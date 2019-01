Forfait mobile : RED by SFR termine les promos à 10€ et 15€ ce soir 🔥

Pour cette rentrée 2019, l’opérateur RED by SFR n’a pas fait dans la demie mesure avec un forfait mobile en très grande promotion. Avec une belle remise, difficile de résister quand on souhaiter changer d’opérateur télécom. C’est d’autant plus intéressant que l’offre est sans engagement, et que le tarif est valable à vie. Aucun risque de voir le tarif changer après quelques mois d’utilisation !

Mais pour bénéficier de ce forfait mobile RED by SFR en promotion, il faut être nouveau client de l’opérateur. Les clients existants de RED by SFR (et de SFR) ne sont malheureusement pas éligibles à cette offre. L’objectif de RED by SFR est ainsi d’attirer de nouveaux clients avec une offre très agressive qu’aucun autre acteur ne propose en ce moment. Si vous respectez cette condition, vous pouvez alors bénéficier de cette promotion exceptionnelle qui se termine ce soir.

Un forfait mobile RED imbattable

Ces derniers mois, RED by SFR s’est montré particulièrement généreux avec ses nouveaux clients. Les promotions actuellement valables, qui expirent dès ce lundi soir, ont été prolongées à plusieurs reprises. C’est maintenant les dernières heures pour pouvoir en profiter. Sur le marché hautement compétitif du mobile, les offres RED by SFR se sont véritablement distinguées ces dernières semaines de par leur compétitivité. Que ce soit sur le tarif ou sur les services inclus dans les forfaits mobiles, cela vaut le coup de s’y intéresser.

3 offres de forfaits mobiles en promotion

Au total, il y a pas moins de 3 forfaits mobiles qui sont en promotion chez RED by SFR jusqu’à ce soir. La première offre concerne un forfait illimité appels, SMS et MMS ainsi que 40 Go de données internet pour 10€ par mois. A cela, il faut rajouter 3 Go de données internet supplémentaires qui peuvent être utilisées tous les mois dans l’Union Européenne. Ce forfait mobile, comme les deux qui seront évoqués ci-dessous, sont sans engagement pour le client. Il peut ainsi résilier à tout moment dès lors qu’il n’est plus satisfait par le produit. A cela, RED by SFR garantit ce tarif « à vie » pour les clients qui ne verront donc pas le tarif augmenter au bout d’une année comme le font certains opérateurs.

La seconde offre disponible jusqu’à ce soir chez RED by SFR concerne un forfait mobile illimité sur les appels, SMS et MMS qui comprend aussi 60 Go de données internet pour 15€ par mois. Autre argument choc, le client bénéficie en plus de 15 Go de données internet qu’il peut utiliser dans l’Union Européenne, au Canada, aux Etats-Unis ainsi qu’en Suisse. Pour les grands voyageurs, cette offre est un excellent choix.

Enfin, la dernière promotion mise en avant par RED by SFR est assez originale puisqu’elle associe un forfait mobile avec la chaîne RMC Sport qui appartient à sa maison mère Altice. Pour ceux qui aiment le football, cette offre n’est pas à prendre à la légère : appels, SMS et MMS en illimité + 50 Go de données internet + RMC Sport (aussi bien sur mobile et ordinateur que la TV) pour 25€ par mois. Si vous êtes un amateur de football, vous aurez vite compris l’intérêt de cette offre. Encore une fois, cette offre est sans engagement et le tarif valable à vie. Si vous voulez en profiter, la date limite de souscription est ce soir à minuit.

Voici le récapitulatif des offres promotionnelles sur forfait mobile RED by SFR :

RED by SFR est également un FAI

Hormis ses forfaits mobiles, RED by SFR a également une offre spéciale sur sa box internet. Jusqu’à ce soir, la Fibre avec 200 MB/s en download et 50 MB/s en upload + appels vers les fixes en illimité est disponible pour 20€ par mois. Il est possible de rajouter ensuite des options supplémentaires comme les appels illimités vers les mobiles ou encore des chaînes TV.

Là où RED by SFR se distingue, c’est que cette offre est sans engagement – ce qui est assez peu commun pour un FAI – et qu’elle est valable à vie. Comme pour le forfait mobile, cette box internet ne verra donc jamais son tarif évoluer tant que le client reste chez l’opérateur.