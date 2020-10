Forfait mobile : si vous changez de formule, voici 3 pépites 🔥

Et si vous commenciez bien la semaine en faisant des Ă©conomies ? Cela peut passer par le forfait mobile, qui est un poste de dĂ©pense incontournable chez tous les français. En ce moment, et jusqu’Ă ce soir minuit (au maximum demain), il y a des offres Ă ne vraiment pas louper. Ce sont les derniers deals « de la rentrĂ©e » qui prennent fin, et ça serait dommage de les rater.

Que ce soit RED by SFR, B&YOU ou encore La Poste Mobile, les trois opérateurs qui font des promotions demandent une seule condition : vous devez être un nouveau client chez eux pour bénéficier de la promotion. Si vous êtes un client existant (ou si vous avez été client par le passé), vous ne pourrez pas bénéficier de ce forfait mobile à prix bas.

RED by SFR, un inconditionnel du forfait mobile

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un forfait mobile, vous avez forcĂ©ment dĂ» croiser RED by SFR. La filiale du groupe Altice est connue pour offrir un très bon produit Ă un prix doux. En l’occurrence, son forfait est sans engagement et le prix ne double pas après les 12 premiers mois. Si vous avez envie de confort dans la durĂ©e, c’est vraiment un très bon choix.

Par dĂ©faut, le prix du forfait mobile RED by SFR est très raisonnable. Mais pour la rentrĂ©e, il a annoncĂ© une offre spĂ©ciale qui vous permet de rĂ©duire encore plus le coĂ»t de son abonnement. Vous pouvez obtenir un excellent abonnement qui comprend les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 80 Go de data en France et 10 Go dans l’UE/DOM pour 14€ par mois. C’est 20% de moins que le prix normal – qui est dĂ©jĂ très correct.

En ce moment, RED by SFR rajoute Ă son forfait mobile l’application SFR TV. Vous pouvez Ă©galement souscrire Ă diverses options qui permettent de personnaliser un peu le forfait. L’opĂ©rateur a fait le choix de n’offrir qu’un seul abonnement pour simplifier sa gamme et faciliter la comprĂ©hension. Il y a par exemple une option Ă 2€ mensuel pour 100 Go de data, ou 5€ pour 15 Go de data Ă l’Ă©tranger.

Si vous voulez faire un combo en changeant votre box internet, RED by SFR est aussi la solution. Jusqu’Ă ce soir minuit, il avance un deal fou : fibre avec très haut dĂ©bit (1 Gb/s) et appels illimitĂ©s (fixes et mobiles) sont Ă 23€ au lieu de 33€ mensuel. En bonus, vous avez Ă©galement le premier mois offert. La box est comme le forfait mobile : sans aucun engagement. Le prix ne doublera pas après 12 mois, c’est un vrai confort.

La Poste Mobile, un outsider populaire

La Poste Mobile n’Ă©tait pas forcĂ©ment celui qu’on attendait aujourd’hui. Et pourtant, son forfait mobile est ultra convaincant. Il reprend tous les standards des abonnements les plus premium. On a toute la souplesse avec un forfait qui est sans engagement, et un rĂ©seau de qualitĂ© (SFR). Au niveau de l’offre actuelle, elle est au-dessus de la majoritĂ© des rivaux.

Si vous optez pour le forfait mobile principal chez La Poste Mobile, vous aurez les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go en France pour 9,99€ par mois. Si vous vous ĂŞtes fixĂ© le seuil de 10€ par mois Ă ne pas rater, La Poste Mobile est le choix parfait. Ici non plus, le prix n’a pas vocation Ă doubler après une annĂ©e. Pour ceux qui n’utilisent pas Ă©normĂ©ment de data, c’est un excellent choix.

Avec plus de 1,5 million de clients, La Poste Mobile est un acteur critique sur le marchĂ©. Beaucoup de français souscrivent Ă son offre directement dans les bureaux de poste. Cela dit, ce ne sont pas toujours les mĂŞmes offres. En prime, sur internet, vous pouvez obtenir en plus 4 mois d’abonnement gratuit Ă Deezer Premium. A tout moment, vous pouvez aussi rĂ©silier votre forfait mobile puisqu’il est sans engagement de durĂ©e.

B&YOU, le top forfait mobile

B&YOU est une marque de Bouygues Telecom qui concurrence frontalement RED by SFR. Les deux acteurs se marquent sur toutes les promotions. En ce moment, on retrouve donc exactement les mêmes offres chez B&YOU. Ainsi, un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimité ainsi que 80 Go de data est à 13,99€ par mois, et une version avec 100 Go est à 15,99€.

Si le centime d’Ă©cart est insignifiant, il faudra se tourner du cĂ´tĂ© de la data Ă l’Ă©tranger pour y voir une diffĂ©rence. En effet, le forfait mobile de B&YOU comprend la data Ă l’Ă©tranger (10 Go dans les DOM/UE) dans l’enveloppe globale. RED by SFR de son cĂ´tĂ© les rajoute en plus Ă l’enveloppe française.

Si B&YOU perd quelques points de ce cĂ´tĂ©, il en gagne sur d’autres. Il offre d’abord 3 mois Ă Spotify Premium pour les nouveaux clients. En plus, en souscrivant Ă un forfait mobile B&YOU, vous serez sur le rĂ©seau de Bouygues Telecom. Ce dernier est meilleur que celui de SFR dixit l’ARCEP. Enfin, B&YOU a un support client qui est plus reconnu que celui de RED by SFR.

Au niveau du rapport qualitĂ© prix, B&YOU est comme RED by SFR : imbattable. Son forfait mobile est vraiment pas cher, c’est une vraie opportunitĂ©. L’offre spĂ©ciale se finit dĂ©jĂ le mercredi 21 au soir. Pour ceux qui veulent faire des Ă©conomies tout en ayant le confort d’avoir un bon service client, B&YOU est donc un choix optimal.

