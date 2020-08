Forfait mobile : si vous changez, voici la pépite de la rentrée 🔥

Comme chaque année, la rentrée se présente comme une période idéale pour choisir un nouveau forfait mobile. Et pour cause, les opérateurs sortent le grand jeu en cassant les prix de leurs meilleures formules, ce qui permet de séduire de nouveaux clients à la recherche de prix barrés. Ce week-end, RED by SFR, Prixtel et La Poste Mobile affichent leurs plus belles offres.

Voir l’offre RED by SFR

On le rappelle, il ne faut pas être client chez un des opérateurs pour profiter de ces offres spéciales. Il faudra obligatoirement être nouveau client pour profiter des deals ce week-end, vous devez donc changer d’opérateur pour obtenir ce forfait mobile à prix cassé. Cela dit, c’est une opération simple et gratuite qui vous assure de ne bénéficier que des avantages par la suite. Côté prix, les opérateurs ne font jamais mieux qu’à la rentrée.

RED by SFR, le forfait mobile qui explose

RED by SFR est l’un des poids lourds du marché du forfait mobile depuis des années. L’opérateur n’a de cesse de dévoiler des prix barrés que la majorité de ses concurrents ont du mal à suivre, tant côté prix que côté avantages. Cela justifie largement les millions de clients de RED by SFR, que ce soit pour son forfait mobile ou sa box Internet – dont le succès est aussi tonitruant.

Pour la rentrée, RED by SFR affiche un forfait mobile à 14 euros par mois (au lieu de 17) pour les appels, SMS et MMS et 80 Go de data en France. Vous profitez aussi de 10 Go de data dans les DOM et l’UE et de l’application SFR TV incluse. La formule est sans engagement de durée, un véritable avantage lors du choix de votre nouvel opérateur.

Voir l’offre RED by SFR

Ce forfait mobile peut s’accompagner de quelques suppléments —que vous choisissez ou non en fonction de vos usages. Vous pouvez le personnaliser avec l’option 15 Go de data mobile depuis l’UE, les DOM ainsi que les USA, le Canada et d’autres zones. Une option vous offre aussi la possibilité de profiter de 100 Go de data mobile en France. Sur le site de RED by SFR, vous pouvez simuler les options de votre forfait facilement afin de voir son prix et les options de personnalisation.

En somme, le forfait mobile de RED by SFR est simple, mais surtout très souple. C’est le même principe que pour sa box internet, dont le prix est ultra agressif. Vous pouvez prétendre à la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s) et les appels illimités pour 23€ par mois. On ne fait pas mieux en ce moment, il suffit de comparer avec votre offre actuelle pour comprendre.

Prixtel, le forfait mobile fait pour vous

Prixtel est un opérateur qui propose un forfait mobile un peu particulier, qui permet d’éviter tout gaspillage. Vous ne payerez que ce que vous consommez réellement, avec une facture qui s’adapte tous les mois. Pour que son offre soit lisible, il donne quelques éléments qui rende l’abonnement très transparent. Le forfait « Le complet » comprend les appels, SMS et MMS en illimité et la quantité de data utilisée détermine le prix selon ces critères :

Les tarifs de ce forfait mobile sont simples et intuitifs : si vous utilisez 5 Go de data mobile sur un mois, votre facture à la fin de la période sera de 4,99 euros. Prixtel dévoile cette offre de choix à l’occasion de la rentrée, comme les autres acteurs de notre sélection. Après un an, chaque palier de ce forfait voit son tarif monter de 5 euros. Les 5 Go d’Internet vous reviendront ensuite à 9,99 euros par mois.

Dans le cas où vous avez peur de manquer de data, pas de panique, Prixtel a la solution. Son deuxième forfait mobile baptisé Giga Série fonctionne de la même manière que le premier, si ce n’est que les paliers sont de 50 Go, 100 Go et 200 Go. De quoi voir venir avant de tout utiliser. Les tarifs et les promos en cours sont affichés sur le site web de Prixtel.

Prixtel utilise les réseaux physiques de SFR et Orange —au choix de l’utilisateur, ce qui vous assez de profiter qu’une bonne qualité de signal partout en France. Les deux forfaits mobiles de Prixtel sont sans engagement de durée, de quoi vous laisser partit à tout moment sans frais de résiliation. Vous pouvez le constater par vous-même dans notre comparateur de forfaits, Prixtel est le plus abordable du moment.

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

La Poste Mobile, 30 Go à 10€

Si vous ne voulez pas dépenser plus de 10 euros dans votre forfait mobile, La Poste Mobile a une solution. L’opérateur mobile virtuel compte pas moins de 1,5 million de clients en France et propose ses abonnements sur Internet aussi bien que dans les bureaux de Poste. Cette offre dévoilée à l’occasion de la rentrée devrait lui faire encore augmenter son nombre de clients dans l’hexagone.

Le forfait mobile de l’opérateur est à 9,99 euros par mois pour tous les appels, SMS et MMS ainsi que 30 Go de data. Autant dire que le rapport qualité-prix de cette formule est très séduisant, sachant que la majorité des utilisateurs ne consomment pas plus de 30 Go de data chaque mois, vous ne devriez pas en manquer. Cette offre inclut aussi 10 Go de data par mois dans les DOM et l’UE.

Le forfait mobile de La Poste Mobile est sans engagement, aucuns frais de résiliation ne vous seront demandés lors de votre départ si jamais vous trouvez mieux chez un concurrent. L’opérateur se base sur l’excellente infrastructure de SFR.

Voir l’offre La Poste Mobile