Forfait mobile : RED by SFR, B&You et Sosh finissent les promos lundi 🔥

Les diffĂ©rents opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com français offrent des promotions sur leur forfait mobile en cette fin d’annĂ©e pour gonfler leur bilan global annuel. Pour cette raison, on voit de nombreuses remises un peu partout. Mais attention, celles-ci expirent dĂ©jĂ en dĂ©but de semaine prochaine. Alors que NoĂ«l et les fĂŞtes de fin d’annĂ©e se rapprochent, c’est la dernière chance pour obtenir un tarif avantageux sur un abonnement tĂ©lĂ©phonique mobile.

Les offres sur forfait mobile que vous pourrez visualiser ci-dessous sont uniquement destinées aux nouveaux clients des opérateurs. Autrement dit, un client existant chez Sosh et Orange (sa maison-mère) ne pourra pas prétendre à la promotion Sosh ci-dessous. De même, un client existant SFR ou RED by SFR ne pourra pas souscrire à la promotion sur forfait mobile ci-dessous. Au delà du fait que les tarifs soient très avantageux, les opérateurs veulent surtout récupérer certains clients de leurs concurrents. Et cela bénéficie surtout aux clients finaux pour une fois.

RED by SFR, un triple forfait mobile en promotion

Comme souvent, c’est RED by SFR qui se distingue avec son forfait mobile. L’opĂ©rateur en ligne de SFR s’appuie sur le rĂ©seau existant de SFR pour offrir des tarifs bien plus faibles que sa maison mère. En dĂ©matĂ©rialisant la relation client, le tarif des forfaits mobiles retombe Ă un niveau extrĂŞmement bas. Quand il fait des promotions comme c’est le cas actuellement, c’est tout simplement imbattable. Et les concurrents ont du mal Ă s’accrocher.

Les 3 promos concernant les forfaits RED by SFR :

Le premier forfait mobile RED by SFR en promotion est illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS et contient 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois. Chez cet opĂ©rateur, ces abonnements mobiles sont sans engagement, et le tarif valable Ă vie. Autrement dit, le client peut partir dès lors qu’il n’est plus satisfait, ce qui oblige l’opĂ©rateur Ă conserver un niveau de qualitĂ© exceptionnel. En plus, le client bĂ©nĂ©ficie aussi de 4 Go de donnĂ©es internet qu’il peut utiliser dans l’Union EuropĂ©enne.

Le second forfait mobile RED by SFR en promotion est aussi sans limite sur les appels, SMS et MMS et il offre 60 Go de données internet pour 15€ par mois. A cela, il rajoute 15 Go de données internet par mois qui peuvent être utilisées en Europe, au Canada et aux Etats-Unis. Le tout bien évidemment sans engagement et valable à vie.

Le dernier forfait RED by SFR est illimitĂ© SMS, MMS et appels, inclut 50 Go de donnĂ©es internet ainsi que RMC Sport. Cette application qui diffuse tous les grands matchs de football europĂ©ens en exclusivitĂ© est disponible sur mobile, ordinateur et TV. Le tout est disponible pour 25€ par mois. C’est la première fois que l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com associe un forfait mobile avec une application sport, et l’offre est absolument incontournable. On apprĂ©cie qu’elle soit en plus sans engagement, et valable Ă vie.

Attention, ces forfaits expirent le 17 décembre :

Les forfaits B&You finissent mardi

La fin des promotions se rapproche Ă©galement chez B&You. En effet, les forfaits en ligne de l’opĂ©rateur Bouygues Telecom expirent dès le 18 dĂ©cembre, soit mardi prochain. Et ce serait bien dommage de les manquer parce que la qualitĂ© de l’offre promotionnelle couplĂ©e Ă la qualitĂ© de son rĂ©seau en font un forfait très compĂ©titif.

Voici les 2 offres chez B&You :

Le premier forfait mobile B&You en promotion est illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS et contient 40 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Parmi ces 40 Go, ce sont 4 Go qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s dans l’Union EuropĂ©enne. Comme RED by SFR, l’offre est sans engagement et valable Ă vie. C’est très clairement une bonne affaire, et ce serait dommage de manquer cela.

Le second forfait mobile B&You en rĂ©duction est aussi sans limitĂ© de consommation sur les appels, SMS et MMS et il inclut 60 Go de donnĂ©es internet – dont 6 Go qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s dans l’Union EuropĂ©enne pour 14,99€ par mois. Bouygues Telecom n’y demande pas non plus d’engagement, et le tarif est valable Ă vie.

Ces offres B&You expirent le 18 décembre :

Sosh finit l’offre de NoĂ«l

Comme ses deux homologues, Sosh termine sa promotion en dĂ©but de semaine prochaine, le lundi 17 Ă 9h du matin. C’est donc le moment de s’y intĂ©resser avant qu’il ne soit trop tard. Mais contrairement aux deux offres de forfait mobile ci-dessus, celle de Sosh se limite aux 12 premiers mois. Le tarif prĂ©fĂ©rentiel appliquĂ© pendant la première annĂ©e est très intĂ©ressant – et le fait qu’elle soit sans engagement permet de rapidement se dĂ©sengager si l’on n’est plus satisfait.

En l’occurrence, la promotion concerne le forfait mobile Sosh illimitĂ© appels, SMS et MMS avec 50 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, le tarif remonte Ă 24,99€ par mois. Le vrai avantage de ce forfait Sosh est que l’intĂ©gralitĂ© des donnĂ©es internet peut ĂŞtre utilisĂ©e dans l’Union EuropĂ©enne, au delĂ de la France.

Cette offre expire le 17 décembre à 9h :

Free Mobile : un an de réduction

La dernière offre de forfait mobile est chez Free. Ce dernier est un grand spĂ©cialiste des abonnements Ă bas coĂ»ts, et son offre mĂ©rite d’ĂŞtre connue. En l’occurrence, les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s et client reçoit 60 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, le tarif de son forfait mobile remonte Ă 19,99€ – il est donc un peu moins intĂ©ressant. Dans tous les cas, Free ne demande aucun engagement, ce qui permet au client de partir dès lors qu’il n’est plus satisfait.

Ce forfait mobile Free expire le 18 décembre :

