Forfait mobile RED SFR, Sosh, B&You, Free : les meilleures promos 🔥

En ce moment, les opérateurs télécom français se montrent généreux sur leurs offres concernant le forfait mobile : B&You, Sosh, RED by SFR et Free Mobile ont tous officialisé de nouvelles promotions sur leurs abonnements téléphoniques mobiles. Pour un prix équivalent, le client bénéficie en ce moment de davantage de données internet et de services associés au forfait.

Dans leur dĂ©marche, tous ces opĂ©rateurs ont un objectif bien prĂ©cis : sĂ©duire de nouveaux clients dans leur base d’ici Ă la fin d’annĂ©e. Et les clients sont les grands gagnants de ces rivalitĂ©s. Comme vous l’aurez donc aussi compris, les clients existants des opĂ©rateurs ne pourront donc pas souscrire Ă ces offres et migrer de forfait mobile. Ces offres sont donc uniquement destinĂ©es aux nouveaux clients qui viennent d’un autre opĂ©rateur, et qui contribuent Ă agrandir la base du nouvel opĂ©rateur.

Autrement dit, ni les clients RED by SFR, ni les clients SFR, ne pourront souscrire Ă l’offre RED by SFR. Il en va de mĂŞme pour les clients existants B&You et Bouygues Telecom, qui ne peuvent pas souscrire Ă cette offre promotionnelle en cours. Pareil chez Sosh et Orange. Aujourd’hui, il est facile de changer d’opĂ©rateur, et la dĂ©marche est totalement prise en charge. Les français sont donc habituĂ©s Ă changer, et c’est un processus fluide.

RED by SFR : la gamme entière de forfaits en réduction

Du cĂ´tĂ© de chez RED by SFR, on a dĂ©cidĂ© d’ĂŞtre ultra-compĂ©titif pour les nouveaux clients avec plusieurs forfaits mobiles qui sont actuellement en promotion. Le grand avantage de l’offre de forfait mobile RED by SFR, c’est qu’il n’y a aucun engagement de la part des clients sur la durĂ©e, et que le prix n’Ă©volue pas avec le temps. Il n’a donc pas la mauvaise surprise de voir le tarif remonter après une annĂ©e Ă prix prĂ©fĂ©rentiel, comme c’est le cas chez certains opĂ©rateurs. Au niveau des offres de forfait mobile, il y en a 3 en promotion, et 2 classiques. Voici le dĂ©tail :

RED by SFR est un adepte du forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS. Le premier inclut cela, et rajoute en plus 40 Go de donnĂ©es internet par mois qui pourront ĂŞtre utilisĂ©s en France. A cela, 4 Go de donnĂ©es internet peuvent ĂŞtre utilisĂ©es dans l’Union EuropĂ©enne, d’oĂą les appels, SMS et MMS sont aussi en illimitĂ©s. Ce forfait mobile est disponible Ă 10€ par mois, sans engagement et sans limite.

Le second forfait mobile est aussi illimitĂ©, mais il inclut cette fois 60 Go de donnĂ©es internet en France, et 16 Go de donnĂ©es Ă l’Ă©tranger. Au delĂ de l’Union EuropĂ©enne, ces donnĂ©es peuvent aussi ĂŞtre utilisĂ©es aux Etats-Unis, au Canada, en Andorre et en Suisse. Il est disponible pour 15€ par mois, sans limite de durĂ©e.

Le troisième forfait mobile RED by SFR est assez original puisqu’en plus d’ĂŞtre illimitĂ© et de comporter 50 Go de donnĂ©es internet en France (et 6 Go dans l’Union EuropĂ©enne), il rajoute aussi un accès Ă RMC Sport depuis le smartphone, les tablettes et la tĂ©lĂ©vision. Le tout est disponible pour 25€ par mois, sans limite de temps.

Au delĂ de ces trois forfaits en promotion, RED by SFR offre aussi un forfait classique Ă 20€ par mois qui est illimitĂ© et qui inclut 100 Go de donnĂ©es internet. Pour les plus petits budgets, un abonnement mobile Ă 5€ par mois inclut les SMS et MMS en illimitĂ©, 5h d’appels et 50 Mo de donnĂ©es internet. Vous pouvez retrouver l’intĂ©gralitĂ© de ces offres sur le site de RED by SFR :

Voir l’offre RED by SFR

A noter que la limite des offres est le 3 décembre, après quoi les tarifs classiques seront appliqués.

