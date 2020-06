Forfait mobile : si vous changez, voici la pépite du WE 🔥

Le marchĂ© du forfait mobile suit toujours les mĂŞmes codes depuis des annĂ©es. Le dĂ©but de semaine est toujours le moment oĂą les promotions se terminent : c’est encore le cas aujourd’hui, et il faut donc vite saisir les dernières offres durant le week-end. Entre RED by SFR, Prixtel et B&YOU, vous avez pleinement le choix pour faire des Ă©conomies.

Avant de lire les diffĂ©rentes promotions ci-dessous, il faut savoir une chose : pour ĂŞtre Ă©ligible aux offres sur le forfait mobile de ces opĂ©rateurs, il faudra ĂŞtre un nouveau client chez eux. Il faudra donc que vous changiez d’opĂ©rateur (ce qui se fait facilement aujourd’hui), et vous avez Ă©videmment la possibilitĂ© de garder votre numĂ©ro. C’est un simple dĂ©tail, mais c’est la condition pour pouvoir profiter de tarifs ultra compĂ©titifs sur un abonnement mobile.

B&YOU, le nec plus ultra du forfait mobile

Il est peu probable que vous ne connaissiez pas B&YOU. Cette marque de forfait mobile sans engagement appartient au groupe Bouygues Telecom, et c’est l’une des plus populaires depuis très longtemps. En ce moment, il continue de recruter activement des clients avec des offres ultra compĂ©titives. Selon nous, c’est le mieux que l’on puisse avoir en ce moment, tant au niveau du prix que de la qualitĂ©.

Ci-dessous, la liste des formules disponibles chez B&YOU :

S’il fallait vous conseiller un forfait mobile dans cette liste, cela serait d’abord celui qui inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go Ă 11,99€ par mois. C’est un bon Ă©quilibre entre la quantitĂ© de data (qui conviendra Ă une archi majoritĂ© d’entre vous) et le prix. C’est celui qui est Ă©videmment le plus populaire, et il est Ă©videmment sans engagement.

Le deuxième forfait mobile B&YOU qui sort du lot est celui avec 100 Go à 15,99€ par mois. Si vous cherchez une telle quantité de données internet à utiliser chaque mois, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. B&YOU est connu pour offrir des conditions idéales pour les gros consommateurs de data, et le prix est vraiment très convaincant. En temps normal, il faut compter 19,99€ par mois pour cette même quantité de données internet.

Enfin, si B&YOU est tellement diffĂ©rent, c’est aussi parce que son rĂ©seau est excellent. C’est celui de Bouygues Telecom qui est utilisĂ©, et c’est le deuxième meilleur rĂ©seau de France avec un taux de couverture en 4G de 99%. Que ce soit dans les villes ou dans les zones rurales, vous ĂŞtes sĂ»rs d’avoir toujours une bonne qualitĂ© de signal pour votre forfait mobile. Dans tous les cas, B&YOU est sans engagement – et vous pouvez donc rĂ©silier si besoin.

Prixtel, le choix de la raison

Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel qui cartonne depuis quelques annĂ©es grâce Ă une formule intelligente. Son forfait mobile est au prix juste car il s’appuie sur la consommation rĂ©elle de chaque utilisateur. PlutĂ´t que d’offrir une enveloppe de data fixe (et sur-dimensionnĂ©e), il a mis en place un système de paliers qui sont chacun associĂ©s Ă une quantitĂ©s de donnĂ©es mensuelle. Prixtel vous permet d’utiliser le rĂ©seau Orange ou SFR pour vos communications, ce qui est une garantie de qualitĂ© en plus.

Par dĂ©faut, tous les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimitĂ© avec ce forfait mobile « Le complet » de Prixtel. Ensuite, c’est la quantitĂ© de data que vous allez utiliser qui conditionnera le coĂ»t mensuel de votre abonnement. Si par exemple, vous utilisez entre 0 et 5 Go de data par mois, il vous sera demandĂ© 4,99€ sur la pĂ©riode. Entre 5 et 15 Go de donnĂ©es internet, cela vous coĂ»tera 9,99€ sur le mois. Enfin, entre 15 et 50 Go par mois, l’abonnement sera au prix de 14,99€. Après un an, le tarif monte de 5€ sur chacun des paliers. Vous n’ĂŞtes toutefois jamais engagĂ© avec Prixtel.

En plus de ce forfait mobile, Prixtel a introduit cette semaine une nouvelle formule. BaptisĂ©e « Giga », elle s’oriente vers un public qui veut consommer davantage que les 50 Go de data maximum que l’on a sur « Le complet ». En l’occurrence, l’opĂ©rateur permet d’utiliser jusqu’Ă 200 Go de donnĂ©es internet avec cette nouvelle formule, avec aussi un système de paliers progressifs.

Par exemple, si vous utilisez moins de 50 Go de data sur le mois, cela vous reviendra Ă 14,99€. Ce tarif n’a pas vocation Ă Ă©voluer dans la durĂ©e (contrairement Ă celui du forfait « Le complet » qui change au bout d’un an), ce qui le rend très attractif. Si vous utilisez entre 50 et 100 Go sur le mois, ce forfait mobile vous reviendra alors Ă 20,99€ sur la pĂ©riode. Enfin, entre 100 et 200 Go par mois, la formule sera alors Ă 26,99€ par mois. Elles sont toutes sans engagement, vous pouvez partir Ă tout instant.

RED by SFR, un indétrônable

On ne peut pas terminer ce top des forfaits sans inclure RED by SFR. Comme B&YOU, il survole le marchĂ© du forfait mobile sans engagement. Il propose une offre très similaire Ă ce dernier Ă tous les niveaux. S’il utilise par dĂ©faut un abonnement unique, les « options » facultatives que l’on peut rajouter font qu’il propose des prix similaires Ă B&YOU sur tous ses abonnements.

Pendant tout le week-end et jusqu’Ă lundi, son forfait mobile qui inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de data est Ă 12€ par mois. Après la fin de cette offre, il reviendra Ă son niveau habituel, soit 15€ par mois. Autrement dit, si vous aviez l’intention de changer de forfait mobile, vous pouvez faire 20% d’Ă©conomie ce week-end avec RED by SFR.

Les options « internationales » et « 100 Go » sont Ă©galement Ă des tarifs avantageux, on ne peut que vous le recommander. Sachez par ailleurs que ce forfait mobile est lui aussi sans engagement, vous ne serez donc jamais bloquĂ©. Sachez aussi qu’une enveloppe de data supplĂ©mentaire est incluse si vous voyez dans l’UE ou dans les DOM.

