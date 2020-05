Forfait mobile : retour surprise de l’offre à 4,99€ via Orange ou SFR 🔥

Alors que la phase de déconfinement se rapproche à grand pas, il est encore le temps d’utiliser son temps libre pour optimiser son budget. Le forfait mobile devrait être l’une des priorités tant les économies peuvent être élevées, et tant le changement d’opérateur télécom est simple aujourd’hui. Pour ce week-end du 1er mai, Prixtel offre un prix irrésistible sur son forfait « Le complet ». Comparez-le avec votre offre actuelle, vous serez très surpris.

Prixtel, un forfait mobile juste pour VOUS

Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur les réseaux d’antennes Orange et SFR pour construire son offre. Autrement dit, vous profiter des réseaux Orange et SFR, tout en bénéficiant des prix de Prixtel. Pourquoi est-ce si intéressant ? Tout simplement parce que cet opérateur a des prix que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, même chez les 2 opérateurs historiques évoqués. Vous avez donc l’opportunité d’obtenir un forfait mobile de la meilleure qualité à un prix jamais vu, et sans engagement de durée.

Si Prixtel connait un tel succès, c’est parce qu’il propose un forfait mobile sur-mesure, qui prend en compte la consommation de chacun. Exit donc le hors-forfait, et exit le forfait sur-dimensionné. Avec un mécanisme intelligent, Prixtel vous permet de payer seulement pour la data que vous avez vraiment consommé pendant le mois. Tout est transparent, et le prix s’avère finalement très nettement moins cher qu’ailleurs.

Le fonctionnement est le suivant : les appels, SMS et MMS sont par défaut illimités. C’est la consommation de données mobiles qui définit le prix. Pour faire simple, Prixtel a mis en place 3 paliers avec, pour chacun, un prix associé. Mois après mois, le tarif peut donc évoluer – y compris à la baisse. Cet opérateur est aujourd’hui le seul à adopter une telle solution, et c’est efficace. Fini le gaspillage de données internet, ce forfait mobile est parfaitement adapté à vos besoins.

Voici les 3 paliers du forfait dont nous avons parlé plus haut :

Si par exemple, vous consommez 8 Go de data sur un mois, le coût de votre forfait mobile sera de 9,99€ sur la période. Mois après mois, le tarif est donc réajusté selon vos besoins réels. Prixtel est compétitif sur chacun de ces paliers, y compris sur le plus faible. En sachant qu’une majorité de français utilise moins de 5 Go par mois, vous avez donc une forte probabilité de ne payer que 4,99€ pour votre abonnement.

Les bonus (en plus du prix) chez Prixtel

L’argument principal pour souscrire à ce forfait mobile « Le complet » chez Prixtel est évidemment le prix – mais ça n’est pas tout. En effet, comme nous l’avons dit plus haut, la qualité du réseau est à la hauteur. Après votre souscription en ligne, vous devrez opter entre le réseau Orange ou SFR (n°1 et n°3 selon l’ARCEP) pour vos télécommunications. A tout moment, Prixtel vous laisse la possibilité de le modifier selon la zone géographique dans laquelle vous vous situez.

Un argument supplémentaire est le fait que ce forfait mobile soit « sans engagement ». Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui veut rendre toute liberté à ses clients. Ces derniers sont donc libres à tout moment d’aller voir ailleurs. Cela force aussi l’opérateur télécom à maintenir un niveau de service élevé à tout moment, pour ne pas voir ses clients disparaitre.

Comme vous pouvez le voir sur le site officiel Prixtel, cette offre spéciale sur le forfait mobile se finit déjà le 5 mai (mardi). Dans le cadre de cette offre, ce sont les prix ci-dessus qui seront appliqués durant un an. Au delà, le tarif remontera de 5€ sur chaque palier. Cela restera encore moins cher qu’une archi majorité des acteurs sur le marché français. Cela dit, vous êtes toujours libres de changer si vous ne jugez plus le rapport qualité prix assez compétitif.

Sans trop rentrer dans le détail, il faut savoir que Prixtel a également un second forfait mobile, baptisé « L’essentiel ». Ce dernier s’appuie sur le même principe de modularité que « Le complet ». Son tarif est toutefois plus accessible, puisqu’il commence à 2€ par mois (et il grimpe jusqu’à 7,99€). Cela dit, il contient un usage très limité de données mobiles (de 10 à 200 Mo par mois), ce qui est assez limité pour une personne qui posséderait un smartphone.