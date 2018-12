Forfait mobile : meilleure offre chez RED by SFR, Free ou B&You ? 🔥

Décembre est réputé pour être un mois où les opérateurs télécom offrent leurs forfaits mobiles à un tarif très préférentiel. Avec les promotions, ils parviennent ainsi à séduire un grand nombre de nouveaux clients et peuvent ainsi gonfler encore un peu plus leurs chiffres annuels. RED by SFR, Bouygues Telecom (via sa filiale en ligne B&You) et Free Mobile sont les 3 opérateurs qui se distinguent sur leurs remises en ce moment.

Mais comme vous le savez probablement, ces remises sur forfait mobile sont uniquement destinĂ©es aux nouveaux clients des opĂ©rateurs. Autrement dit, les clients existants ne peuvent pas demander de migrer vers l’offre en promotion. Il faudra obligatoirement changer d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com pour bĂ©nĂ©ficier de ces forfaits mobiles Ă tarif prĂ©fĂ©rentiels. Heureusement, aujourd’hui le changement se fait de manière très facile, et la procĂ©dure est rapide et gratuite. Les clients peuvent Ă©videmment conserver leur numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone.

Forfait mobile RED by SFR : 3 promotions

L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com RED by SFR a Ă©tĂ© le plus impressionnant ces dernières semaines avec des promotions que l’on n’avait jusqu’Ă prĂ©sent jamais vu. En l’occurrence, il propose en ce moment pas moins de 3 forfaits mobiles en rĂ©duction (ainsi que sa box internet), alors que ses abonnements classiques sont dĂ©jĂ très compĂ©titifs.

Le premier forfait mobile RED by SFR en promotion inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 40 Go de consommation de donnĂ©es internet par mois pour 10€. A cela, le client bĂ©nĂ©ficie de 3 Go de donnĂ©e supplĂ©mentaires chaque mois qu’il peut utiliser dans l’Union EuropĂ©enne. Hors pĂ©riode de promotion, ce forfait mobile ne s’accompagne que de 1 Go de donnĂ©es internet en France. Cette offre est sans engagement, et le tarif valable Ă vie.

Le deuxième forfait mobile RED by SFR inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet par mois pour 15€. A cela, le client reçoit aussi 15 Go de donnĂ©es qu’il peut utiliser dans l’UE, au Canada ou aux Etats-Unis. C’est le forfait « grand voyageur » de l’opĂ©rateur, qui est lui aussi sans engagement et avec un tarif valable Ă vie.

Le dernier forfait en rĂ©duction est tout nouveau puisqu’il inclut l’application RMC Sport aussi bien sur mobile, ordinateur que sur la tĂ©lĂ©vision. RMC Sport est la seule chaĂ®ne française Ă dĂ©tenir en exclusivitĂ© tous les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa. L’offre est la suivante : appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet et RMC Sport pour 25€ par mois. C’est du jamais vu, et le tarif est sans engagement et valable Ă vie.

Pour voir toutes les promotions RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Le grand avantage de RED by SFR, c’est que toute sa gamme de forfait mobile n’est pas soumise Ă un quelconque engagement de la part du client. Ce dernier a donc un maximum de flexibilitĂ©, et il force RED by SFR Ă toujours ĂŞtre Ă son meilleur niveau sans quoi il peut quitter l’opĂ©rateur Ă tout moment. Evidemment, RED by SFR s’appuie sur le rĂ©seau de SFR, qui est l’un des meilleurs rĂ©seaux en France, et ce qui permet d’offrir une qualitĂ© exceptionnelle. Le taux de couverture du territoire sur la 3G est supĂ©rieur Ă 99%, et celui sur la 4G est supĂ©rieur Ă 97%.

B&You avance 2 promos sur forfait mobile

Si RED by SFR est l’opĂ©rateur en ligne de SFR, B&You est celui de Bouygues Telecom. Lui aussi se distingue pour la qualitĂ© de son offre, et pour la qualitĂ© de son rĂ©seau. En ce moment, on retrouve 2 promotions en cours sur les forfaits mobiles B&You, et elles sont incontournables. Elles sont limitĂ©es dans le temps puisqu’elles expirent bientĂ´t, il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour en profiter :

Le premier forfait mobile B&You en promotion inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. La diffĂ©rence avec l’offre RED by SFR est que 4 Go sur les 40 Go peuvent ĂŞtre utilisĂ©s dans l’Union EuropĂ©enne (ce n’est pas en plus des 40 Go). Mais le grand avantage est qu’il est aussi sans engagement et que le tarif est valable Ă vie.

Le deuxième forfait B&You en promotion offre aussi les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 14,99€ par mois. LĂ aussi, ce sont 6 Go sur les 60 Go qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s dans l’Union EuropĂ©enne.

Comme RED by SFR, le forfait mobile B&You en promotion ci-dessus n’est accessible qu’aux nouveaux clients de l’opĂ©rateur. Autrement dit, si vous ĂŞtes clients de Bouygues Telecom ou de B&You, il ne sera pas possible de migrer en interne vers cette offre.

Voir l’offre B&You

Free Mobile fait chuter son tarif

Dans la course aux promotions, on ne peut pas non plus oublier Free Mobile qui se positionne toujours bien. Mais contrairement aux deux opĂ©rateurs ci-dessus, le gĂ©ant du low-cost offre une remise qui n’est valable que les 12 premiers mois suivants la souscription Ă l’abonnement. Sur cette pĂ©riode, l’offre est vraiment gĂ©nĂ©reuse. Au delĂ , c’est un peu moins intĂ©ressant.

Le forfait mobile Free en rĂ©duction inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, le tarif remonte Ă 19,99€ par mois, ce qui le rend moins compĂ©titif. Heureusement, ce forfait mobile est sans engagement, et le client peut se dĂ©sengager dès lors qu’il n’est plus satisfait.

Voir l’offre Free