Forfait mobile : si vous changez ce week-end, voici le deal ultime

Vous changez de forfait mobile au moment de la rentrée ? Vous le savez probablement, mais c’est la meilleure période pour changer : les opérateurs enchainent les promotions lors de ce grand temps fort de l’année. Entre les références RED by SFR, Prixtel et La Poste Mobile, il y a de quoi faire de belles économies. Ci-dessous, nous avons listé les 3 offres à ne pas manquer ce week-end.

Si vous êtes déjà client chez ces opérateurs, vous ne pourrez logiquement pas profiter des offres du guide des meilleurs forfaits mobiles ci-dessous. Autrement dit, vous ne pourrez pas juste demander de basculer sur un forfait mobile moins cher, chez le même opérateur. Il faut donc obligatoirement migrer chez la concurrence. Cela dit, aujourd’hui, changer d’opérateur télécom se fait gratuitement et facilement.

RED by SFR, la référence du forfait mobile

On le sait, RED by SFR est un incontournable du marché du forfait mobile. Il sort des promotions de temps en temps et se retrouve leader face à des concurrents qui essaient de le suivre tant bien que mal. Peu de ses concurrents arrivent à faire aussi bien, l’opérateur propose des conditions vraiment avantageuses en plus d’un prix mini. Cela explique parfaitement pourquoi il recense des millions de clients, tant avec son forfait que sa box Internet.

Pour la rentrée, RED by SFR dévoile un forfait mobile à 14 euros par mois pour les appels, les SMS et les MMS + 80 Go de data en France. En plus, vous bénéficiez de 10 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM. Au-delà du prix très séduisant, on note que cette formule est sans engagement : c’est toujours un point positif quand on choisit un abonnement auprès d’un nouvel opérateur.

Ce forfait mobile unique s’accompagne d’options de personnalisation qui peuvent s’avérer bien utiles. L’utilisateur peut ajouter une option « International » pour profiter de 15 Go d’Internet depuis de nombreux pays, dont les USA et le Canada. S’il a peur de manquer de data en France, il peut aussi prendre l’option à 100 Go d’Internet par mois. RED by SFR affiche un outil de simulation afin que les clients puissent choisir leurs options facilement ou bénéficier du prix le plus bas.

Le forfait mobile de RED by SFR a l’avantage de la flexibilité, en plus du tarif. Il est possible de garder son ancien numéro, tout en évitant d’avoir à s’engager sur la durée. Vous avez la possibilité de partir quand vous le voulez, que vous trouviez mieux ailleurs ou non. En cas de résiliation, vous n’avez pas de frais à rajouter. C’est un avantage que ne proposent pas les opérateurs traditionnels, dont les tarifs sont souvent plus hauts.

Prixtel, un forfait qui rime avec personnalisation

L’objectif de Prixtel est d’éviter tout risque de gaspillage avec son forfait mobile intelligent. La formule vous permet de ne payer que ce que vous utilisez tous les mois. En somme, le montant évolue à chaque période en fonction de votre consommation. L’abonnement a été simplifié au maximum pour être assez flexible en plus d’être transparent. Le forfait « Le complet » inclut les appels, SMS et MMS en illimité par défaut, tandis que le volume de Go d’Internet utilisé détermine le prix final selon ces critères :

L’opérateur Prixtel propose une offre tarifaire simple et claire à comprendre. Si vous consommez 5 Go en un mois, la facture sera de 4,99 euros à la fin de la période. C’est une très belle offre de l’opérateur qui tombe à point nommé pour la rentrée. Ces prix sont valables un an puis ils remontent à la normale, soit 5 euros de plus par palier. L’utilisation de 5 Go coûtera ainsi à 9,99 euros sur la période.

Dans le cas où vous avez peur de manquer de données internet avec ce forfait mobile, Prixtel propose une seconde formule baptisée Giga Série. Autant dire que vous aurez de la marge avant d’avoir tout utilisé, car les paliers sont respectivement de 50 Go, 100 Go et 200 Go. Le fonctionnement est similaire à la première offre et les prix réduits sont affichés sur le site de l’opérateur.

On précise que Prixtel utilise les antennes physiques de SFR et Orange dans les deux cas, ce qui vous garantit une bonne qualité de réseau pour un forfait mobile à prix mini. En plus, les deux offres de Prixtel sont sans engagement, vous pouvez partir quand vous le voulez.

La Poste Mobile, un forfait à moins de 10€

Si vous ne souhaitez pas que votre forfait mobile vous coûte plus de 10 euros et que c’est votre limite de prix, La Poste Mobile saura vous satisfaire. L’opérateur compte plus de 1,5 million de clients et propose ses abonnements sur son site web ainsi que dans les bureaux de poste. Cette offre affichée à l’occasion de la rentrée devrait séduire quelques milliers de nouveaux clients, c’est une évidence.

Plus concrètement, le forfait mobile de La Poste Mobile coûte seulement 9,99 euros par mois pour tous les appels, SMS et MMS ainsi que 30 Go de data. Autant dire que le rapport qualité-prix est bon, sachant que la quantité de data est plus que suffisante. Peu d’utilisateurs consomment plus de 30 Go tous les mois, ce qui vous assure d’être tranquille. La formule comprend aussi 10 Go de data par mois dans l’UE ainsi que les DOM.

Comme RED by SFR et Prixtel, La Poste Mobile avance un forfait mobile sans engagement de durée, de quoi être très tranquille si vous voulez partir un jour. L’opérateur virtuel se base sur le réseau d’antennes SFR. Pour en savoir plus, c’est ici :

