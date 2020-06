Forfait mobile : si vous changez, voici la pépite de rêve 🔥

Dans le cas où vous hésitez encore à changer de forfait mobile, ces 4 offres flash dévoilées spécialement pour les French Days devraient achever de vous convaincre. Il est certain que (au moins) une d’entre elles devrait vous plaire. Nous vous avons élaboré un guide des meilleurs forfaits mobiles du moment afin de vous détailler au mieux les formules de chaque opérateur selon vos besoins réels.

Pour rappel, vous devez obligatoirement être nouveau client pour profiter d’un nouveau forfait mobile en promotion, sinon vous n’avez pas le droit à ces ventes flash. Si vous êtes déjà client chez RED by SFR, vous n’aurez ainsi pas le droit de profiter de l’offre ci-dessous de RED by SFR. C’est la même chose chez Prixtel et B&YOU. Sinon, le changement d’opérateur ne prend que quelques minutes (et ne coûte rien) pour bénéficier d’un meilleur tarif tous les mois.

RED by SFR, 100 Go à prix cassé

En quelques années à peine, RED by SFR est devenu un incontournable sur le marché du forfait mobile. En plus de ses prix très séduisants, l’opérateur a l’avantage de proposer une formule unique sans engagement et dont le prix est assuré à long terme. Comme il le précise sur son site, vous êtes assurés que « le prix ne doublera pas au bout d’un an », ni les années suivantes d’ailleurs.

Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR défie toute concurrence. En effet, il s’agit d’une offre très spéciale qui fait tomber le prix de l’abonnement à 12 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de data. En temps normal, cette même formule revient à 20 euros par mois, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de faire des économies de 40% par rapport au prix standard dès votre premier mois de souscription chez RED by SFR.

Avec ce forfait mobile signé RED by SFR, vous avez la certitude que ce prix n’augmentera pas dans les mois ni les années à venir, un avantage qui vous évite une mauvaise surprise à la réception de la facture mensuelle. L’offre est aussi sans engagement de durée et vous pouvez partir à tout moment sans avoir à régler de frais supplémentaires. Mais encore faut-il que vous trouviez mieux ailleurs, sachant qu’il s’agit de la meilleure offre du marché pour un nombre aussi conséquent de données internet.

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est ici :

B&YOU, référence du forfait mobile

Comme RED by SFR, B&YOU est devenu l’un des acteurs clés du marché du forfait mobile en quelques années à peine. La filiale du groupe Bouygues Telecom propose quatre abonnements adaptés à chacun et qui ont tous droit à d’excellentes réductions à l’occasion des French Days. Les prix se veulent très attrayants et la première formule revient à 4,99 euros chaque mois (100 Mo de data).

Cela dit, B&YOU ne s’est pas arrêté là et il a répondu au forfait mobile 100 Go de RED by SFR. Lui aussi propose un forfait avec 100 Go, les appels et SMS en illimité pour 11,99€ par mois. Il a suspendu ses autres formules (avec respectivement 60 et 80 Go de data) qui deviennent complètement obsolètes avec un tarif aussi avantageux sur le forfait 100 Go. Cela représente aussi 40% de réduction par rapport au prix normal.

Pour découvrir ce forfait mobile B&YOU, c’est ici :

Pour rappel, Bouygues Telecom possède le deuxième meilleur réseau de France, juste derrière Orange. C’est donc un excellent choix où que vous soyez – en ville comme à la campagne. Avec ce forfait mobile de B&YOU, vous pouvez donc avoir un très bon signal dans toute la France (villes et campagnes), vous n’aurez aucune mauvaise surprise.

Prixtel s’adapte à vous (plutôt que l’inverse)

Depuis son arrivée sur le marché du forfait mobile, Prixtel a su tirer son épingle du jeu en se différenciant de la majorité de ses concurrents. En effet, son abonnement se base uniquement sur la consommation véritable de l’utilisateur. Plutôt que de payer un prix fixe chaque mois qui comprend souvent trop de data mobile, vous ne payez que ce que vous utilisez.

Pour que son forfait mobile soit le plus clair possible, l’opérateur Prixtel a mis en place quelques règles de base. Dans tous les cas, les appels, SMS et MMS sont gratuits. C’est le nombre de data mobile qui détermine le prix de votre facture chaque fin de mois. Si vous consommez entre 0 et 5 Go de data mobile, le tarif est de 4,99 euros sur la période. Les 2 autres paliers vont respectivement de 5 à 15 Go de data et 15 à 50 Go de data. Voici la liste des 3 paliers pour comprendre le fonctionnement de la formule :

Les tarifs du forfait mobile présentés ci-dessus sont valables pendant un an suite à quoi chaque palier augmente de 5 euros pour venir au prix habituel. Pour l’instant, aucun autre opérateur n’est capable de proposer jusqu’à 5 Go de data mobile pour moins de 5 euros chaque mois sur le marché. Qu’il soit en promotion ou non, cet abonnement fait partie des plus convaincants. Une fois de plus, l’offre est sans engagement et vous pouvez partir voir ailleurs quand vous le voulez.