🔥 Forfait mobile RED by SFR, Free, B&You : fin des promos

Les opĂ©rateurs finissent habituellement leurs promotions sur forfait mobile le lundi ou le mardi soir. C’est le cas actuellement chez les principaux opĂ©rateurs en ligne qui ont encore de très belles offres d’abonnements tĂ©lĂ©phoniques mobiles : les bons plans RED by SFR, B&You et Free Mobile valent le dĂ©tour et ce serait très dommage de passer Ă cĂ´tĂ© !

Avant de consulter leurs promotions, il faut savoir qu’elles ne sont accessibles qu’aux nouveaux clients. Autrement dit, un client existant ne peut pas demander Ă migrer vers ces offres promotionnelles. Ces offres sur forfait mobile sont donc uniquement destinĂ©es Ă rapatrier de nouveaux clients dans leur base d’abonĂ©s. Mais quand on voit la qualitĂ© de ces dernières, l’effort vaut largement la peine. Comme vous le verrez, il n’y a aucun engagement et le client peut donc immĂ©diatement partir s’il n’est pas satisfait.

RED by SFR : 24h avant l’expiration

C’est bientĂ´t la fin d’une belle pĂ©riode : RED by SFR a annoncĂ© la fin de ses promotions sur son forfait mobile lundi soir, le 12 novembre. C’est donc le dernier moment pour profiter d’une remise sur l’achat d’un forfait mobile chez cet opĂ©rateur.

Le forfait mobile RED by SFR avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 10€ par mois. Il inclut Ă©galement les appels, SMS et MMS illimitĂ©s partout en Europe, ainsi que 3 Go de donnĂ©es mobiles supplĂ©mentaires sur tout le continent. Chez RED by SFR, le forfait mobile est sans engagement, et son tarif est valable Ă vie. L’opĂ©rateur s’engage Ă ne jamais changer le prix tant que le client restera chez lui.

Le forfait mobile RED by SFR avec les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données internet est disponible pour 15€ par mois. Cela inclut aussi les appels, SMS et MMS en illimité en Europe, ainsi que 15 Go de données internet supplémentaires sur le continent. Ce forfait mobile est également sans engagement, et son prix est également garanti à vie.

Ces 2 offres de forfait mobile sont extrĂŞmement compĂ©titives par rapport aux offres classiques de RED by SFR. En effet, le premier forfait Ă 10€ est vendu hors pĂ©riode de remise avec seulement 1 Go de donnĂ©es internet. En ce moment, c’est donc 40x le volume de data normal qui est proposĂ© au mĂŞme prix. Encore une fois, il ne reste plus que quelques heures pour en profiter.

Voici un tableau comparant les offres en cours chez RED by SFR :

Hormis ces deux forfaits en rĂ©duction, il y a Ă©galement 2 autres abonnements classiques qui peuvent ĂŞtre intĂ©ressants : le premier Ă 5€ par mois inclut 5h d’appels, les SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 50 Mo de donnĂ©es internet. L’usage de data est très limitĂ©, et il ne faut vraiment pas beaucoup utiliser la connexion internet de son tĂ©lĂ©phone pour rester dans la limite. Le second forfait mobile est beaucoup plus large puisqu’il inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Go de donnĂ©es internet pour 20€ par mois. Dans les deux cas, ces abonnements sont sans engagement, et les tarifs valables Ă vie.

Pour ceux qui en doutaient encore, l’opĂ©rateur RED by SFR s’appuie sur le rĂ©seau de sa maison-mère SFR. Ce dernier est de très bonne qualitĂ©, et il assure une couverture de 97% du territoire français en 4G, et plus de 99% du territoire sur la 3G. C’est donc une valeur sĂ»re aussi bien dans les grandes villes qu’en province.

Les remises sur forfait RED by SFR finissent lundi soir :

Voir l’offre RED by SFR

B&You : le forfait mobile finit aussi bientĂ´t

C’est aussi la fin d’une Ă©poque chez B&You. En effet, l’opĂ©rateur en ligne du groupe Bouygues Telecom met fin Ă sa promotion sur son forfait illimitĂ© dès mardi 13 novembre au soir. Ci-dessous, vous pourrez trouver le dĂ©tail de cette offre :

Le forfait mobile B&You actuellement en promotion s’accompagne des appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Cet abonnement permet Ă©galement d’utiliser 3 Go de donnĂ©es internet dans l’Union EuropĂ©enne – une rĂ©gion oĂą les appels, SMS et MMS sont aussi en illimitĂ©. Ce forfait mobile est sans engagement.

B&You n’est pas non plus un partisan des engagements sur les forfaits, il a donc dĂ©cidĂ© de tirer un trait dessus pour cette promotion. Cela permet ainsi aux clients d’avoir toute la flexibilitĂ© s’il n’est plus satisfait par l’offre en cours. B&You sait cependant que son offre est très compĂ©titive, tant au niveau du prix que du service. Pour cela, il s’appuie sur le rĂ©seau Bouygues Telecom qui a Ă©tĂ© rĂ©cemment reconnu par l’ARCEP comme l’un des tous meilleurs de France. Avec un taux de couverture de 98% sur la 4G (seul opĂ©rateur avec Orange) et 99% sur la 3G, Bouygues Telecom met la barre très haut.

La remise sur le forfait mobile B&You termine mardi soir :

Voir l’offre B&You

Free va-t-il maintenir son forfait mobile ?

Autre opĂ©rateur Ă proposer une très belle promotion en ce moment : Free Mobile. Son forfait mobile est construit de manière lĂ©gèrement diffĂ©rentes des autres puisque le prix Ă©volue au bout d’une annĂ©e d’anciennetĂ©. Il faudra donc rĂ©flĂ©chir Ă continuer et accepter la hausse du prix – ou changer d’opĂ©rateur puisqu’il n’y a pas d’engagement chez Free Mobile. Ci-dessous, le dĂ©tail de l’offre :

Le forfait mobile Free en promotion s’accompagne des appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois. De ce point de vue lĂ , c’est le meilleur forfait du marchĂ©. Cependant, il faut savoir que ce tarif n’est valable que les 12 premiers mois après quoi il remonte Ă 19,99€ par mois.

La promotion sur le forfait mobile Free se termine le mardi soir :

Voir l’offre Free

Quid des box internet en réduction ?

Ces mĂŞmes opĂ©rateurs ont Ă©galement des box internet en promotion – pour certaines sans engagement – et cela vaut le coup d’ĂŞtre vu. Par exemple, RED by SFR propose un abonnement avec la Fibre et le haut dĂ©bit (200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement, 50 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers des fixes pour 20€ par mois. Une version ADSL est disponible pour 15€ par mois, sans engagement. Si les box internet chez Bouygues Telecom (Bbox Fit, Must, Ultym) et Free (Crystal, Mini 4K et RĂ©volution) impliquent qu’il faille s’engager pour au minimum un an, elles sont quand mĂŞmes aussi intĂ©ressantes. Vous pouvez les retrouver directement sur leurs sites respectifs, au mĂŞme endroit que les forfaits mobiles.