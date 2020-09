Forfait mobile : Stop aux frais, 100 Go à prix cassé (Orange ou SFR) 🔥

Septembre est le mois de la rentrée…et le mois des bonnes affaires sur le forfait mobile. Au début du mois, les opérateurs télécoms essaient en général de faire des offres très préférentielles pour faire le plein de nouveaux clients.

Pour ce week-end, le seul acteur qui sorte vraiment du lot est Prixtel (qui utilise les réseaux Orange et SFR). Il avance un excellent rapport qualité prix avec une formule très généreuse sur les appels, SMS, MMS et la data.

Cette offre spéciale pour la rentrée n’a pas vocation à durer longtemps : elle se finit déjà le 8 septembre. Dans quelques jours, ce forfait mobile va donc revenir à son prix habituel. Si vous êtes à la recherche d’un abonnement peu cher, flexible (sans engagement) et de qualité – c’est une très belle offre.

Pourquoi opter pour le forfait mobile Prixtel ?

Si le forfait mobile de Prixtel connait un tel succès, c’est parce qu’il a un fonctionnement singulier. Il permet de faire économiser de l’argent à ses clients, bien plus que dans un opérateur traditionnel. Comment ? Simplement en facturant un montant qui est au plus proche de la consommation réelle de chacun, mois après mois.

En temps normal, lorsque vous prenez un forfait mobile, le prix mensuel est fixe – quelle que soit votre consommation. Chez Prixtel, on voit les choses différemment avec un forfait dont le prix s’adapte à la consommation de chacun. Autrement dit, mois après mois, le prix peut évoluer selon les besoins de chacun. Avec cette offre, vous ne payerez donc pas pour un service que vous n’avez pas vraiment utilisé.

Pour simplifier son forfait mobile, Prixtel a créé des paliers de consommation de data. Par défaut, les appels, SMS et MMS sont tous illimités. C’est donc les données mobiles qui ont une influence directe sur le prix que vous allez payer tous les mois. Dans le cadre de son offre pour la rentrée, Prixtel a fait chuter le prix de chacun des paliers comme suit pour sa « Giga Série » :

Comme vous pouvez le voir, ce forfait mobile est ultra compétitif sur tous les paliers. Aucun opérateur n’offre un abonnement illimité 50 Go à 9,99€ par mois. De même pour les forfaits jusqu’à 100 et 200 Go, où aucun rival n’offre un tel prix. Il faut savoir que Prixtel assure ces prix fixes sur les 12 premiers mois, après quoi chaque palier remonte de 5€ par mois.

Une déclinaison à partir de 5€ par mois

Si vous ne consommez pas beaucoup de data, Prixtel a un deuxième forfait mobile qui vous conviendra. Baptisé « Le complet », ce dernier est l’offre historique du MVNO. Il suit le même principe que la Giga Série, à savoir un forfait dont le prix s’adapte, mois après mois, à la consommation de chacun des utilisateurs.

La seule différence entre ces deux formules est que le forfait mobile « Le complet » propose des paliers plus bas – et donc des tarifs plus bas. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des paliers mensuels et leurs coût associé :

Ici aussi, Prixtel se montre ultra convaincant. En sachant qu’une grande partie des français se limite à moins de 5 Go par mois, c’est tout simplement le moins cher. Un forfait mobile illimité sur les appels, SMS et MMS avec 5 Go à 4,99€ mensuel, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Il s’agit aussi d’une offre spéciale qui est garantie sur un an, après quoi chacun des paliers augmentera de 5€ par mois.

Un forfait mobile sans engagement, excellent réseau

Prixtel est ce qu’on appelle un opérateur mobile virtuel : il ne possède pas ses antennes physiques en propre, mais il utilise ceux d’Orange et SFR pour son offre. En optant pour un forfait mobile chez lui, vous avez donc le choix entre le 1er et le 3ème meilleur réseau en France (source : ARCEP). Il vous sera impossible de trouver un tarif aussi intéressant en direct chez ces deux opérateurs, Prixtel est donc la solution pour avoir un rapport qualité prix ultime.

Un autre point convaincant qui a influencé notre avis sur Prixtel, c’est la souplesse de l’opérateur. En effet, vous pouvez résilier à tout moment et vous n’êtes donc jamais engagé. Prixtel connait la qualité de son offre, et il sait pertinemment que vous ne pourrez pas trouver mieux autre part (du moins, en ce moment). Cela dit, on apprécie toujours d’avoir de la liberté, et l’opérateur le sait.

Que ce soit pour le forfait mobile « Giga Série » ou pour « Le complet », les deux offres se terminent déjà le 8 septembre. Si vous ne voulez pas louper une telle occasion de faire des économies, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

