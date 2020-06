Forfait mobile : si vous changez, voici une offre sublime 🔥

Depuis des annĂ©es, le marchĂ© du forfait mobile fonctionne selon certains codes. D’ordinaire, les opĂ©rateurs cassent les prix le week-end et les offres se terminent dès le lundi. Cette semaine, certains ont dĂ©cidĂ© de transgresser cette règle pour dĂ©voiler quelques bons plans sĂ©duisants. Si vous souhaitez changer d’abonnement, c’est le moment, car certaines des promotions ne durent pas longtemps.

Avant d’entrer dans le dĂ©tail des offres qui devraient vous aider Ă trouver le meilleur forfait mobile du moment, il est important de rappeler une chose importante. En effet, vous devez obligatoirement ĂŞtre nouveau client chez l’opĂ©rateur qui vous plaĂ®t pour profiter des promotions en cours. Il s’agit d’un dĂ©tail, mais c’est une condition nĂ©cessaire pour profiter des meilleurs prix de la journĂ©e.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR, excellent Difficile de commencer ce comparatif hebdomadaire des forfaits mobiles sans Ă©voquer en premier RED by SFR. En quelques annĂ©es, il s’est imposĂ© comme un des leaders d’un marchĂ© ultra compĂ©titif. Pour se faire, il propose une formule unique qui dispose de nombreux avantages (en plus de son petit prix) avec des options facultatives. Ce forfait mobile est sans engagement et son prix ne double pas au bout d’un an. Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR coĂ»te 12 euros par mois au lieu de 15 euros pour tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de data. Vous avez la possibilitĂ© de faire 20% d’Ă©conomies immĂ©diate sur le prix pratiquĂ© le reste de l’annĂ©e – ce qui reprĂ©sente une belle opportunitĂ© de faire baisser son budget mensuel. Voir l’offre RED by SFR Le forfait mobile de l’opĂ©rateur s’accompagne d’options dont certaines sont aussi en promotion. C’est le cas de l’option 100 Go de data qui est facturĂ©e 4 euros par mois (au lieu de 8 euros). Au final, vous avez droit aux appels, SMS et MMS illimitĂ©s avec 100 Go de data pour seulement 16 euros. Vous avez aussi la possibilitĂ© de choisir une option incluant 15 Go depuis l’UE, les DOM et d’autres pays comme les USA ou le Canada.

RED by SFR ne propose pas qu’un forfait mobile, mais s’illustre aussi sur le marchĂ© des box Internet avec une offre Ă prix mini aujourd’hui. L’abonnement revient Ă 23 euros par mois au lieu de 36 euros pour la Fibre avec l’option Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s en download) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles. Une fois de plus, cette promotion est sans engagement et son tarif restera inchangĂ©.

Prixtel, un forfait mobile pour vous

En quelques annĂ©es, Prixtel s’est aussi fait une place de choix grâce Ă un forfait mobile un peu particulier. L’objectif de l’opĂ©rateur mobile virtuel est de proposer une formule qui vous fait « payer le prix juste » et la facture ne comprend que ce que vous consommez « en vrai ». Cela vous Ă©vite de payer de la data que vous n’utilisez pas, car beaucoup d’offres sont trop consĂ©quentes en termes de Go.

L’abonnement de Prixtel fonctionne selon un système de paliers associĂ©s Ă une quantitĂ© de data. En fonction de ce palier, vous rĂ©glez un montant diffĂ©rent tous les mois. L’opĂ©rateur profite des rĂ©seaux mobile d’Orange ou de SFR afin de vous assurez une bonne couverture rĂ©seau peu importante votre position sur le territoire.

Avec ce forfait mobile « Le complet », tous les appels, SMS et MMS sont en illimitĂ©. C’est la quantitĂ© de data qui cale le prix de votre abonnement tous les mois. Si vous consommez entre 0 et 5 Go d’Internet en un mois, la facture sera de 4,99 euros. Entre 5 et 15 Go d’Internet, ce montant est de 9,99 euros Ă la fin du mois. Enfin, si vous utilisez entre 15 et 50 Go d’Internet, vous devrez rĂ©gler 14,99 euros sur la pĂ©riode.

Voir l’offre Prixtel

Ces tarifs sont valables un an puis remontent Ă leur prix habituel, soit 5 euros de plus par paliers. Prixtel a l’avantage de proposer un abonnement sans engagement, ce qui veut dire que vous ĂŞtes libre de partir quand vous le souhaitez.

Prixtel a officialisĂ© une nouvelle formule ce week-end —une offre diffĂ©rente de celle de son forfait mobile « Le complet ». IntitulĂ©e « Giga », elle se destine aux utilisateurs qui souhaitent profiter de plus de 50 Go de data mobile. L’opĂ©rateur offre la possibilitĂ© de consommer jusqu’Ă 200 Go de data mobile par mois grâce Ă un système de paliers similaire Ă celui que nous avons dĂ©crit plus haut.

Avec l’offre « Giga », l’offre vous revient Ă 14,99 euros Ă la fin du mois si vous utilisez moins de 50 Go de data mobile. Il faut prĂ©ciser que ce tarif n’augmente pas au bout d’un an, contrairement au forfait mobile « Le Complet ». Entre 50 et 100 Go de data mobile, la formule revient Ă 20,99 euros sur la pĂ©riode. Si vous ĂŞtes un consommateur qui utilise entre 100 et 200 Go de data mobile, l’offre coĂ»te 26,99 euros par mois. Cette formule est Ă©galement sans engagement.

La Poste mobile, un forfait mobile sous les 10 euros

Si vous ne souhaitez pas dĂ©penser trop d’argent dans votre forfait mobile et que vous avez fixĂ© cette limite Ă 10 euros, vous devriez trouver votre bonheur chez La Poste Mobile. L’opĂ©rateur mobile se base sur le rĂ©seau de SFR pour son offre. Il se positionne sur le marchĂ© avec une formule compĂ©titive Ă 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go de data.

Si vous avez droit Ă 60 Go d’Internet pour 2 euros de plus seulement chez RED by SFR, il faut prĂ©ciser que la majoritĂ© des utilisateurs utilisent Ă peine 10 Go d’Internet tous les mois. Partant de ce principe, il n’y a donc pas de rĂ©elle diffĂ©rence entre 30 et 60 Go de data – si ce n’est le petit prix du forfait mobile de La Poste Mobile qui se situe sous les 10 euros.

La Poste Mobile propose un forfait mobile sans engagement des utilisateurs, vous avez donc la possibilité de partir quand vous le souhaitez. Vous êtes libre de partir voir ailleurs sans préavis ni frais supplémentaires si vous trouvez mieux chez un concurrent. Si cette offre vous intéresse, vous pouvez vous rendre dans un des 2 000 bureaux de La Poste ou vous choisir la formule directement en ligne.

Pour dĂ©couvrir le forfait mobile de La Poste mobile, c’est par ici :

Voir l’offre La Poste Mobile