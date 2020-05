Forfait mobile : si vous changez d’offre, voici la pépite pour ce lundi

Si vous avez l’intention de changer de forfait mobile (et même, si vous ne l’aviez pas encore), il y a une offre absolument choc ce week-end. C’est chez RED by SFR qu’il faut se tourner pour obtenir un max de data à un prix barré. Prixtel et B&YOU ne sont absolument pas en reste, et ils se positionnent sur des créneaux différents. Pour vous aider à tout comprendre, nous avons réalisé un guide sur chacune des offres ci-dessous.

Mais avant de rentrer dans le détail de chaque forfait mobile, il faut savoir qu’ils sont accessibles uniquement aux nouveaux clients. Un client RED by SFR existant ne peut malheureusement pas migrer vers cette offre spéciale. C’est pareil chez B&YOU et chez Prixtel. Il faut donc obligatoirement changer d’opérateur télécom – ce qui se fait très facilement (et sans frais) aujourd’hui.

RED by SFR, la meilleure offre en 2020

Il ne faut pas s’emballer, mais le forfait mobile mis en avant par RED by SFR pendant 72 heures est assez génial. La dernière fois qu’on a pu le voir, c’était pendant le Black Friday en novembre dernier. En l’occurrence, il permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de data à 12€ par mois. En temps normal, cette même quantité de données mobiles est au tarif de 20€ mensuel. Vous pouvez donc profiter ce week-end de 40% de remise sur le tarif classique.

Et contrairement à bon nombre d’opérateurs, RED by SFR propose un forfait mobile dont le prix n’augmente pas au bout d’un an. Autrement dit, si vous prenez cette offre spéciale (avant ce lundi soir), vous êtes sûrs de faire une économie sur le long terme. Comme toujours, depuis la création de RED by SFR en 2012, cette offre est « sans engagement » de durée.

Voir l’offre RED by SFR

Alors que les opérateurs copient tous en général RED by SFR sur chaque opération, ce dernier a décidé de lancer une offre spéciale entre ce vendredi 18h et ce lundi : ses rivaux ne pourront donc pas s’adapter puisque les entreprises télécoms sont fermées le week-end. Cela dit, même lors du Black Friday de l’an dernier, personne n’avait rivalisé avec ce forfait mobile de RED by SFR.

En parallèle, RED by SFR a aussi mis en avant une très belle offre sur sa box internet. Si vous voulez faire un combiné forfait mobile + box, vous pouvez faire une économie substantielle. Il s’agit de la RED Box avec la Fibre et le très haut débit (1 Gb/s) et les appels illimités vers les fixes et mobiles qui est à 23€ au lieu de 36€ par mois. Là encore, c’est quasiment 40% de réduction par rapport à un prix de base, qui est déjà très compétitif.

B&YOU, challenger du forfait mobile

Si vous êtes clients de RED by SFR (ou SFR, ou que vous n’aimez pas RED by SFR) et que vous voulez changer de forfait mobile, B&YOU est un excellent choix. En l’occurrence, lui aussi fait une remise sur sa gamme d’abonnements téléphoniques mobiles. Il répond directement à son rival avec une offre illimitée sur les appels, SMS et MMS ainsi que 100 Go de data pour 11,99€ par mois.

B&YOU est une marque du groupe Bouygues Telecom, et elle surfe également sur le contrat « sans engagement ». Comme RED by SFR, le forfait mobile B&YOU ne fixe pas de limite pour le tarif avantageux qui est mis en avant en ce lundi. Autrement dit, l’économie que vous allez faire sur cet abonnement est bien supérieur à n’importe quelle offre qui se limite sur les 6 ou 12 premiers mois.

Voir l’offre B&YOU

Prixtel, un forfait « intelligent »

Prixtel n’est pas un opérateur télécom comme les autres. En l’occurrence, il a décidé de proposer un forfait mobile qui soit en phase avec la consommation de chacun de ses clients. Plutôt que d’offrir des quantités gigantesques de data (dont une bonne partie n’est jamais utilisée), il propose un abonnement dont le tarif varie selon la consommation réelle de chacun, mois après mois. Autrement dit, vous payez ce que vous consommez.

Pour simplifier son offre, il a mis en place certaines règles. Par exemple, tous les appels, SMS et MMS sont illimités. C’est la data qui influence le coût final. Par exemple, si vous utilisez entre 0 et 5 Go de data sur un mois, le prix sera de 4,99€ sur la période. C’est le même principe sur les paliers de 5 à 15 Go et 15 Go à 50 Go. Ci-dessous, nous les avons listé.

0 à 5 Go de data = 4,99€ par mois

5 à 15 Go de data = 9,99€ par mois

15 à 50 Go de data = 14,99€ par mois

Les tarifs sont valables pendant les 12 premiers mois, après quoi chaque palier grimpe de 5€ par mois. Cela dit, même avec un tarif plus élevé, le forfait mobile de Prixtel reste très compétitif. Et comme vous pouvez le voir dans notre comparateur de forfaits, aucun acteur ne propose 5 Go pour 5€ par mois. Bref, si vous voulez un forfait raisonné, Prixtel est le choix du moment.

Voir l’offre Prixtel