux ailleurs.

La promotion sur le forfait mobile de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com est la suivante : les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 60 Go de donnĂ©e internet en France et 8 Go dans l’Union EuropĂ©enne sont disponibles pour 12€ par mois (au lieu de 15€ par mois en temps normal). Ce forfait est dĂ©jĂ hors promotion un très bon choix, très compĂ©titif et flexible, mais il l’est encore davantage avec cette remise.

Il vous reste ensuite plus que 2 options auxquelles vous pouvez souscrire avec ce forfait mobile : un supplément de data (100 Go pour 8€ par mois) ou encore un supplément international (15 Go en Suisse, USA et Canada). Le vrai point fort de ce forfait RED by SFR est que ces options peuvent être souscrites au mois, sans engagement.

La box internet RED by SFR est compétitive

Le meilleur produit de RED by SFR en ce moment est la box internet, qui est vraiment de loin la meilleure du marchĂ©. Si elle est dĂ©jĂ considĂ©rĂ©e comme l’une des meilleures hors pĂ©riode de promotion, elle l’est encore plus en ce moment puisque RED by SFR offre une belle remise. Il faut savoir que l’opĂ©rateur propose les mĂŞmes conditions de flexibilitĂ© sur ce produit que sur son forfait mobile, ce qui est assez incroyable sur le marchĂ© de la box qui est toujours très opaque et peu flexible.

L’offre spĂ©ciale actuelle permet d’obtenir un très haut dĂ©bit avec la Fibre (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, 400 Mb/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles en France pour 22€ par mois. A cela, RED by SFR offre aussi le premier mois de souscription, ce qui est incroyable. Pour rappel, cette offre inclut deux options qui en temps normal sont payantes (5€ par mois chacune), ce qui fait une Ă©conomie colossale.

Contrairement Ă l’offre de forfait mobile qui expire en octobre, la remise sur cette box internet s’arrĂŞte dĂ©jĂ le 30 septembre – soit lundi. Vous pouvez vous convaincre de la compĂ©titivitĂ© de cette offre en la comparant avec votre box actuelle, et vous verrez qu’elle est vraiment incroyable Ă tous les niveaux. Pour voir cette promotion chez RED by SFR, c’est par ici :

