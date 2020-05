Forfait mobile : RED by SFR va faire des dégâts avec cette offre

Depuis ce week-end, le niveau des offres spéciales pour un forfait mobile a été relevé. RED by SFR vient d’annoncer le prolongement (pour quelques heures) de son offre absolument géniale sur le forfait illimité 100 Go. Vous pouvez encore profiter pendant tout ce mardi d’une promotion qui avait été dévoilée pour la première fois lors du Black Friday en novembre dernier.

Pourquoi choisir son forfait mobile chez RED by SFR ? Parce que la remise est de 40% par rapport au prix d’origine, et parce que c’est un forfait de qualité. Le tarif passe ainsi de 20€ à 12€ par mois, en sachant que le prix ne doublera pas après un an (comme une pique lancée à ses concurrents…). Sans plus attendre, voici le lien pour découvrir ce très beau bon plan chez l’opérateur télécom :

RED by SFR, forfait mobile parfait

Aujourd’hui, RED by SFR est un acteur de référence sur le créneau du forfait mobile. La marque a été créée en 2012 et elle n’a cessé de croître pour devenir un exemple sur le marché du forfait sans engagement. Aujourd’hui, c’est d’ailleurs lui que les autres opérateurs télécoms copient lorsqu’il annonce une offre spéciale. C’était le cas ce week-end, avec certains acteurs qui ont tenté de s’accrocher.

Seulement RED by SFR sait tenir sur la durée, et cette offre spéciale sur le forfait mobile 100 Go vient tout juste d’être prolongée. Si elle devait durer à l’origine 72 heures, l’opérateur télécom a décidé de la prolonger d’une journée. Elle se terminera donc ce soir à minuit. Si vous l’aviez loupé ce week-end, c’est vraiment maintenant la dernière chance.

Pour en venir au contenu de l’offre, voici ce dont il s’agit. Ce forfait mobile spécial inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de data pour 12€ par mois. En plus, l’utilisateur profite de 8 Go de données internet par mois qu’il peut utiliser dans l’UE. A titre de comparaison, vendredi dernier, le coût de cet abonnement était encore de 20€ par mois. On n’a pas vu d’offre aussi belle depuis le mois de novembre dernier pour le Black Friday – c’est dire la qualité de cette promotion.

Pourquoi choisir ce forfait en promo ?

Alors que le confinement n’a pas été très généreux en promotion, il semblerait que RED by SFR ait décidé de faire de plein d’abonnés depuis ce premier week-end de déconfinement. Ce forfait mobile illimité avec 100 Go de données mobiles voit son prix baisser de 40%, tout en conservant ses caractéristiques habituelles – et surtout sa flexibilité.

Fidèle à son histoire, RED by SFR ne demande pas à ses clients de s’engager dans le temps. A tout moment, ils peuvent donc quitter l’opérateur s’ils trouvent mieux ailleurs, ou s’ils ne sont plus satisfaits de leur forfait mobile. Cela dit, à ce tarif-là, aucun autre acteur n’arrive à se positionner. Clairement, cela faisait 6 mois qu’on n’avait pas vu une offre aussi compétitive sur un abonnement téléphonique mobile.

Pour accéder à l’offre éphémère RED by SFR, c’est ici :

Si vous aviez l’intention de changer de forfait mobile (ou même si vous n’aviez pas prévu), cette opportunité est à saisir au plus vite. Il vous reste moins de 24 heures pour faire une vraie économie sur un tel abonnement. En temps normal, vous recevrez tout au mieux la moitié de cette data pour le même prix (12€ par mois). Et encore, ce n’est pas assuré dans les mois qui viennent, puisque l’été est en général très peu généreux chez les opérateurs.

Un prix qui reste stable

Comme vous pouvez le lire dans notre page d’avis sur RED by SFR, l’opérateur est également du genre à maintenir ses prix dans la durée. C’est pour cette raison qu’il précise sur ses visuels la mention « sans prix qui double au bout d’un an ». En l’occurrence, beaucoup d’opérateurs mobiles « virtuels » ont des prix cassés sur leur forfait mobile durant les 6 à 12 premiers mois.

Au delà de cette période, le tarif du forfait mobile remonte en flèche – parfois au delà du double du prix avantageux de la première période. Chez RED by SFR, on communique simplement sur le fait que ce n’est pas une pratique utilisée, et que le coût ne re-grimpera pas en flèche au bout d’un certain temps. En souscrivant à ce forfait, vous êtes donc assurés d’être tranquille sur la durée.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de prendre ce forfait mobile de l’opération « Le BIG RED », c’est vraiment maintenant qu’il faut foncer. Ces dernières 24 heures ne seront pas prolongées, c’est le bon moment pour réduire ses frais téléphoniques. Avec 100 Go de data, vous êtes assurés d’être tranquille au niveau du plafond, quelle que soit l’activité que vous allez faire en ligne. C’est aussi une bonne solution pour utiliser son téléphone comme un routeur, en partageant la connexion avec son ordinateur.

Pour découvrir le forfait mobile RED by SFR, c’est par ici :