B&You offre 2 forfaits mobiles en promo

Si l’opĂ©rateur B&You a l’habitude d’offrir en gĂ©nĂ©ral un seul forfait mobile en rĂ©duction, il en va diffĂ©remment depuis quelques heures. En effet, ce sont bel et bien 2 forfaits mobiles qui sont en promotion chez la filiale en ligne de Bouygues Telecom. Comme chez RED by SFR, B&You a la gĂ©nĂ©rositĂ© de proposer un forfait qui soit sans engagement, et dont le tarif ne change pas au bout de 12 mois. Ci-dessous, les deux offres :

Le premier forfait mobile B&You est illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS et il comporte 40 Go de donnĂ©es internet. Parmi elles, le client bĂ©nĂ©ficie aussi d’un usage de 4 Go dans l’Union EuropĂ©enne et dans les DOM. Il est disponible pour 9,99€ par mois, sans limite de durĂ©e et sans engagement.

Le second forfait en rĂ©duction est celui qui est illimitĂ© sur les appels SMS et MMS et qui inclut aussi 60 Go de donnĂ©es internet. Le client bĂ©nĂ©ficie en plus de 6 Go de donnĂ©es qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es dans l’Union EuropĂ©enne et dans les DOM. Le tout est vendu Ă 14,99€ par mois, sans engagement et sans limite de durĂ©e.

L’offre pour ce forfait mobile illimitĂ© avec 40 Go est la meilleure que l’on ait pu constater chez B&You depuis plusieurs mois, c’est vraiment une bonne affaire. Vous pouvez retrouver tous les dĂ©tails de ces deux offres, ainsi que tous les autres services de Bouygues Telecom ici :

Voir l’offre B&You

Sosh propose un abonnement spécial Noël

Alors que Sosh, l’opĂ©rateur en ligne de Orange, Ă©tait plutĂ´t discret jusqu’Ă prĂ©sent, il vient tout juste d’annoncer une nouvelle promotion sur l’un de ses forfaits mobiles. En l’occurrence, c’est sur le forfait Sosh illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS avec 50 Go de donnĂ©es internet (qui peuvent aussi bien ĂŞtre utilisĂ©s en France qu’en Europe, en Suisse, en Andorre et dans les DOM) qui est en rĂ©duction pendant la première annĂ©e : il passe Ă 9,99€ par mois pendant les 12 premiers mois après quoi il remonte au tarif standard, 24,99€ par mois.

Voir l’offre Sosh

Pour ceux qui seraient refroidi par la hausse des tarifs après les 12 premiers mois, il faut savoir que l’opĂ©rateur n’impose aucun engagement Ă ses clients. Ils peuvent donc rĂ©silier Ă tout moment s’ils ne sont pas satisfaits. Au niveau de la performance du rĂ©seau Sosh (qui est celui d’Orange), il est le meilleur en France selon les chiffres publiĂ©s par l’ARCEP. C’est le seul opĂ©rateur avec B&You qui dĂ©passe aussi un taux de couverture de 98% du territoire avec la 4G.

Free Mobile détient le forfait mobile le moins cher

C’est un fait, le forfait mobile de Free est celui qui est le moins onĂ©reux – pendant la première annĂ©e. En l’occurrence, il adopte la mĂŞme stratĂ©gie que Sosh en offrant une promotion sur la première annĂ©e Ă ses nouveaux clients. Après cette pĂ©riode, le tarif du forfait en question remonte au tarif standard, qui est lui plus Ă©levĂ© que celui que l’on retrouve chez certains concurrents.

Pour rentrer dans le dĂ©tail de l’offre en rĂ©duction, il s’agit du forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS et qui s’accompagne aussi de 60 Go de donnĂ©es internet par mois. Il est disponible pour 8,99€ par mois pendant la première annĂ©e, avant de remonter Ă 19,99€ par mois. Encore une fois, comme chez tous les opĂ©rateurs mentionnĂ©s ci-dessus, le client n’est pas engagĂ© et il peut donc rĂ©silier dès lors qu’il le souhaite.

Vous pouvez retrouver toutes les informations ici :

Voir l’offre Free